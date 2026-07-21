La Coupe du Monde 2026 a été le théâtre d'un contraste saisissant entre le plaisir footballistique à l'état pur et des dérives administratives sans précédent. L'édition actuelle a en effet conjugué le brio des stars de premier plan et le sacre historique de l'Espagne, face à des interventions politiques et des décisions commerciales qui ont suscité une vive polémique autour de la transparence de la Fédération internationale de football.

Selon le réseau « ESPN », le plaisir de la Coupe du Monde organisée par la Fédération internationale de football s'est manifesté, comme à l'accoutumée, dans son aspect purement sportif, avec l'émergence des noms des vedettes, le suspense, les célébrations norvégiennes à la manière de l'aviron, les buts, ainsi que les moments et les souvenirs qui ont afflué en abondance durant cet été footballistique éblouissant.

Les aspects négatifs de cette édition du Mondial se sont manifestés, comme toujours, dans le volet administratif, qui a concerné le prix des billets, les interventions politiques, la course au profit et les pauses hydratation lors des matches disputés dans des enceintes fermées.