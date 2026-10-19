Trabzonspor a signé une prestation marquante lundi en battant son rival turc Besiktas 2-0 au Papara Park. Ozan Tufan a ouvert le score à la 21e minute pour donner aux locaux un avantage mérité.

Mais le temps fort de la soirée est venu de Salah. À la 71e minute, l’attaquant a profité d’une contre-attaque rapide. À la réception d’un centre précis à ras de terre venu du côté gauche et délivré par Franculino Dju, il a décoché une frappe du gauche qui est passée entre les jambes du gardien de Besiktas, Alexander Nubel. Ce but a assuré les trois points à Trabzonspor et porté son total à huit réalisations cette saison.