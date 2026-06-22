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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

« Un nombre obscène de matchs ! » : Declan Rice dénonce un calendrier footballistique « fou », alors que le milieu d’Arsenal et de l’Angleterre lutte contre des douleurs nerveuses en vue de la Coupe du monde 2026

D. Rice
Angleterre
Coupe du monde
Arsenal
Premier League

Declan Rice a révélé qu’il souffrait de douleurs nerveuses au mollet depuis décembre, malgré un calendrier des matchs extrêmement chargé avec son club et sa sélection. Le milieu de terrain anglais a tout de même brillé lors de la victoire 4-2 contre la Croatie en délivrant une passe décisive à Harry Kane, avant de susciter l’inquiétude en quittant le terrain en boitant. Il a par ailleurs critiqué le calendrier « fou » du football après avoir disputé 55 matchs avec Arsenal cette saison.

  • Rice gère son problème physique lors de la victoire contre l'Angleterre

    Rice a joué malgré une gêne physique lors de la victoire 4-2 contre la Croatie dans le groupe L. Le joueur de 27 ans a délivré une passe décisive à Kane avant d’être remplacé à la 72e minute. Son retrait a suscité des inquiétudes après qu’on l’a vu boiter, ce qui a soulevé des questions quant à son état physique. La star d’Arsenal s’est depuis empressée de rassurer les supporters, expliquant que ce problème était suivi de près depuis décembre.

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    Rice révèle un problème de tendon d’Achille qui le handicapait.

    Rice a révélé qu’il souffrait de douleurs nerveuses aux ischio-jambiers depuis la période des fêtes, alors qu’il évoluait sous les couleurs d’Arsenal. Il a également affirmé que son remplacement était une décision de précaution, notamment en raison de l’intensité des dernières minutes de match.

    Il a confié à ITV Sport : « Je ressentais une petite douleur nerveuse au niveau de l’ischio-jambier, que je gérais depuis bien avant Noël avec Arsenal. Peu de gens étaient au courant, tout se passait en coulisses, mais c’était une décision judicieuse.

    Les vingt dernières minutes sont celles où le corps est le plus sollicité, et c’est précisément à ce moment que l’on sent qu’il donne tout. Compte tenu de mes sensations des derniers jours, je savais que c’était la décision la plus raisonnable. »

  • La densité du calendrier commence à peser

    Le milieu de terrain s’exprime à l’issue d’une saison éprouvante au cours de laquelle il a disputé 55 matchs avec Arsenal, contribuant au sacre des Gunners en Premier League et à leur qualification pour la finale de la Ligue des champions. Interrogé sur la densité du calendrier, Rice a exprimé sa frustration.

    « C’est un nombre obscène de matchs, le calendrier était dingue, mais qu’est-ce qu’on peut y faire ? On ne peut pas rester les bras croisés à se plaindre », a-t-il déclaré. « Il faut juste s’accrocher pour vivre des moments comme celui où j’ai remporté cette Premier League.

    On enchaînerait les matchs pour revivre cette sensation, d’autant plus qu’une Coupe du monde nous attend. On pousse notre corps dans ses retranchements pour être toujours prêt, c’est beaucoup de matchs, mais une pause nous attendra à la fin. »

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    Le parcours de l'Angleterre vers les huitièmes de finale

    L'Angleterre affrontera le Ghana mardi à Boston ; une victoire lui garantirait une place en seizièmes de finale. Thomas Tuchel pourrait envisager de faire tourner son effectif, Rice figurant parmi les joueurs susceptibles d'être mis au repos avant les phases à élimination directe.

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