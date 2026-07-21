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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Un Mondial entaché par la polémique... une fête sportive ternie par les ingérences politiques et les recettes de billetterie

Kylian Mbappé
L. Messi
Argentine
Espagne
France
États-Unis
F. Balogun
Coupe du monde
France
Argentine
Espagne
É.-U.

Un plaisir incroyable et un chaos insupportable

La Coupe du Monde 2026 a été le théâtre d'un contraste saisissant entre le plaisir footballistique à l'état pur et des dérives administratives sans précédent. L'édition actuelle a en effet conjugué le brio des stars de premier plan et le sacre historique de l'Espagne, face à des interventions politiques et des décisions commerciales qui ont suscité une vive polémique autour de la transparence de la Fédération internationale de football.

Selon le réseau « ESPN », le plaisir de la Coupe du Monde organisée par la Fédération internationale de football s'est manifesté, comme à l'accoutumée, dans son aspect purement sportif, avec l'émergence des noms des vedettes, le suspense, les célébrations norvégiennes à la manière de l'aviron, les buts, ainsi que les moments et les souvenirs qui ont afflué en abondance durant cet été footballistique éblouissant.

Les aspects négatifs de cette édition du Mondial se sont manifestés, comme toujours, dans le volet administratif, qui a concerné le prix des billets, les interventions politiques, la course au profit et les pauses hydratation lors des matches disputés dans des enceintes fermées.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le visage sombre de la gestion du jeu

    La FIFA a fait preuve d'un manque flagrant de transparence sur tous les plans, de la légitimité de certains recours à l'assistance vidéo jusqu'à la manière dont un chef d'État en exercice a pu influer sur la sanction de suspension d'un joueur, laissant ainsi une tache indélébile sur un événement censé être la célébration la plus grande et la plus pure au monde.

    Ce tournoi mondial a imposé, peut-être plus que n'importe quelle autre édition, la nécessité de se tenir sur la ligne de démarcation entre la naïveté et le pessimisme, oscillant entre les deux presque quotidiennement.

    Saluer le plaisir d'avoir suivi les matches au cours du mois écoulé demeure une réalité indéniable, loin de toute occultation délibérée des autres crises, tant les rencontres, qui se sont parfois prolongées du matin jusqu'à minuit, ont été absolument saisissantes.

    L'édition actuelle a connu une présence écrasante de toutes les stars et de toutes les sélections, à l'image de la cérémonie des Oscars, contrairement à certaines Coupes du monde précédentes comme les éditions 2002 ou 2010, qui avaient été synonymes de déception pour bon nombre des joueurs et des équipes les plus en vue.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Mbappé bat Messi

    Les compétitions individuelles et collectives ont vu Kylian Mbappé prendre le pas sur Lionel Messi et Jude Bellingham pour remporter le Soulier d'or, tandis que les quatre meilleures sélections du monde disputaient les demi-finales, et que le buteur exceptionnel Erling Haaland contribuait à répandre largement les célébrations de la marine norvégienne.

    L'Espagne a été sacrée avec mérite, devenant ainsi le premier pays de l'histoire à détenir simultanément la Coupe du monde masculine et la Coupe du monde féminine.

    Plusieurs sélections ont réalisé des performances historiques malgré quelques rares matches ennuyeux : le Canada a remporté son premier match en phase à élimination directe, le Mexique s'est également imposé au même tour, et l'Angleterre a été poussée jusqu'aux derniers instants dans une confrontation qui figure parmi les candidates sérieuses au titre de meilleur match de tout le tournoi.

    Les États-Unis ont largement dominé leur groupe face au Paraguay, ont remporté trois matches en Coupe du monde pour la première fois, ont inscrit 11 buts, leur meilleur total dans l'histoire, et ont conquis le cœur du pays d'une manière que la sélection masculine n'avait jamais connue auparavant.

    Les scènes de l'après-match à Seattle, après la victoire sur l'Australie, lorsque la ville entière a semblé chanter aux côtés des joueurs la chanson des routes de campagne, ont incarné l'atmosphère dont les supporters de la sélection des États-Unis rêvaient depuis des décennies.

  • L'argent et la politique au cœur du Mondial

    Les doutes ont plané sur l'ampleur de l'impact des dérives inévitables de la FIFA, présentes partout, sur toutes les bonnes intentions de ce tournoi, y compris les matchs, les émotions et les beaux liens qui se sont tissés entre les sélections, les villes, les supporters et les visiteurs, tant ces dérives ont été extrêmement douloureuses et indéniables.

    Certaines décisions organisationnelles ont révélé des efforts manifestes pour récolter de l'argent, comme les temps d'arrêt obligatoires des matchs, qui ont permis pour la première fois à ce sport, longtemps apprécié pour sa fluidité, de connaître des publicités commerciales pendant le jeu.

    Le tournoi a également connu des moments plus sombres et plus obscurs, ouvrant des portes qu'il pourrait être impossible de refermer, comme l'intervention du président Donald Trump et du gouvernement américain pour aider la Fédération américaine de football à autoriser la star offensive Folarin Balogun à jouer, malgré une suspension automatique.

    Ces événements ont directement affecté la confiance du public envers ce sport, une qualité que la FIFA peine déjà à préserver, et il est impossible pour l'instant de connaître l'impact à long terme de tout cela, sachant que ce tournoi a été le théâtre de la création de nouveaux précédents, dont beaucoup pourraient ne pas être confortables pour aucune partie à l'avenir.

    Le mois dernier a porté un mélange débordant d'émotions à la manière américaine la plus authentique, avec une multitude de points positifs et de beauté, comme l'histoire d'amour des supporters écossais avec la ville de Boston, l'adoption de la sélection algérienne par la ville de Kansas City, la façon dont Lionel Messi et l'Argentine ont scellé les matchs dans les derniers instants aux yeux de tous, le but de Cristiano Ronaldo lors de son match d'adieu, ainsi que l'émergence, de nulle part, de Fuzhinia et de la sélection du Cap-Vert, devenus des vedettes du tournoi.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une tache indélébile pour la FIFA

    De nombreux points négatifs et éléments regrettables sont apparus en revanche, incarnés par l'ensemble de la crise Vollering-Ballon d'or, les calculs complexes et les résultats arrangeants lors de la troisième journée, qui ont abouti à la qualification de huit sélections classées troisièmes pour les phases à élimination directe, ainsi que par les difficultés de la sélection iranienne, en état de guerre avec l'un des pays hôtes du tournoi, ne sachant ni quand ni comment son équipe se rendrait dans le pays pour disputer ses matchs, sans oublier l'éloignement des groupes de supporters en raison de la tarification dynamique des billets, la FIFA ayant perçu des commissions sur chaque vente réalisée sur le marché secondaire.

    Le facteur financier a constitué la force la plus influente dans le sport, comme toujours, et cela s'est manifesté clairement lors de ce tournoi, pour le meilleur comme pour le pire. La somme colossale de dollars engrangée par la FIFA grâce à cette compétition l'aidera à développer le football dans des régions du monde qui en ont besoin, et garantira la poursuite ininterrompue de l'exploitation commerciale du jeu, que ce soit à travers les publicités, les animations de la mi-temps ou l'augmentation du nombre de sélections participantes à 64 équipes.

    Les indicateurs finaux confirment que, quels que soient les sentiments à l'égard de cet événement footballistique et de ce qu'il a comporté, que certains l'aient jugé formidable ou tape-à-l'œil, spectaculaire ou ridicule, cinématographique ou corrompu, il est impossible d'imaginer un scénario dans lequel la FIFA et les États-Unis ne s'associeraient pas pour organiser prochainement un autre tournoi, peut-être en 2038, ce qui est inéluctable, pour le meilleur ou pour le pire.

    Les prévisions concernant les sentiments qui prévaudront à l'issue de cette prochaine compétition laissent penser qu'ils seront très probablement semblables au mélange d'états d'esprit que ressentent les supporters à travers le monde à la fin de l'édition actuelle.

    Cette édition du Mondial s'est achevée dans un consensus autour du fait qu'elle a été à la fois stupéfiante et effroyable, à un moment où le public ne peut attendre pour renouveler cette expérience.