La performance exceptionnelle du trio du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, composé de Vitinha, João Neves et Fabián Ruiz, a ouvert la porte aux comparaisons historiques, après la prestation éclatante offerte par le club parisien face à Villarreal, mardi, en Ligue des champions, avec une victoire sur le score sans appel de six buts à zéro (6-0).

Ce résultat a de nouveau mis en lumière la puissance considérable de l'entrejeu parisien, qui ne se contente pas de dominer les matchs, mais impose son rythme et facilite la tâche au reste de ses coéquipiers. De quoi pousser l'émission « After Foot », sur la radio française RMC, à s'interroger sur la place de ce trio parmi les meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football.

Face à la difficulté de trouver de nouveaux mots pour décrire ce que propose le PSG, désormais capable de faire paraître ordinaires des choses exceptionnelles tant l'harmonie et la qualité sont au rendez-vous, les comparaisons historiques se sont invitées lors de l'analyse du match. L'émission a ainsi consacré un large espace au trio qui a été l'une des principales raisons de la promenade parisienne en Espagne.

Les trois milieux de terrain ont inscrit la moitié des buts du PSG dans la rencontre, Fabián Ruiz ayant signé un doublé après que João Neves a ouvert le score. Mais leur impact ne s'est pas limité à la contribution offensive : il s'est étendu à une domination absolue sur le rythme du jeu et à l'affirmation de la supériorité collective de l'équipe.

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