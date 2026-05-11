Avant même le coup de sifflet final de la rencontre remportée 2-0 par le Barça face à son grand rival dimanche soir, Yamal, actuellement blessé, a publié une vidéo sur Instagram. On y voyait le score affiché sur le tableau d’affichage, et le jeune homme de 18 ans y a ajouté un commentaire éloquent : « Talk is cheap », soit, en substance : « Les grands discours, tout le monde peut en faire. »
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Un message clair à l'attention de Jude Bellingham ! Lamine Yamal, du FC Barcelone, lance une pique à la star du Real Madrid lors de la victoire au Clásico
Pourquoi Yamal a-t-il très probablement voulu interpeller Bellingham avec ce message ? Après la victoire 2-1 des Merengues lors du match aller contre Barcelone en octobre, la star du milieu de terrain du Real avait en effet légendé une photo de lui en train de célébrer sa victoire sur Instagram avec ces mêmes mots. Débordant de satisfaction, Yamal a donc rendu la pareille à Bellingham.
À l’époque, l’Anglais s’adressait, de façon indirecte, à la pépite offensive espagnole du Barça. Avant le premier des trois Clásicos de la saison, c’est en effet Yamal qui avait provoqué les Madrilènes en publiant une photo de lui, acclamé par des supporters du Real.
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Le FC Barcelone est sacré champion d’Espagne après sa victoire contre le Real Madrid.
Défaite d’autant plus amère pour le Real, victoire d’autant plus savoureuse pour Yamal : grâce à son succès à domicile lors du match retour, le Barça a officiellement décroché un deuxième titre consécutif de champion d’Espagne. Avec 14 points d’avance sur son poursuivant madrilène, le club catalan est désormais assuré de terminer en tête de la Liga.
Marcus Rashford avait rapidement ouvert le score au Camp Nou d’une magnifique frappe sur coup franc dès la 9e minute. Peu après, Ferran Torres doublait la mise, et le score de 2-0 restait inchangé jusqu’à la fin.
Yamal, qui soigne une blessure musculaire depuis fin avril, a assisté à la rencontre depuis les tribunes et manquera le reste de la saison sous les ordres de Hansi Flick. Sa participation à la Coupe du monde ne serait toutefois pas compromise.
Le Real Madrid ne peut plus rattraper le Barça : le top 4 de la Liga
Place
Équipe
Matchs
Points
1
FC Barcelone
35
91
2
Real Madrid
35
77
3
FC Villarreal
35
69
4
Atlético Madrid
35
63