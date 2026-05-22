Selon le podcast « Bayern Insider » de Bild, les dirigeants des Skyblues ont présenté au milieu croate une nouvelle offre de contrat prête à être paraphée.
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Un nouveau contrat plutôt qu’un départ cet été ? Le FC Bayern risque de subir un revers cuisant avec un candidat présumé au transfert
Ce nouveau bail le lierait au club mancunien pour cinq années supplémentaires, soit jusqu’à l’issue de la saison 2030-2031. Son contrat actuel expire quant à lui fin juin 2028.
Récemment, Sport1 a rapporté que le défenseur polyvalent envisageait de quitter Manchester pour rejoindre le champion allemand en titre, club qu’il considère comme sa destination de prédilection. Selon ces informations, le joueur de 24 ans serait un « grand fan » du FC Bayern et aurait déjà suscité l’intérêt des Munichois avant même son transfert du RB Leipzig aux Cityzens.
Par ailleurs, Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, a évoqué Gvardiol comme future recrue munichoise dès cet été, affirmant avoir « entendu dire que le Bayern avait déjà effectué les premières démarches » en vue d’un transfert pour la saison à venir.
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Le Bayern devra casser sa tirelire pour s’offrir Gvardiol.
Les exigences élevées de Manchester City en matière de transfert pourraient toutefois poser problème. Selon certaines informations, le transfert coûterait au moins 75 millions d'euros, une somme que le Bayern ne sera très probablement pas disposé à débourser.
D’autant que le club bavarois ne projette pas de révolutionner son axe défensif : avec Dayot Upamecano et Jonathan Tah, il dispose déjà d’un duo de premier plan, sans oublier les options de qualité que représentent Josip Stanisic, Hiroki Ito et Min-Jae Kim. Même si les deux derniers devaient partir cet été – Ito serait prêt à s’en aller dès qu’une offre de 20 millions d’euros arriverait –, un chèque de 75 millions reste hautement improbable.
À gauche de la défense à quatre, où Gvardiol pourrait éventuellement évoluer, Alphonso Davies demeure une valeur sûre. Certes, des rumeurs de transfert entourent le Canadien en raison de ses problèmes de blessures persistants, mais, en cas de départ, le club aurait déjà coché le nom de Nathaniel Brown (Eintracht Francfort) pour lui succéder.
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Le Bayern a d'autres priorités sur le marché des transferts.
Par ailleurs, le Bayern s’est concentré sur d’autres postes pour le prochain mercato estival. D’une part, le club cherche à recruter un nouveau joueur pour l’aile gauche afin de soulager Luis Díaz, très sollicité. Le nom d’Anthony Gordon revient régulièrement dans les discussions.
Par ailleurs, le club bavarois cherche un nouveau latéral défensif et un suppléant pour Harry Kane, poste laissé vacant par le départ de Nicolas Jackson à l’issue de son prêt.