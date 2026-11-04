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« Un milieu de terrain sans pareil » : le trio du PSG peut-il surpasser les légendes du Barça et du Real ?

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Vitinha
J. Neves
F. Ruiz
Luis Enrique
FC Barcelone
Real Madrid
Z. Zidane
L. Figo
X. Hernandez
S. Busquets
Andrés Iniesta
Espagne
France
Portugal

Le sextuplé de Villarreal ouvre la porte aux comparaisons

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La performance exceptionnelle du trio du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, composé de Vitinha, João Neves et Fabián Ruiz, a ouvert la porte aux comparaisons historiques, après la prestation éclatante offerte par le club parisien face à Villarreal, mardi, en Ligue des champions, avec une victoire sur le score sans appel de six buts à zéro (6-0).

Ce résultat a de nouveau mis en lumière la puissance considérable de l'entrejeu parisien, qui ne se contente pas de dominer les matchs, mais impose son rythme et facilite la tâche au reste de ses coéquipiers. De quoi pousser l'émission « After Foot », sur la radio française RMC, à s'interroger sur la place de ce trio parmi les meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football.

Face à la difficulté de trouver de nouveaux mots pour décrire ce que propose le PSG, désormais capable de faire paraître ordinaires des choses exceptionnelles tant l'harmonie et la qualité sont au rendez-vous, les comparaisons historiques se sont invitées lors de l'analyse du match. L'émission a ainsi consacré un large espace au trio qui a été l'une des principales raisons de la promenade parisienne en Espagne.

Les trois milieux de terrain ont inscrit la moitié des buts du PSG dans la rencontre, Fabián Ruiz ayant signé un doublé après que João Neves a ouvert le score. Mais leur impact ne s'est pas limité à la contribution offensive : il s'est étendu à une domination absolue sur le rythme du jeu et à l'affirmation de la supériorité collective de l'équipe.

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  • Une place exceptionnelle dans l'histoire du football, mais à une condition !

    Jean-Louis Tourré, rédacteur en chef de la rubrique football de « RMC Sport », a estimé que le milieu de terrain de Paris est actuellement le meilleur au monde, et qu'il pourrait même se réserver une place exceptionnelle dans l'histoire du football, si ses joueurs parviennent à maintenir ce même niveau sur une longue période.

    Tourré a déclaré : « Lorsque l'on évalue un match du Paris Saint-Germain, il faut commencer par le trio présent au milieu de terrain, car ce sont eux qui rendent tout le match facile. »

    Il a ajouté : « Lorsque vous placez à leurs côtés des joueurs exceptionnels comme Doué ou Hakimi, ils rendent tous ceux qui les entourent meilleurs. Avec ces joueurs, vous pouvez faire jouer les jeunes, procéder à une rotation et laisser au repos les titulaires à d'autres postes, car vous disposez de piliers parmi les meilleurs joueurs du monde à leurs postes. »

    Il a poursuivi : « Il n'y a personne qui les égale dans le monde, et je pense que, même dans l'histoire du football, il n'y en aura pas beaucoup de leur trempe s'ils maintiennent ce niveau de performance sur une longue période. »

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  • Figures légendaires au Barça, au Real, à United et au Milan

    Et bien que le journaliste n'ait pas cité les noms des concurrents du trio parisien dans cette comparaison, évoquer les meilleurs milieux de terrain de l'histoire rappelle le trio dominant du Barça à la fin des années 2000 et au début des années 2010, composé de Xavi Hernández, Sergio Busquets et Andrés Iniesta, selon le rapport du site RMC lui-même.

    Et de poursuivre : « Le football a également connu d'autres modèles historiques, comme le milieu de terrain du Real Madrid emmené par Zinédine Zidane (avec Figo et Makélélé) en 2002, le Milan qui comptait Gennaro Gattuso, Rivaldo, Andrea Pirlo et Clarence Seedorf, aux côtés de Manchester United à l'époque de Sir Alex Ferguson, avec Paul Scholes, Roy Keane et Ryan Giggs. »

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  • Nunes explique les raisons de la domination : Paris inspire-t-il la peur à ses adversaires ?

    De son côté, João Neves lui-même a pris ses distances avec les comparaisons aux légendes du jeu, et a expliqué les raisons qui confèrent à Paris cette domination au milieu de terrain, rejetant l'idée que l'équipe inspirerait la peur à ses adversaires.

    L'international portugais a déclaré, en réponse à une question sur la crainte que Paris susciterait chez ses adversaires : « Je ne crois pas. Nous avons montré que nous voulons jouer avec le ballon, que nous courons partout et que nous souhaitons défendre de la meilleure manière possible. » Il a précisé : « Quand vous ne disposez pas de beaucoup d'espace ni d'assez de temps pour traiter le ballon, le jeu devient plus difficile. Nous misons sur le pressing haut, et vous savez à quel point nous ne cessons de bouger lorsque nous avons le ballon. Ce sont des choses que nous essayons de mettre en œuvre. »

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