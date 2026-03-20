Dans The Telegraph, Carragher a fait remarquer que même Pep Guardiola devait avoir l’impression de vivre dans un « nouveau monde étrange ». Il a fait valoir que malgré les 115 infractions financières présumées de City et sa domination implacable, le choix du public n’était plus « n’importe qui sauf City ». Au contraire, face à une équipe d’Arsenal avide de trophées, Carragher estime que le sentiment dominant a basculé vers un retentissant « n’importe qui sauf Arsenal ».

Ce revirement est alimenté par les critiques croissantes à l’égard du style pragmatique d’Arsenal, récemment mises en avant par John Obi Mikel sur talkSPORT. Mikel a fustigé la forte dépendance d’Arteta aux coups de pied arrêtés malgré des investissements colossaux, déclarant : « Quand je regarde Arsenal jouer en ce moment, ils ne comptent que sur les corners. Tu as dépensé près d’un milliard, Mikel Arteta… et tu me dis que la seule façon de gagner des matchs, c’est grâce aux corners ? C’est ridicule. »