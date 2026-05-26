Le montant du transfert pourrait battre le record britannique et dépasser les 105 millions de livres sterling que Arsenal a versés à West Ham pour Rice. À Nottingham Forest, on estime qu’un grand départ cet été serait forcément celui du jeune milieu de terrain. Une bonne Coupe du monde avec l’Angleterre renforcerait encore leur position dans les négociations. En comparaison, Rice a déjà justifié son immense valeur en contribuant au titre de champion d’Arsenal cette saison, avec 54 apparitions et cinq buts au compteur. Il se prépare par ailleurs pour la finale très attendue de la Ligue des champions contre le PSG le 30 mai, démontrant que les transferts astronomiques peuvent ouvrir les portes du succès suprême.