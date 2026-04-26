Un milieu de terrain d’Arsenal se serait entendu dire qu’il n’était ni Andrea Pirlo ni Paul Scholes, après avoir « peiné pendant des semaines » – Gary Neville se montre peu impressionné par la star des Gunners, recrutée 51 millions de livres, qui peine toujours à trouver le chemin des filets

En tribune commentateurs, lors de ce match tendu disputé dans le nord de Londres, Neville n’a pas mâché ses mots pour évaluer Martin Zubimendi. Recruté auprès de la Real Sociedad pour 51 millions de livres (69 millions de dollars), le milieu espagnol n’a pas encore imposé le rythme que beaucoup attendaient de lui en Premier League.

« En début de saison, je pensais que Zubimendi était une excellente recrue », a déclaré Neville à Sky Sports. « Il a été un bon joueur pour Arsenal, mais à ce stade, je m'attendais à ce que Zubimendi soit le joueur qui fasse la différence. Qui devait faire la différence ? Je pensais à un joueur à la Pirlo, à la Scholes, à la Rodri ou à la Bernardo Silva, capable de dicter le jeu, de faire circuler le ballon, d’organiser et de diriger l’équipe avec autorité. Or il ne le fait pas. Il est en difficulté depuis plusieurs semaines. »