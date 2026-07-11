Avec plus de 83 millions d’habitants, l’Allemagne cherche à façonner sa prochaine « génération d’or ». Une nouvelle approche remet soudainement en cause les certitudes établies : et si l’Allemagne adoptait davantage le modèle norvégien ?

La DFB s’y emploie déjà en partie et a profondément remanié sa « philosophie d’entraînement allemande ». « Jouer au but en petits groupes est aussi important que de boire de l’eau tous les jours », déclare Hannes Wolf, directeur de la formation de la DFB, sur le site Internet de la fédération. Des formats réduits, davantage de contacts avec le ballon, davantage de prises de décision : la DFB veut ainsi contrer la pression de la performance, privilégier la créativité individuelle et diminuer le stress. Wolf a reçu le soutien de Thomas Broich, responsable du centre de formation du Borussia Dortmund, qui a publiquement remis en question l’utilité des classements dans le football des jeunes – une approche calquée sur le modèle scandinave.

Cette nouvelle orientation suscite toutefois des réserves. Après l’élimination en Coupe du monde face au Paraguay, le réflexe a ressurgi : il faudrait revenir aux « vertus allemandes ». Champion du monde 2014, Sami Khedira a mis en garde contre une génération de « perdants parfaitement formés ». « Nous ne devons pas nous contenter de mettre les jeunes joueurs dans du coton », a-t-il averti. Lothar Matthäus, Michael Ballack et Bastian Schweinsteiger ont abondé dans le même sens, réclamant davantage de passion, de soif de victoire, de robustesse et de mental. Des refrains familiers après les campagnes internationales manquées des années précédentes.

Impossible de prouver scientifiquement que Haaland et ses coéquipiers doivent leur éclosion à la méthode norvégienne : la réussite sportive n’a jamais une cause unique. Un contre-exemple allemand illustre pourtant l’intérêt de cette approche : jeune, Dirk Nowitzki était considéré comme le deuxième meilleur joueur de tennis de sa génération et pratiquait aussi le handball et le football. Il a ensuite construit une carrière internationale… dans le basket-ball.