« Un moment tellement difficile » : Kylian Mbappé rend un hommage émouvant à l'un de ses « meilleurs coéquipiers » au Real Madrid après l'annonce du départ de David Alaba

Mbappé a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux après la confirmation du départ imminent d’Alaba du Real Madrid. Le contrat de l’international autrichien, qui arrive à échéance, ne sera pas renouvelé, mettant fin à un chapitre couronné de succès au Bernabéu, au cours duquel il a remporté plusieurs trophées, dont la Ligue des champions.

Dans un message émouvant publié sur Instagram, l’attaquant français a souligné l’importance du défenseur autrichien durant leurs années partagées en Espagne : « Mon frère, c’est un moment tellement difficile de tourner cette page avec toi », a-t-il écrit.