Mohamed Salah est devenu le quatrième joueur égyptien à porter le maillot de Trabzonspor dans l'histoire, après Ayman Abdel Aziz, Sayed Moawad et Trézéguet.

Le parcours d'Ayman Abdel Aziz en Turquie a débuté par un transfert à Kocaelispor à l'été 2000 en provenance de Zamalek. Il a rejoint Trabzonspor en janvier 2007 et y est resté jusqu'en juillet 2008, avant de faire son retour à Zamalek.

Ayman Abdel Aziz a disputé 55 matches avec le club turc, inscrivant deux buts et délivrant 10 passes décisives.

Quant à Sayed Moawad, il a rejoint Trabzonspor en janvier 2008, sans y rester longtemps, puisqu'il est rentré en Égypte à la fin de la saison pour rejoindre Al Ahly.

Moawad n'a disputé que 4 matches avec Trabzonspor, pour un total de seulement 195 minutes, sans marquer ni délivrer de passe décisive.

Mahmoud Hassan « Trézéguet » a quant à lui été le plus performant avec Trabzonspor, et le plus influent au sein du club qu'il avait rejoint à l'été 2022 en provenance d'Aston Villa. Il y est resté jusqu'à l'été 2025, période durant laquelle il est parti une saison en prêt à Al-Rayyan, au Qatar.

Trézéguet a joué 76 matches avec Trabzonspor toutes compétitions confondues, inscrivant 25 buts et délivrant 16 passes décisives, et il a contribué au sacre en Supercoupe de Turquie 2023.