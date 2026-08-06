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Infantino(C)Getty Images

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Un nouveau coup de poignard frappe le cœur de la FIFA et d'Infantino

Coupe du monde

La Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPRO) s'en est prise aux responsables de la FIFA, affirmant que l'abandon du projet de privatisation de la Coupe du monde ne met pas fin à la crise, mais révèle au contraire un profond dysfonctionnement en matière de gouvernance.

La FIFPRO a expliqué, dans un communiqué publié sur son site officiel, que le retrait du projet de la FIFA était inévitable, mais qu'il n'efface pas le fait que la Fédération internationale avait élaboré un plan qui aurait durablement modifié la propriété et la gouvernance de la Coupe du monde.

La Fédération a estimé que ce qui s'est produit ne représente pas un simple échec de gouvernance, mais un grave abus des prérogatives du président de la FIFA.

La FIFPRO a également critiqué le communiqué issu de la réunion de la FIFA à Rabat, considérant qu'il n'a pas traité le fond de la crise, mais s'est contenté de la réduire aux « procédures et aux moyens de communication » qui ont besoin d'être améliorés, malgré la reconnaissance par la FIFA de la survenue d'erreurs.

Le communiqué a souligné que l'affirmation de la FIFA selon laquelle toutes les procédures ont été menées « conformément au cadre réglementaire de la Fédération internationale » ne constitue pas une défense de l'institution, mais représente au contraire une condamnation directe du système de gouvernance actuel, car il permet d'élaborer des projets d'une telle ampleur dans le plus grand secret et de les dissimuler aux parties concernées jusqu'à ce qu'ils soient divulgués.

  • InfantinoGetty Images

    La FIFPro rejette l'avertissement de la FIFA et réclame des réformes

    La FIFPro a également rejeté l'avertissement de la FIFA selon lequel elle « ne tolérera aucune attaque contre son intégrité », affirmant que le contrôle de la gouvernance du football n'est pas une attaque, mais une responsabilité qui incombe à tous ceux qui contribuent à protéger le jeu.

    Elle a ajouté que toute révision interne dont les résultats sont soumis au même conseil qui a été contourné dans cette affaire ne peut être considérée comme une véritable solution, réclamant l'implication des joueurs, de leurs représentants et des parties prenantes du football professionnel dans tout processus de révision futur.

    Elle a affirmé que le protocole d'accord signé avec la FIFA il y a quelques semaines constituait une étape positive, mais que la crise du projet FFE a prouvé qu'il était insuffisant pour protéger les joueurs et le jeu des décisions unilatérales.

    La FIFPro a réclamé une série de réformes, notamment l'intégration de la plateforme mondiale de dialogue social comme partie permanente et contraignante du système de gouvernance de la FIFA, ainsi que l'obligation juridique pour la FIFA de consulter les parties prenantes dans les grandes décisions, telles que le calendrier des matches internationaux et l'élargissement des compétitions.

    Elle a également réclamé l'octroi aux représentants du football professionnel d'un droit de vote au sein du conseil de la FIFA, avec la reconnaissance officielle de la FIFPro comme représentant mondial des joueurs.

    La Fédération internationale des footballeurs professionnels a révélé qu'elle avait adressé une lettre officielle à la direction de la FIFA contenant ces revendications, signée par le président de la FIFPro aux côtés des présidents de toutes ses fédérations régionales en Afrique, en Asie-Océanie, en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique centrale et du Nord.

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