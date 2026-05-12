Le numéro 8, prêté pour une saison au VfL Bochum par le Borussia Dortmund, faisait ainsi référence à ses débuts très remarqués sous les couleurs du BVB. Wätjen, alors encore inédit en match professionnel, avait été lancé dans le grand bain par l’entraîneur Edin Terzic il y a deux ans, début mai, lors de la 32^e journée contre le FC Augsbourg.

Le jeune homme s’en est brillamment sorti : lors de l’avant-dernier match à domicile de l’icône Marco Reus, il a servi à son idole, aligné en milieu offensif d’un double six, le 4-1 provisoire. Reus, justement ! « Quand j’étais petit, je m’échauffais avec lui », a confié Wätjen après coup à Sky. « Au stage d’entraînement, je lui ai encore montré les photos. »

Les éloges ont fusé pour le jeune joueur formé au club depuis les U10, qui a ensuite enchaîné avec un nouveau quart d’heure de jeu une semaine plus tard. « Kjell a livré un match incroyable. C’est un sacré footballeur ! », s’est enthousiasmé Reus. Le directeur sportif Sebastian Kehl a ajouté : « On ne peut pas rêver de meilleurs débuts. » Terzic a ajouté : « Il a été excellent. Il a fait preuve d’un grand courage, il n’a pas mis une minute à entrer dans le match, il a très vite réclamé des ballons et su se sortir de situations délicates. »