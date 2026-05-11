Pourquoi Yamal a-t-il très probablement voulu interpeller Bellingham avec ce message ? Après la victoire 2-1 des Merengues lors du match aller contre Barcelone en octobre, la star du milieu de terrain du Real avait en effet légendé une photo de lui en train de célébrer sa victoire sur Instagram avec ces mêmes mots. Débordant de satisfaction, Yamal a donc rendu la pareille à Bellingham.

À l’époque, l’Anglais s’adressait, de façon indirecte, à la pépite offensive espagnole du Barça. Avant le premier des trois Clásicos de la saison, c’est en effet Yamal qui avait provoqué les Madrilènes en publiant une photo de lui, acclamé par des supporters du Real.