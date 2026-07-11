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Un modèle pour la DFB ? La Norvège suit une voie très différente de celle des autres pays – et connaît aujourd'hui un immense succès
En effet, alors que Jürgen Klopp estime que l’Allemagne doit, après chaque nouveau fiasco en Coupe du monde, « remettre en question toutes ses structures jusqu’aux moins de 10 ans », la Norvège a pris une autre direction il y a près de 20 ans. Plutôt que d’imiter la culture des centres de formation élite répandue partout, le pays laisse ses jeunes rester des enfants le plus longtemps possible. Cette approche s’appuie sur les droits de l’enfant dans le sport, tels que définis par la fédération norvégienne NIF. Depuis 2007, la règle est claire : les jeunes pratiquent diverses activités en fonction de leurs besoins et de leurs capacités. Avant 9 ans, pas de classements, pas de champions. Aucun vainqueur, aucun perdant officiel. La compétition n’entre en jeu qu’à partir de 14 ans, de manière progressive.
En 2026, ce choix s’avère payant : non seulement la « Landslaget » se qualifie pour la phase finale de la Coupe du monde, mais, aux Jeux olympiques d’hiver, les Scandinaves dominent le tableau des médailles malgré leurs 5,5 millions d’habitants. En 2007, nul en Norvège n’aurait osé l’imaginer : la loi visait un objectif bien plus modeste, offrir un espace pour expérimenter et, oui, parfois échouer.
- Getty Images Sport
Quelles leçons la DFB peut-elle tirer du succès norvégien ?
Avec plus de 83 millions d’habitants, l’Allemagne cherche à façonner sa prochaine « génération d’or ». Une nouvelle approche remet soudainement en cause les certitudes établies : et si l’Allemagne adoptait davantage le modèle norvégien ?
La DFB s’y emploie déjà en partie et a profondément remanié sa « philosophie d’entraînement allemande ». « Jouer au but en petits groupes est aussi important que de boire de l’eau tous les jours », déclare Hannes Wolf, directeur de la formation de la DFB, sur le site Internet de la fédération. Des formats réduits, davantage de contacts avec le ballon, davantage de prises de décision : la DFB veut ainsi contrer la pression de la performance, privilégier la créativité individuelle et diminuer le stress. Wolf a reçu le soutien de Thomas Broich, responsable du centre de formation du Borussia Dortmund, qui a publiquement remis en question l’utilité des classements dans le football des jeunes – une approche calquée sur le modèle scandinave.
Cette nouvelle orientation suscite toutefois des réserves. Après l’élimination en Coupe du monde face au Paraguay, le réflexe a ressurgi : il faudrait revenir aux « vertus allemandes ». Champion du monde 2014, Sami Khedira a mis en garde contre une génération de « perdants parfaitement formés ». « Nous ne devons pas nous contenter de mettre les jeunes joueurs dans du coton », a-t-il averti. Lothar Matthäus, Michael Ballack et Bastian Schweinsteiger ont abondé dans le même sens, réclamant davantage de passion, de soif de victoire, de robustesse et de mental. Des refrains familiers après les campagnes internationales manquées des années précédentes.
Impossible de prouver scientifiquement que Haaland et ses coéquipiers doivent leur éclosion à la méthode norvégienne : la réussite sportive n’a jamais une cause unique. Un contre-exemple allemand illustre pourtant l’intérêt de cette approche : jeune, Dirk Nowitzki était considéré comme le deuxième meilleur joueur de tennis de sa génération et pratiquait aussi le handball et le football. Il a ensuite construit une carrière internationale… dans le basket-ball.
L'équipe de Norvège pour la Coupe du monde 2026
Poste Joueur Club Gardien Orjan Nyland FC Séville But Egil Selvik Watford FC But Sander Tangvik Hambourg SV Défense Kristoffer Ajer FC Brentford Défense Julian Ryerson Borussia Dortmund Défense Le défenseur norvégien Leo Skiri Østigard est prêté au FC Gênes. FC Gênes Défense Marcus Holmgren Pedersen Torino FC Défense David Moller Wolfe Wolverhampton Wanderers Défense Fredrik André Bjorkan Bodø/Glimt Défense Torbjørn Heggem FC Bologne Défense Sondre Langas Derby County Défense Henrik Falchener Viking Stavanger Milieu de terrain Sander Berge FC Fulham Milieu de terrain Patrick Berg Bodø/Glimt Milieu de terrain Kristian Thorstvedt US Sassuolo Milieu de terrain Morten Thorsby US Cremonese Milieu de terrain Martin Ødegaard FC Arsenal Milieu de terrain Thelo Aasgaard Rangers de Glasgow Milieu de terrain Fredrik Aursnes Benfica Attaque Erling Haaland Manchester City Attaquant Alexander Sörloth Atletico Madrid Attaquant Jorgen Strand Larsen Crystal Palace Attaquant Antonio Nusa RB Leipzig Attaque Oscar Bobb FC Fulham Attaquant Jens Petter Hauge Bodø/Glimt Attaquant Andreas Schjelderup Benfica
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