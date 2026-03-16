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Un nouveau coup dur pour Chelsea ! Reece James s'est à nouveau blessé et devrait être écarté des terrains pendant un certain temps
La saison de James perturbée par un problème musculaire
Comme l'a rapporté en premier The Athletic, James souffre d'un nouveau problème aux ischio-jambiers bien qu'il ait disputé l'intégralité des 90 minutes de la défaite 1-0 de samedi contre Newcastle United à Stamford Bridge, et qu'il ait également joué tout le match de mercredi dernier, perdu 5-2 contre le Paris Saint-Germain lors du match aller des huitièmes de finale. James n'a pas participé à la séance d'entraînement ouverte au public de lundi, en vue du match retour.
Bien que The Athletic affirme que James sera absent pendant « plusieurs semaines », RMC Sport rapporte qu'il est plus probable que cette blessure l'écarte des terrains pendant deux mois. L'entraîneur principal Liam Rosenior fera le point sur la situation de James lors de sa conférence de presse plus tard dans la journée de lundi, tandis que le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, exprimera sans doute sa déception face à cette nouvelle lors de sa rencontre avec les médias vendredi.
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Dixième blessure aux ischio-jambiers pour James
James a désormais subi un total de 10 blessures différentes aux ischio-jambiers depuis 2020. Le défenseur droit a déjà manqué 136 matchs au total au cours de sa carrière professionnelle en raison de blessures et de problèmes physiques.
Chelsea et James ont travaillé dur pour réduire la charge de travail du joueur au cours des deux dernières saisons, conscients qu'il est particulièrement sujet aux blessures. Il n'avait manqué que cinq matchs en 2025-2026 avant cette dernière blessure.
James n'est pas le seul joueur de Chelsea à avoir été touché par les blessures cette saison, le milieu offensif Cole Palmer ayant également dû manquer plusieurs matchs pour diverses raisons. Palmer fait partie des nombreuses stars des Blues qui n'ont pas pu profiter d'une intersaison complète depuis 2023, ayant disputé un tournoi international en 2024 puis la Coupe du monde des clubs l'été dernier.
Un nouveau contrat pour le héros local
La semaine dernière, James a signé un nouveau contrat de six ans avec Chelsea, et il a déclaré qu'il se sentait en meilleure forme physique.
« Je suis vraiment bien en ce moment, je me sens bien physiquement. Je joue régulièrement, deux ou trois matchs par semaine, et j'essaie simplement d'aider l'équipe autant que possible et de faire ce qu'il faut », a-t-il déclaré.
« J'ai fait mes débuts dans ce club, c'était le seul et unique club pour lequel je voulais jouer. J'ai remporté des trophées majeurs ici. Pourquoi ne prolongerais-je pas ? C'est chez moi, ma famille est ici. Le club est sur la bonne voie pour remporter à nouveau des trophées de manière régulière et je crois que nous y parviendrons. C'est pourquoi je suis toujours là et que j'ai prolongé mon contrat.
« Ce club, c’est ma maison, c’est l’endroit que j’aime et où je veux être. L’argent n’est pas une fin en soi. Le bonheur et l’endroit où je veux être comptent plus pour moi, et je veux gagner ici, et nous gagnerons ici. »
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Chelsea doit se battre pour sauver sa saison
Chelsea a connu une semaine mouvementée, tant sur le terrain qu'en dehors. Le club risque d'être éliminé de la Ligue des champions par le PSG, tandis que les résultats du week-end l'ont relégué à la sixième place du classement de la Premier League, avec désormais six points de retard sur Manchester United, troisième.
Ils se rendront à Everton samedi avant la trêve internationale, avant de reprendre la compétition à domicile contre Port Vale, club en difficulté de League One, en quarts de finale de la FA Cup le 4 avril. Il s'agit là de la chance la plus réaliste pour les Blues de remporter un titre cette saison.
Par ailleurs, la Premier League a confirmé lundi que Chelsea s'était vu infliger une interdiction de transfert pour son centre de formation ainsi qu'une lourde amende pour avoir enfreint les règles financières lorsque Roman Abramovich était propriétaire du club. Le club n'a toutefois écopé que d'une suspension avec sursis concernant les transferts de joueurs seniors et ne subira pas de déduction de points. Une enquête de la FA est toujours en cours.
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