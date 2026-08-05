Si l'on sort du cadre de Trabzonspor pour s'intéresser à l'ensemble du championnat turc, on constate que les expériences égyptiennes se sont réparties entre des parcours de réussite manifeste et d'autres tombés dans l'oubli.
Ahmed Hassan « El-Amid » constitue l'exemple le plus marquant du professionnel égyptien en Turquie, lui qui a évolué avec les clubs de Kocaelispor, Denizlispor et Gençlerbirliği, avant d'atteindre le sommet de sa réussite avec Beşiktaş, pour être classé parmi les meilleurs joueurs étrangers de l'histoire de la compétition.
Le championnat turc a également vu l'arrivée de Mostafa Mohamed, sous le maillot du géant Galatasaray, avec qui il a disputé 58 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 17 buts et délivrant 5 passes décisives.
Abdelzaher El-Saqqa figure par ailleurs parmi les professionnels égyptiens ayant connu les plus longues expériences en Turquie, sa carrière ayant duré 12 ans. Il l'a entamée avec Denizlispor, avant de passer par les clubs de Gençlerbirliği, Konyaspor et Eskişehirspor.
Ahmed Hassan « Koka » a laissé son empreinte en Turquie après avoir représenté plusieurs clubs, tels qu'Alanyaspor, Konyaspor et Pendikspor.
En dehors de ceux-là, de nombreuses stars égyptiennes ont joué en Turquie, mais leurs expériences ont été inégales : certains ont affiché un niveau acceptable, tandis que d'autres n'ont pas réussi cette aventure.
Parmi les plus en vue ayant évolué dans le championnat turc figurent Mohamed Elneny, Essam El-Hadary, Ibrahim Said, Amr Zaki, Mohamed Shawky, Amir Azmy Megahed, Mohamed Abdallah, Bachir El-Tabei, Ahmed Belal, Ahmed Salah Hosny, Mohamed Gouda, Amr El-Desouky, Ramadan Ragab, Mohamed Youssef, Samir Kamouna, Mohamed Sedik, Mohamed Farouk, Effat Nassar, Tarek Mostafa, Hossam Abdel Moneim, Osama Nabih, Medhat Abdel Hady et Yahia Nabil.