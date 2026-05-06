Un message clair à l'intention d'Arne Slot ? John Henry, principal actionnaire de Liverpool, prévient que FSG « ne se contentera pas de la médiocrité »

Liverpool a essuyé 18 défaites toutes compétitions confondues cette saison, son pire bilan depuis l’exercice 2014-2015 sous Brendan Rodgers. Malgré une qualification en Ligue des champions encore envisageable, le recul par rapport au titre conquis l’an passé n’a pas échappé à la direction.

Les propos d’Henry interviennent après le licenciement d’Alex Cora, manager des Boston Red Sox, suite à un départ difficile en MLB. Dans un courriel adressé au Sports Business Journal, l’homme d’affaires de 76 ans a établi un parallèle entre ses franchises sportives, affirmant que, malgré la grogne des supporters, la réponse de la direction doit être un engagement renouvelé vers la victoire.