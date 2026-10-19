Getty Images Sport
Traduit par
Un Mohamed Salah revigoré, meilleur buteur, mène Trabzonspor à une victoire cruciale dans le derby face à Besiktas, tandis qu’Andre Onana continue de briller
Salah marque lors de la victoire dans le derby
Trabzonspor a signé une prestation marquante lundi en battant son rival turc Besiktas 2-0 au Papara Park. Ozan Tufan a ouvert le score à la 21e minute pour donner aux locaux un avantage mérité.
Mais le temps fort de la soirée est venu de Salah. À la 71e minute, l’attaquant a profité d’une contre-attaque rapide. À la réception d’un centre précis à ras de terre venu du côté gauche et délivré par Franculino Dju, il a décoché une frappe du gauche qui est passée entre les jambes du gardien de Besiktas, Alexander Nubel. Ce but a assuré les trois points à Trabzonspor et porté son total à huit réalisations cette saison.
- Getty Images Sport
Domination en Süper Lig
Cette victoire confirme le début de carrière dominateur de l’Égyptien en Turquie. Seul en tête du classement des buteurs, il compte également trois passes décisives, portant à 11 son total de contributions aux buts, le plus élevé du championnat. Cette forme éclatante constitue une réponse forte de la part d’un joueur que de nombreux observateurs avaient écarté après une dernière saison très frustrante en Angleterre. Trabzonspor est désormais quatrième avec 16 points, devancé par Fenerbahce, troisième, uniquement à la différence de buts, tandis que Besiktas recule à la cinquième place avec 15 points.
Onana brille en prêt
À l’autre bout du terrain, Andre Onana a lui aussi retrouvé un second souffle. Le gardien a prolongé son prêt cet été après que Manchester United lui a fait comprendre qu’il n’avait pas sa place dans son effectif. Sous la direction de l’entraîneur principal Thomas Reis, Onana se montre redoutable. Lors de ses trois dernières sorties en championnat, le Camerounais n’a encaissé aucun but et a réalisé 15 arrêts décisifs. Face à Besiktas, il a apporté de la solidité à son équipe, permettant à Trabzonspor de garder son calme et de décrocher un précieux match sans but encaissé.
- Getty Images Sport
Quelle est la suite pour Trabzonspor ?
Trabzonspor cherchera à confirmer ce résultat impressionnant et à poursuivre sur sa lancée. Le club a désormais Galatasaray dans le viseur, leader du championnat avec 19 points.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles