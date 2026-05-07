Il est désormais acquis que le contrat d’Alaba avec le Real Madrid, qui expire cet été, ne sera pas prolongé. Recruté en 2021, l’ancien défenseur du FC Bayern Munich n’a disputé que 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison 2025/2026, soit 415 minutes, en raison de blessures récurrentes aux mollets. Même lorsqu’il était opérationnel, l’Autrichien peinait à s’imposer comme titulaire chez les Merengues.

Au total, il n’a disputé que 14 matches officiels pour les Madrilènes lors de la saison 2025/26, pour un total de 415 minutes de jeu. Depuis son arrivée en 2021, Alaba a porté le maillot du Real à 130 reprises, inscrivant cinq buts et délivrant neuf passes décisives.

À 33 ans, le défenseur n’a pas encore dévoilé sa prochaine destination. « Alaba a plusieurs options : l’Arabie saoudite, la MLS… Il faudra garder un œil sur l’Autrichien. Plusieurs clubs sont intéressés », a récemment indiqué Romano sur sa chaîne YouTube, ajoutant désormais l’Italie parmi les pistes.