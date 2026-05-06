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Muhammad Zaki

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Un message clair à l'intention d'Arne Slot ? John Henry, principal actionnaire de Liverpool, prévient que FSG « ne se contentera pas de la médiocrité »

A. Slot
Liverpool
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John Henry, propriétaire principal de Liverpool, a adressé un avertissement à Arne Slot et à la direction d’Anfield : le Fenway Sports Group n’acceptera aucun compromis. Après une saison tumultueuse où les Reds ont peiné à montrer de la régularité, le magnat américain a réaffirmé les exigences élevées qu’il attend de l’ensemble de ses clubs.

  • Henry lance un avertissement à Anfield

    Liverpool a essuyé 18 défaites toutes compétitions confondues cette saison, son pire bilan depuis l’exercice 2014-2015 sous Brendan Rodgers. Malgré une qualification en Ligue des champions encore envisageable, le recul par rapport au titre conquis l’an passé n’a pas échappé à la direction.

    Les propos d’Henry interviennent après le licenciement d’Alex Cora, manager des Boston Red Sox, suite à un départ difficile en MLB. Dans un courriel adressé au Sports Business Journal, l’homme d’affaires de 76 ans a établi un parallèle entre ses franchises sportives, affirmant que, malgré la grogne des supporters, la réponse de la direction doit être un engagement renouvelé vers la victoire.

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    L'approche FSG en matière de pression

    En réfléchissant à la propriété d’un club et à la pression des tribunes, Henry a évoqué sa propre expérience des contestations des supporters de Liverpool. « Les fans sont frustrés. Les Sox ont été catastrophiques lors de leurs 25 premiers matchs », a-t-il écrit. « Je me souviens d’un avion qui survolait le stade alors que nous battions Manchester United 7-0, avec une banderole “FSG OUT !” Cela ne veut pas dire qu’il faut les ignorer ; au contraire, il faut redoubler d’efforts. On ne se contente pas de la médiocrité : il faut gagner. »


  • L'intérêt manifesté par d'autres clubs pour Arne Slot

    Malgré les difficultés rencontrées sur le plan national, la réputation de Slot en Europe reste intacte, en grande partie grâce à ses précédents succès en Eredivisie avec le Feyenoord. Selon nos informations, l’Ajax s’est récemment renseigné sur la possibilité de faire revenir le technicien de 47 ans aux Pays-Bas. Le club amstellodamois cherche un successeur permanent à l’intérimaire Oscar García et voyait en Slot un candidat de premier plan pour mener à bien son projet de redressement sportif. Cette approche a toutefois été rapidement rejetée : l’entraîneur néerlandais, sous contrat à Anfield jusqu’en juin 2027, reste fermement attaché à son projet avec les Reds.

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    Perspectives d’avenir pour les Reds

    Alors que la saison touche à sa fin, toutes les attentions se tournent vers un mercato estival qui s’annonce crucial. Slot doit désormais remanier un effectif apparu fatigué et irrégulier throughout l’année. L’insistance du propriétaire à bannir la médiocrité traduit un soutien financier réel, mais aussi des attentes colossales. Pour un club habitué à rivaliser sur tous les tableaux, une saison ponctuée de plusieurs défaites est tout simplement inacceptable aux yeux de la direction basée à Boston.

    Pour valider son billet pour la Ligue des champions et satisfaire les propriétaires, le Néerlandais doit encore franchir les derniers obstacles de la saison, à commencer par un match crucial de Premier League contre Chelsea ce week-end.

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