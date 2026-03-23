Un message à l'attention de Thomas Tuchel ?! La star du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, publie une mise à jour de quatre mots sur Instagram, semblant ainsi réagir à son exclusion de la sélection anglaise

Alexander-Arnold s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour saluer la victoire 3-2 du Real Madrid face à l'Atlético Madrid dimanche soir. Deux buts de Vinicius Junior et un autre de Federico Valverde, qui a ensuite été expulsé, ont permis aux « Blancos » de rester à quatre points de Barcelone dans la course au titre de la Liga.

L'ancien arrière droit de Liverpool, qui n'était pas dans le onze de départ, a ensuite publié un message de quatre mots sur son compte Instagram : « Madrid. Et rien d'autre. »

Alexander-Arnold n'a pas été retenu dans la dernière sélection d'Angleterre de Tuchel pour les prochains matchs internationaux contre l'Uruguay et le Japon, et il devra livrer une rude bataille pour décrocher une place dans l'avion à destination des États-Unis, du Canada et du Mexique cet été.