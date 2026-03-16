Un nouveau coup dur pour Chelsea ! Reece James s'est à nouveau blessé et devrait être écarté des terrains pendant un certain temps

La semaine dernière, James a signé un nouveau contrat de six ans avec Chelsea, et il a déclaré qu'il se sentait en meilleure forme physique.

« Je suis vraiment bien en ce moment, je me sens bien physiquement. Je joue régulièrement, deux ou trois matchs par semaine, et j'essaie simplement d'aider l'équipe autant que possible et de faire ce qu'il faut », a-t-il déclaré.

« J'ai fait mes débuts dans ce club, c'était le seul et unique club pour lequel je voulais jouer. J'ai remporté des trophées majeurs ici. Pourquoi ne prolongerais-je pas ? C'est chez moi, ma famille est ici. Le club est sur la bonne voie pour remporter à nouveau des trophées de manière régulière et je crois que nous y parviendrons. C'est pourquoi je suis toujours là et que j'ai prolongé mon contrat.

« Ce club, c’est ma maison, c’est l’endroit que j’aime et où je veux être. L’argent n’est pas une fin en soi. Le bonheur et l’endroit où je veux être comptent plus pour moi, et je veux gagner ici, et nous gagnerons ici. »