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Un message à l'attention de Thomas Tuchel ?! La star du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, publie une mise à jour de quatre mots sur Instagram, semblant ainsi réagir à son exclusion de la sélection anglaise
Alexander-Arnold lance une allusion énigmatique après avoir été écarté de l'équipe d'Angleterre
Alexander-Arnold s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour saluer la victoire 3-2 du Real Madrid face à l'Atlético Madrid dimanche soir. Deux buts de Vinicius Junior et un autre de Federico Valverde, qui a ensuite été expulsé, ont permis aux « Blancos » de rester à quatre points de Barcelone dans la course au titre de la Liga.
L'ancien arrière droit de Liverpool, qui n'était pas dans le onze de départ, a ensuite publié un message de quatre mots sur son compte Instagram : « Madrid. Et rien d'autre. »
Alexander-Arnold n'a pas été retenu dans la dernière sélection d'Angleterre de Tuchel pour les prochains matchs internationaux contre l'Uruguay et le Japon, et il devra livrer une rude bataille pour décrocher une place dans l'avion à destination des États-Unis, du Canada et du Mexique cet été.
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Tuchel : « Une décision sportive » d'écarter l'ancienne star de Liverpool
Tuchel a expliqué pourquoi il n'avait pas retenu Alexander-Arnold dans sa dernière sélection, soulignant qu'il était conscient des qualités du défenseur, mais précisant qu'il s'agissait d'un choix délibéré de privilégier d'autres arrières droits à sa place.
Il a déclaré : « Je sais très bien ce que Trent peut nous apporter. J'ai joué à de nombreuses reprises contre lui et j'ai souffert lorsqu'il affrontait mes équipes avec Liverpool. Je connais donc très bien ses atouts et ce qu'il peut apporter.
Mais pour l’instant, nous avons la preuve de notre niveau en septembre, octobre et novembre, et les joueurs présents au stage pour le poste d’arrière droit doivent se battre pour leur place, ils doivent rivaliser, ils doivent montrer à nouveau qu’ils le méritent.
C'est une décision sportive que de miser sur [Jarell] Quansah, [Tino] Livramento et [Djed] Spence. »
L'arrière droit écarté du onze de départ du Real Madrid pour cause de retard
La semaine dernière a été difficile pour Alexander-Arnold. Après s'être séparé de sa petite amie Estelle Behnke, le joueur de 27 ans a été écarté du onze de départ lors de la victoire de dimanche contre l'Atlético, en guise de sanction pour son retard à l'une des dernières séances d'entraînement avant le match. Sa place a été prise par Dani Carvajal, mais Alexander-Arnold est ensuite entré en jeu en tant que remplaçant et a délivré une passe décisive à Vinicius pour le but de la victoire à la 72e minute.
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Le temps presse pour décrocher une place en Coupe du monde
Tuchel a sélectionné un groupe de 35 joueurs pour les rencontres contre l'Uruguay et le Japon, offrant ainsi à plusieurs joueurs moins utilisés l'occasion de faire leurs preuves. Quansah, du Bayer Leverkusen, avait été préféré à Alexander-Arnold, mais a depuis dû déclarer forfait pour cause de blessure ; toutefois, des joueurs comme Livramento et Spence semblent toujours devancer la star du Real Madrid dans la hiérarchie au poste d'arrière droit.
Alexander-Arnold n'a disputé que 34 sélections depuis ses débuts en 2018, souvent écarté au profit de rivaux comme Kyle Walker et Kieran Trippier, et risque sérieusement d'être écarté de la sélection pour la Coupe du monde. Il s'était vu confier un rôle régulier lors de la campagne pour l'Euro 2024, mais n'a pas convaincu au milieu de terrain malgré la qualification de l'Angleterre pour la finale.
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