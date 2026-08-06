La Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPRO) s'en est prise aux responsables de la FIFA, affirmant que l'abandon du projet de privatisation de la Coupe du monde ne met pas fin à la crise, mais révèle au contraire un profond dysfonctionnement en matière de gouvernance.

La FIFPRO a expliqué, dans un communiqué publié sur son site officiel, que le retrait du projet de la FIFA était inévitable, mais qu'il n'efface pas le fait que la Fédération internationale avait élaboré un plan qui aurait durablement modifié la propriété et la gouvernance de la Coupe du monde.

La Fédération a estimé que ce qui s'est produit ne représente pas un simple échec de gouvernance, mais un grave abus des prérogatives du président de la FIFA.

La FIFPRO a également critiqué le communiqué issu de la réunion de la FIFA à Rabat, considérant qu'il n'a pas traité le fond de la crise, mais s'est contenté de la réduire aux « procédures et aux moyens de communication » qui ont besoin d'être améliorés, malgré la reconnaissance par la FIFA de la survenue d'erreurs.

Le communiqué a souligné que l'affirmation de la FIFA selon laquelle toutes les procédures ont été menées « conformément au cadre réglementaire de la Fédération internationale » ne constitue pas une défense de l'institution, mais représente au contraire une condamnation directe du système de gouvernance actuel, car il permet d'élaborer des projets d'une telle ampleur dans le plus grand secret et de les dissimuler aux parties concernées jusqu'à ce qu'ils soient divulgués.