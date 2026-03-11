En janvier, Edin Dzeko a rejoint le FC Schalke 04 sans indemnité de transfert, et ce non pas pour des raisons financières. En effet, selon le magazine Sport Bild, il avait reçu de meilleures offres.
Un million d'euros de salaire en plus qu'actuellement : Edin Dzeko aurait refusé une offre lucrative venue de France pour rejoindre le FC Schalke 04
Alors que Dzeko touche un salaire annuel de 300 000 euros chez les Königsblauen, il aurait pu gagner 1,3 million d'euros, soit un million de plus, dans le club français de première division, selon le rapport. En février, le joueur de 39 ans a confirmé cette information dans une interview accordée au magazine Sport Bild, sans toutefois nommer le club : « Je l'ai dit dès le début : l'argent n'est pas important pour moi. J'avais d'autres offres nettement plus lucratives. Mais ce n'était pas du tout mon objectif. J'ai volontiers renoncé à l'argent pour ce club. »
Dzeko a expliqué : « Je me suis demandé : qu'est-ce que je veux ? De quoi ai-je besoin ? Je suis arrivé à la conclusion suivante : un stade animé avec des supporters bruyants. Un club qui me passionne à nouveau. C'est alors que Schalke m'est soudainement venu à l'esprit. »
Edin Dzeko marque des buts à la chaîne pour le FC Schalke 04
Avant son transfert cet hiver, Dzeko jouait encore pour le club de Serie A AC Florence. Avec Schalke, il est désormais en bonne voie pour revenir en Bundesliga : l'équipe de l'entraîneur Miron Muslic est actuellement en tête du classement de la 2e division. Cependant, la lutte pour la première place est extrêmement serrée : l'avance sur la cinquième place n'est que de cinq points, et il reste encore neuf journées à disputer.
Dzeko lui-même a largement contribué à ce récent succès. L'attaquant n'a pas mis longtemps à s'adapter à Gelsenkirchen et marque pratiquement à la chaîne : après seulement sept matchs avec son nouveau club, il compte déjà cinq buts et trois passes décisives à son actif.
Edin Dzeko : statistiques au FC Schalke 04
Jeux 7 buts 5 Passes décisives 3