Rice a révélé qu’il souffrait de douleurs nerveuses aux ischio-jambiers depuis la période des fêtes, alors qu’il évoluait sous les couleurs d’Arsenal. Il a également affirmé que son remplacement était une décision de précaution, notamment en raison de l’intensité des dernières minutes de match.

Il a confié à ITV Sport : « Je ressentais une petite douleur nerveuse au niveau de l’ischio-jambier, que je gérais depuis bien avant Noël avec Arsenal. Peu de gens étaient au courant, tout se passait en coulisses, mais c’était une décision judicieuse.

Les vingt dernières minutes sont celles où le corps est le plus sollicité, et c’est précisément à ce moment que l’on sent qu’il donne tout. Compte tenu de mes sensations des derniers jours, je savais que c’était la décision la plus raisonnable. »