Un million d'euros de salaire en plus qu'actuellement : Edin Dzeko aurait refusé une offre lucrative venue de France pour rejoindre le FC Schalke 04

Alors que Dzeko touche un salaire annuel de 300 000 euros chez les Königsblauen, il aurait pu gagner 1,3 million d'euros, soit un million de plus, dans le club français de première division, selon le rapport. En février, le joueur de 39 ans a confirmé cette information dans une interview accordée au magazine Sport Bild, sans toutefois nommer le club : « Je l'ai dit dès le début : l'argent n'est pas important pour moi. J'avais d'autres offres nettement plus lucratives. Mais ce n'était pas du tout mon objectif. J'ai volontiers renoncé à l'argent pour ce club. »

Dzeko a expliqué : « Je me suis demandé : qu'est-ce que je veux ? De quoi ai-je besoin ? Je suis arrivé à la conclusion suivante : un stade animé avec des supporters bruyants. Un club qui me passionne à nouveau. C'est alors que Schalke m'est soudainement venu à l'esprit. »