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Abobakr El Mokadem

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Un nouveau chapitre aux dimensions exceptionnelles : pourquoi le transfert de Salah se distingue-t-il des expériences de tous les Égyptiens en Turquie ?

FEATURES
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Trabzonspor
M. Salah
M. Mohamed
A. Hosny
A. Elgenawy
A. Abdelaziz
Turquie
Égypte
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Des dizaines d'Égyptiens ont déjà joué en Turquie

Le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor vient écrire un nouveau chapitre dans une longue histoire de présence égyptienne sur les pelouses turques, qui a commencé avec des joueurs de talent et s'est poursuivie jusqu'au plus important des joueurs de l'Égypte à travers l'histoire.

Pendant des décennies, le territoire turc a représenté une étape marquante pour les joueurs égyptiens, avec des expériences qui ont varié entre des succès manifestes ayant duré des années et d'autres qui n'ont connu aucune réussite notable.

 Mais l'arrivée de Salah à Trabzon intervient selon des critères totalement différents, que le football turc n'avait jamais connus auparavant en ce qui concerne les transferts égyptiens, car ce pays n'avait jamais accueilli un joueur égyptien ayant accompli ce qu'a réalisé Salah au cours de sa longue carrière.

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    L'Égypte à Trabzon : trois expériences avant Salah

    Mohamed Salah est devenu le quatrième joueur égyptien à porter le maillot de Trabzonspor dans l'histoire, après Ayman Abdel Aziz, Sayed Moawad et Trézéguet.

    Le parcours d'Ayman Abdel Aziz en Turquie a débuté par un transfert à Kocaelispor à l'été 2000 en provenance de Zamalek. Il a rejoint Trabzonspor en janvier 2007 et y est resté jusqu'en juillet 2008, avant de faire son retour à Zamalek.

    Ayman Abdel Aziz a disputé 55 matches avec le club turc, inscrivant deux buts et délivrant 10 passes décisives.

    Quant à Sayed Moawad, il a rejoint Trabzonspor en janvier 2008, sans y rester longtemps, puisqu'il est rentré en Égypte à la fin de la saison pour rejoindre Al Ahly.

    Moawad n'a disputé que 4 matches avec Trabzonspor, pour un total de seulement 195 minutes, sans marquer ni délivrer de passe décisive.

    Mahmoud Hassan « Trézéguet » a quant à lui été le plus performant avec Trabzonspor, et le plus influent au sein du club qu'il avait rejoint à l'été 2022 en provenance d'Aston Villa. Il y est resté jusqu'à l'été 2025, période durant laquelle il est parti une saison en prêt à Al-Rayyan, au Qatar.

    Trézéguet a joué 76 matches avec Trabzonspor toutes compétitions confondues, inscrivant 25 buts et délivrant 16 passes décisives, et il a contribué au sacre en Supercoupe de Turquie 2023.

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    Les Égyptiens en Turquie : entre succès retentissant et net recul

      Si l'on sort du cadre de Trabzonspor pour s'intéresser à l'ensemble du championnat turc, on constate que les expériences égyptiennes se sont réparties entre des parcours de réussite manifeste et d'autres tombés dans l'oubli.

    Ahmed Hassan « El-Amid » constitue l'exemple le plus marquant du professionnel égyptien en Turquie, lui qui a évolué avec les clubs de Kocaelispor, Denizlispor et Gençlerbirliği, avant d'atteindre le sommet de sa réussite avec Beşiktaş, pour être classé parmi les meilleurs joueurs étrangers de l'histoire de la compétition. 

    Le championnat turc a également vu l'arrivée de Mostafa Mohamed, sous le maillot du géant Galatasaray, avec qui il a disputé 58 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 17 buts et délivrant 5 passes décisives.

    Abdelzaher El-Saqqa figure par ailleurs parmi les professionnels égyptiens ayant connu les plus longues expériences en Turquie, sa carrière ayant duré 12 ans. Il l'a entamée avec Denizlispor, avant de passer par les clubs de Gençlerbirliği, Konyaspor et Eskişehirspor.

    Ahmed Hassan « Koka » a laissé son empreinte en Turquie après avoir représenté plusieurs clubs, tels qu'Alanyaspor, Konyaspor et Pendikspor.

    En dehors de ceux-là, de nombreuses stars égyptiennes ont joué en Turquie, mais leurs expériences ont été inégales : certains ont affiché un niveau acceptable, tandis que d'autres n'ont pas réussi cette aventure.

    Parmi les plus en vue ayant évolué dans le championnat turc figurent Mohamed Elneny, Essam El-Hadary, Ibrahim Said, Amr Zaki, Mohamed Shawky, Amir Azmy Megahed, Mohamed Abdallah, Bachir El-Tabei, Ahmed Belal, Ahmed Salah Hosny, Mohamed Gouda, Amr El-Desouky, Ramadan Ragab, Mohamed Youssef, Samir Kamouna, Mohamed Sedik, Mohamed Farouk, Effat Nassar, Tarek Mostafa, Hossam Abdel Moneim, Osama Nabih, Medhat Abdel Hady et Yahia Nabil.

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    Salah à Trabzon : des critères de réussite exceptionnels

    L'élément important dans le voyage de Salah en Turquie réside dans le fait qu'il ne saurait être comparé à aucune expérience égyptienne antérieure là-bas. Tous les professionnels égyptiens précédents ont rejoint le championnat turc soit comme porte de passage vers les grands championnats, à l'instar de Mostafa Mohamed, soit comme étape de stabilité pour développer leur carrière, comme Ayman Abdelaziz et Ahmed Hassan.

     Quant à Mohamed Salah, il arrive en Turquie en tant qu'ancien champion de Premier League et de la Ligue des champions, et comme l'un des meilleurs joueurs du monde de l'ère moderne.

    Salah n'aura pas besoin de faire ses preuves, contrairement aux joueurs égyptiens qui l'ont précédé en partant vers la Turquie, puisqu'il a pratiquement tout accompli au cours de sa carrière avant son transfert à Trabzon.

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    Reste à dire que c'est désormais le club qui va chercher la meilleure manière de tirer profit de la notoriété de Salah, que ce soit par les ventes de maillots, les contrats de sponsoring, l'affluence du public ou d'autres sources de revenus qui augmenteront assurément avec l'arrivée de la star égyptienne à Trabzon.

    On peut dire que Mohamed Salah entre sur les terrains turcs par la grande porte ; il n'est pas un simple joueur qui rejoint Trabzonspor, mais un véritable projet emblématique pour l'ensemble du football turc.

     Salah se dresse aujourd'hui face à une riche histoire écrite par ses compatriotes égyptiens en Turquie, mais il écrira sa propre page d'une plume différente, avec des critères qui ne se satisfont que du sommet. 

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