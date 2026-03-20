Getty Images Sport
Traduit par
« Un monde nouveau et étrange » : Arsenal s'est aliéné ses supporters, tandis que les spectateurs neutres souhaitent voir Manchester City remporter la finale de la Carabao Cup et le titre de champion de Premier League, selon Jamie Carragher
Le rejet d'« Artetaball »
Dans The Telegraph, Carragher a fait remarquer que même Pep Guardiola devait avoir l’impression de vivre dans un « nouveau monde étrange ». Il a fait valoir que malgré les 115 infractions financières présumées de City et sa domination implacable, le choix du public n’était plus « n’importe qui sauf City ». Au contraire, face à une équipe d’Arsenal avide de trophées, Carragher estime que le sentiment dominant a basculé vers un retentissant « n’importe qui sauf Arsenal ».
Ce revirement est alimenté par les critiques croissantes à l’égard du style pragmatique d’Arsenal, récemment mises en avant par John Obi Mikel sur talkSPORT. Mikel a fustigé la forte dépendance d’Arteta aux coups de pied arrêtés malgré des investissements colossaux, déclarant : « Quand je regarde Arsenal jouer en ce moment, ils ne comptent que sur les corners. Tu as dépensé près d’un milliard, Mikel Arteta… et tu me dis que la seule façon de gagner des matchs, c’est grâce aux corners ? C’est ridicule. »
- Getty Images
Comparaisons avec Mourinho et Simeone
Carragher fait remarquer qu’après avoir été dominé par City il y a deux ans, Arteta a renoncé à reproduire à l’identique le jeu fluide de Guardiola pour privilégier une structure défensive solide qui rappelle les « arts obscurs » de José Mourinho, George Graham ou Diego Simeone. Alors que les « gendarmes du style » ont du mal à apprécier ce virage vers la domination physique et les coups de pied arrêtés, Carragher le défend comme un moyen nécessaire, « plus sombre », de défier son mentor. S'appuyant sur son propre triomphe défensif en Ligue des champions, il insiste sur le fait qu'il n'y a pas une seule « bonne » façon de gagner, faisant écho à Thierry Henry : « On n'est pas obligé de l'aimer, mais on doit le respecter. »
S'adressant à Sky Sports, la légende d'Arsenal Henry a souligné que même s'il n'« apprécie » peut-être pas le style pragmatique actuel, il le respecte profondément en tant qu'évolution nécessaire. Henry a fait valoir qu'après 22 ans sans titre de champion, la priorité est de trouver un moyen de gagner, notant qu'Arsenal a enfin maîtrisé l'art de « gagner sans beauté » après des années passées à se faire « malmener ».
Les supporters d'Arsenal risquent d'être « insupportables » s'ils remportent le titre
Au-delà du terrain, Carragher identifie la présence en ligne proactive et souvent « hystérique » d’Arsenal comme l’un des principaux facteurs à l’origine du ressentiment des supporters neutres. Il suggère que les supporters du club, par le biais de médias de fans très influents, sont passés maîtres dans l’art de passer du sommet à l’abîme, faisant de la perspective de leur victoire dans une grande compétition une perspective redoutable pour leurs rivaux. La crainte que les supporters d’Arsenal ne deviennent « insupportables » s’ils remportent le titre a alimenté une guerre psychologique qui dépasse le cadre de l’analyse tactique.
- Getty Images Sport
Arsenal va-t-il enfin faire taire ses détracteurs ?
Alors qu'Arsenal se prépare pour la finale de la Carabao Cup contre Manchester City, ce match représente bien plus qu'un simple trophée ; c'est l'occasion de répondre enfin aux critiques concernant son manque de titres. Carragher conclut que si se moquer des échecs de justesse d'Arsenal est devenu un « divertissement national », une victoire à Wembley constituerait un bond en avant symbolique. Si Arteta remporte une série de titres, la vague actuelle de ressentiment pourrait enfin céder la place à une admiration réticente, mais durement gagnée, de la part du reste du monde du football.
Publicité