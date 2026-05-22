Un nouveau contrat plutôt qu’un départ cet été ? Le FC Bayern risque de subir un revers cuisant avec un candidat présumé au transfert

Ce nouveau bail le lierait au club mancunien pour cinq années supplémentaires, soit jusqu’à l’issue de la saison 2030-2031. Son contrat actuel expire quant à lui fin juin 2028.

Récemment, Sport1 a rapporté que le défenseur polyvalent envisageait de quitter Manchester pour rejoindre le champion allemand en titre, club qu’il considère comme sa destination de prédilection. Selon ces informations, le joueur de 24 ans serait un « grand fan » du FC Bayern et aurait déjà suscité l’intérêt des Munichois avant même son transfert du RB Leipzig aux Cityzens.

Par ailleurs, Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, a évoqué Gvardiol comme future recrue munichoise dès cet été, affirmant avoir « entendu dire que le Bayern avait déjà effectué les premières démarches » en vue d’un transfert pour la saison à venir.