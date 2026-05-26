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Un montant record en vue ! Elliot Anderson devrait dépasser le record de 105 millions de livres sterling détenu par Declan Rice pour un joueur britannique, alors que les principaux protagonistes de la bataille de transferts entre Manchester City et Manchester United sont désormais connus
City est en pole position pour recruter la star de Forest.
Manchester City tient la corde pour recruter Anderson, le milieu de terrain de Nottingham Forest, qui privilégierait un transfert à l’Etihad Stadium plutôt que chez son rival, Manchester United. Selon la BBC, tous les indicateurs laissent penser que le joueur de 23 ans quittera le City Ground cet été. United ne souhaite pas surpayer ni s’engager dans des négociations interminables. Aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs, et leurs évaluations de la valeur du joueur demeurent très éloignées. Anderson, sous contrat jusqu’en 2029, a été exceptionnel cette saison : 50 matchs, 4 168 minutes de jeu et quatre buts marqués. Après le match nul 1-1 de dimanche contre Bournemouth, il a reçu une ovation debout.
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Un nouveau record britannique de transfert
Le montant du transfert pourrait battre le record britannique et dépasser les 105 millions de livres sterling que Arsenal a versés à West Ham pour Rice. À Nottingham Forest, on estime qu’un grand départ cet été serait forcément celui du jeune milieu de terrain. Une bonne Coupe du monde avec l’Angleterre renforcerait encore leur position dans les négociations. En comparaison, Rice a déjà justifié son immense valeur en contribuant au titre de champion d’Arsenal cette saison, avec 54 apparitions et cinq buts au compteur. Il se prépare par ailleurs pour la finale très attendue de la Ligue des champions contre le PSG le 30 mai, démontrant que les transferts astronomiques peuvent ouvrir les portes du succès suprême.
Position du manager sur les « soldes d’été »
L’entraîneur de West Ham, Vitor Pereira, estime qu’Anderson et Morgan Gibbs-White « méritent le meilleur ». Il aimerait conserver les deux hommes, mais le milieu de terrain semble le plus susceptible de partir, notamment parce que le club, 16e de Premier League, ne disputera pas de compétition européenne. Il a déclaré : « Si nous voulons viser plus haut, nous devons conserver nos meilleurs éléments. Sinon, en changeant constamment de joueurs, il est difficile d’assurer la stabilité et de bâtir une équipe solide. Bien sûr, nous ne maîtrisons pas tout le marché, mais le club et moi sommes d’accord : il faut garder autant de cadres que possible et gérer au mieux les transferts. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Anderson ?
Alors que les discussions se poursuivent, Manchester City entend officialiser son intérêt et réduire l’écart d’évaluation. Anderson, lui, doit rester concentré sur son niveau de forme en vue de la Coupe du monde, ce qui pourrait encore faire grimper son prix. Reste à savoir si Manchester United relancera sa course à sa signature, mais un départ record de Nottingham Forest semble inévitable d’ici les prochains mois.