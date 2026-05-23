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« Un moment tellement difficile » : Kylian Mbappé rend un hommage émouvant à l'un de ses « meilleurs coéquipiers » au Real Madrid après l'annonce du départ de David Alaba
Mbappé évoque un lien singulier
Mbappé a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux après la confirmation du départ imminent d’Alaba du Real Madrid. Le contrat de l’international autrichien, qui arrive à échéance, ne sera pas renouvelé, mettant fin à un chapitre couronné de succès au Bernabéu, au cours duquel il a remporté plusieurs trophées, dont la Ligue des champions.
Dans un message émouvant publié sur Instagram, l’attaquant français a souligné l’importance du défenseur autrichien durant leurs années partagées en Espagne : « Mon frère, c’est un moment tellement difficile de tourner cette page avec toi », a-t-il écrit.
D’adversaires à amis proches
La relation entre Mbappé et Alaba a commencé bien avant leur collaboration à Madrid ; ils s’étaient déjà opposés lors de grands rendez-vous européens et internationaux. Dans son hommage, Mbappé a retracé cette évolution, soulignant comment leur lien, né d’une rivalité sportive, est devenu l’un des plus significatifs de sa carrière.
Mbappé a ajouté : « Tu es un grand joueur et une personne encore meilleure. Tu étais autrefois un grand rival, puis tu es devenu l’un de mes meilleurs coéquipiers ici, et aujourd’hui, je peux dire que tu es un ami que le football m’a offert. »Instagram Stories
Alaba quitte le terrain après une saison éprouvante.
Le joueur de 33 ans traverse une période difficile depuis son arrivée en provenance du Bayern en tant que joueur libre en 2021. Après s’être rapidement imposé comme un titulaire indiscutable en défense, sa première saison prometteuse a été suivie par des problèmes de blessures récurrents qui ont réduit son temps de jeu chaque année. Cette saison, il n’a disputé que 15 matches toutes compétitions confondues, dont seulement cinq en tant que titulaire.
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Quel avenir attend Alaba ?
À 33 ans, Alaba s’apprête à examiner ses options pour la prochaine étape de sa carrière, une fois la Coupe du monde terminée. Son palmarès de défenseur polyvalent et de vainqueur aguerri laisse présager un intérêt certain de la part des grands championnats du monde entier.
Selon les rumeurs actuelles, un transfert vers la Serie A italienne pourrait être envisagé, tandis que des opportunités lucratives au sein de la Major League Soccer américaine ou de la Saudi Pro League seraient également sur la table.