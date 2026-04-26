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Un milieu de terrain d’Arsenal se serait entendu dire qu’il n’était ni Andrea Pirlo ni Paul Scholes, après avoir « peiné pendant des semaines » – Gary Neville se montre peu impressionné par la star des Gunners, recrutée 51 millions de livres, qui peine toujours à trouver le chemin des filets
Le verdict de Neville sur le milieu de terrain
En tribune commentateurs, lors de ce match tendu disputé dans le nord de Londres, Neville n’a pas mâché ses mots pour évaluer Martin Zubimendi. Recruté auprès de la Real Sociedad pour 51 millions de livres (69 millions de dollars), le milieu espagnol n’a pas encore imposé le rythme que beaucoup attendaient de lui en Premier League.
« En début de saison, je pensais que Zubimendi était une excellente recrue », a déclaré Neville à Sky Sports. « Il a été un bon joueur pour Arsenal, mais à ce stade, je m'attendais à ce que Zubimendi soit le joueur qui fasse la différence. Qui devait faire la différence ? Je pensais à un joueur à la Pirlo, à la Scholes, à la Rodri ou à la Bernardo Silva, capable de dicter le jeu, de faire circuler le ballon, d’organiser et de diriger l’équipe avec autorité. Or il ne le fait pas. Il est en difficulté depuis plusieurs semaines. »
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Une bataille tactique à l'Emirates
L’ancien défenseur de Manchester United a pointé du doigt une préoccupation tactique grandissante pour Mikel Arteta, soulignant que l’équilibre entre Zubimendi, Declan Rice et Martin Ødegaard semblait rompu. Selon Neville, le trio occupait des zones trop similaires, entraînant un manque de fluidité qui a permis aux visiteurs de dominer la possession face à leurs hôtes. Les Magpies ont ainsi terminé la rencontre avec 55 % de possession, une statistique qui a surpris le commentateur.
« Odegaard est descendu plus bas [aujourd’hui], mais le problème, c’est que quand Odegaard descend plus bas, Rice descend aussi et Zubimendi est déjà en profondeur », a expliqué Neville. « Du coup, vous avez trois joueurs, ou en tout cas deux, dans les zones profondes. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu’ils alternent, et il doit toujours y en avoir un pour faire le lien entre le jeu, la défense et les arrières latéraux. Aujourd’hui, j’ai eu l’impression que Zubimendi, Rice et Odegaard se sont fait dominer par le milieu de terrain de Newcastle. »
Les Gunners l'ont échappé belle
Si le milieu de terrain a été le théâtre d’une lutte acharnée, Arsenal a fait le nécessaire pour décrocher les trois points grâce à un éclair de génie d’Eberechi Eze. L’international anglais a rapidement plié le match, et si Zubimendi s’est battu au milieu de terrain, il n’a pas pu empêcher Sandro Tonali et ses partenaires d’imprimer leur empreinte sur la rencontre. Les prétendants au titre ont connu une fin de match crispante, sauvés par les réflexes de David Raya et un tir non cadré de Yoane Wissa dans les derniers instants.
Neville a par ailleurs pointé un manque de réalisme, citant notamment le remplaçant Viktor Gyokeres : « Je pensais que Gyokeres allait marquer pour eux dans les moments décisifs et porter le score à 2-0. Son manque de qualité devant le but lors de cette contre-attaque était flagrant. Il doit faire mieux que ça. » L’avant-centre suédois avait remplacé Kai Havertz, sorti sur blessure juste avant la mi-temps.
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Dernière ligne droite : Zubimendi saura-t-il faire taire ses détracteurs ?
Malgré le récent coup de mou relevé par Neville, Zubimendi s’est imposé comme un pilier des plans d’Arteta depuis son arrivée cet été. À 27 ans, il a disputé 50 matches toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant six buts et délivrant trois passes décisives, tout en ne manquant qu’un seul match de Premier League jusqu’à présent. Son engagement n’est guère remis en cause, mais alors que la course au titre entre dans sa phase finale, la pression pour qu’il réalise des performances dignes de Pirlo s’intensifie.
Alors qu’Arsenal aborde les dernières semaines de la saison avec trois points d’avance sur Manchester City – même si les Citizens comptent un match en moins –, Arteta sait qu’il doit rapidement redonner à sa recrue estivale son meilleur niveau si les Gunners veulent mettre fin à 22 ans d’attente. Reste à savoir si Zubimendi saura faire taire les critiques et répondre aux attentes, à l’image de l’autorité réclamée par Neville.