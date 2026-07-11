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HaalandGetty Images
SID

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Un modèle pour la DFB ? La Norvège suit une voie très différente de celle des autres pays – et connaît aujourd'hui un immense succès

Coupe du monde
Norvège vs Angleterre
Norvège

Alors que le football de haut niveau commence presque partout par la quête de grands talents, la Norvège mise sur une pression moindre en matière de performance et en récolte les fruits. Un modèle pour l’Allemagne ?

Démarrage fulgurant d’un athlète, puissance de saut digne d’un handballeur, puis coup de tête massue d’un géant de 1,95 m : par sa tête victorieuse face à la puissance brésilienne, Erling Haaland a propulsé la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois. Un but qui rappelle ses débuts. Bien avant de devenir ce « cyborg » du but, calibré pour l’efficacité, ce jeune homme aujourd’hui âgé de 25 ans a en effet été handballeur, athlète et skieur de fond – avant de devenir footballeur.

  • En effet, alors que Jürgen Klopp estime que l’Allemagne doit, après chaque nouveau fiasco en Coupe du monde, « remettre en question toutes ses structures jusqu’aux moins de 10 ans », la Norvège a pris une autre direction il y a près de 20 ans. Plutôt que d’imiter la culture des centres de formation élite répandue partout, le pays laisse ses jeunes rester des enfants le plus longtemps possible. Cette approche s’appuie sur les droits de l’enfant dans le sport, tels que définis par la fédération norvégienne NIF. Depuis 2007, la règle est claire : les jeunes pratiquent diverses activités en fonction de leurs besoins et de leurs capacités. Avant 9 ans, pas de classements, pas de champions. Aucun vainqueur, aucun perdant officiel. La compétition n’entre en jeu qu’à partir de 14 ans, de manière progressive.

    En 2026, ce choix s’avère payant : non seulement la « Landslaget » se qualifie pour la phase finale de la Coupe du monde, mais, aux Jeux olympiques d’hiver, les Scandinaves dominent le tableau des médailles malgré leurs 5,5 millions d’habitants. En 2007, nul en Norvège n’aurait osé l’imaginer : la loi visait un objectif bien plus modeste, offrir un espace pour expérimenter et, oui, parfois échouer.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quelles leçons la DFB peut-elle tirer du succès norvégien ?

    Avec plus de 83 millions d’habitants, l’Allemagne cherche à façonner sa prochaine « génération d’or ». Une nouvelle approche remet soudainement en cause les certitudes établies : et si l’Allemagne adoptait davantage le modèle norvégien ?

    La DFB s’y emploie déjà en partie et a profondément remanié sa « philosophie d’entraînement allemande ». « Jouer au but en petits groupes est aussi important que de boire de l’eau tous les jours », déclare Hannes Wolf, directeur de la formation de la DFB, sur le site Internet de la fédération. Des formats réduits, davantage de contacts avec le ballon, davantage de prises de décision : la DFB veut ainsi contrer la pression de la performance, privilégier la créativité individuelle et diminuer le stress. Wolf a reçu le soutien de Thomas Broich, responsable du centre de formation du Borussia Dortmund, qui a publiquement remis en question l’utilité des classements dans le football des jeunes – une approche calquée sur le modèle scandinave.

    Cette nouvelle orientation suscite toutefois des réserves. Après l’élimination en Coupe du monde face au Paraguay, le réflexe a ressurgi : il faudrait revenir aux « vertus allemandes ». Champion du monde 2014, Sami Khedira a mis en garde contre une génération de « perdants parfaitement formés ». « Nous ne devons pas nous contenter de mettre les jeunes joueurs dans du coton », a-t-il averti. Lothar Matthäus, Michael Ballack et Bastian Schweinsteiger ont abondé dans le même sens, réclamant davantage de passion, de soif de victoire, de robustesse et de mental. Des refrains familiers après les campagnes internationales manquées des années précédentes.

    Impossible de prouver scientifiquement que Haaland et ses coéquipiers doivent leur éclosion à la méthode norvégienne : la réussite sportive n’a jamais une cause unique. Un contre-exemple allemand illustre pourtant l’intérêt de cette approche : jeune, Dirk Nowitzki était considéré comme le deuxième meilleur joueur de tennis de sa génération et pratiquait aussi le handball et le football. Il a ensuite construit une carrière internationale… dans le basket-ball.

  • L'équipe de Norvège pour la Coupe du monde 2026

    PosteJoueurClub
    GardienOrjan NylandFC Séville
    ButEgil SelvikWatford FC
    ButSander Tangvik Hambourg SV
    DéfenseKristoffer AjerFC Brentford
    DéfenseJulian RyersonBorussia Dortmund
    DéfenseLe défenseur norvégien Leo Skiri Østigard est prêté au FC Gênes.FC Gênes
    DéfenseMarcus Holmgren PedersenTorino FC
    DéfenseDavid Moller WolfeWolverhampton Wanderers
    DéfenseFredrik André BjorkanBodø/Glimt
    DéfenseTorbjørn HeggemFC Bologne
    DéfenseSondre LangasDerby County
    DéfenseHenrik FalchenerViking Stavanger
    Milieu de terrainSander BergeFC Fulham
    Milieu de terrainPatrick BergBodø/Glimt
    Milieu de terrainKristian ThorstvedtUS Sassuolo
    Milieu de terrainMorten ThorsbyUS Cremonese
    Milieu de terrainMartin ØdegaardFC Arsenal
    Milieu de terrainThelo AasgaardRangers de Glasgow
    Milieu de terrainFredrik Aursnes Benfica
    AttaqueErling HaalandManchester City
    AttaquantAlexander SörlothAtletico Madrid
    AttaquantJorgen Strand LarsenCrystal Palace
    AttaquantAntonio NusaRB Leipzig
    AttaqueOscar BobbFC Fulham
    AttaquantJens Petter HaugeBodø/Glimt
    AttaquantAndreas SchjelderupBenfica

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