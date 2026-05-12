Tenir de tels propos révèle une maturité et une capacité de réflexion peu communes à 20 ans. Kjell Wätjen admet d’ailleurs volontiers qu’il rumine beaucoup. « Parfois, j’aimerais que ça ne se soit pas si bien passé. Notamment pour me freiner, moi-même, et les attentes que j’avais et que j’ai encore. Mais pour moi, tout est allé trop vite », a déclaré le jeune homme de 20 ans mi-octobre sur Sport1.
Traduit par
Un mercato qui manque son coup ! Le BVB ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour la stagnation d'un « grand joueur »
Le numéro 8, prêté pour une saison au VfL Bochum par le Borussia Dortmund, faisait ainsi référence à ses débuts très remarqués sous les couleurs du BVB. Wätjen, alors encore inédit en match professionnel, avait été lancé dans le grand bain par l’entraîneur Edin Terzic il y a deux ans, début mai, lors de la 32^e journée contre le FC Augsbourg.
Le jeune homme s’en est brillamment sorti : lors de l’avant-dernier match à domicile de l’icône Marco Reus, il a servi à son idole, aligné en milieu offensif d’un double six, le 4-1 provisoire. Reus, justement ! « Quand j’étais petit, je m’échauffais avec lui », a confié Wätjen après coup à Sky. « Au stage d’entraînement, je lui ai encore montré les photos. »
Les éloges ont fusé pour le jeune joueur formé au club depuis les U10, qui a ensuite enchaîné avec un nouveau quart d’heure de jeu une semaine plus tard. « Kjell a livré un match incroyable. C’est un sacré footballeur ! », s’est enthousiasmé Reus. Le directeur sportif Sebastian Kehl a ajouté : « On ne peut pas rêver de meilleurs débuts. » Terzic a ajouté : « Il a été excellent. Il a fait preuve d’un grand courage, il n’a pas mis une minute à entrer dans le match, il a très vite réclamé des ballons et su se sortir de situations délicates. »
- Getty Images Sport
Nuri Sahin voit en Kjell Wätjen un miroir de sa propre carrière.
Un seul match de haut niveau suffit parfois, dans le football professionnel et son cortège médiatique, pour susciter des sentiments partagés chez un joueur si jeune. Ce n’est pas comme si Wätjen avait ensuite disparu des radars, ce qui justifierait sa présence aujourd’hui en deuxième division.
« Je vois chez Kjell le même problème que j’ai connu lors de ma deuxième année en tant que professionnel », analysait quelques semaines plus tard son successeur Nuri Sahin, qui portait Wätjen en haute estime. « La première année, personne ne te connaît, tu es la nouvelle star et tout le monde s’emballe pour toi. La deuxième année, tu dois prouver ton niveau. »
Sahin lui accordera bien deux apparitions supplémentaires avec le groupe pro, mais c’est principalement en troisième division, au sein des U23, que Wätjen doit franchir un cap. Lorsque les relations se détériorent avec Sahin et que Niko Kovac prend les commandes, l’inexpérience n’a plus droit de cité : le jeune homme est renvoyé définitivement en équipe réserve. Des blessures mineures freinent encore son élan.
- Getty Images Sport
Le Borussia Dortmund prête Wätjen à Bochum, un transfert qui s’opère sans que le club de Bochum n’en ait manifesté le besoin.
En fin de saison, Wätjen s’est stabilisé et a marqué cinq buts en vingt matchs de troisième division. Toutefois, la relégation de l’équipe U23 en championnat régional a confirmé la nécessité d’une étape intermédiaire pour le jeune attaquant.
Il l’a trouvée tout près, chez le relégué de Bundesliga, à Bochum, un prêt conclu très en amont. Pour Wätjen, très attaché à sa région et quittant pour la première fois le domicile familial de Gevelsberg, situé à seulement 30 kilomètres, le choix semblait idéal sur le papier.
Mais le BVB, il faut le dire clairement, n’avait pas vraiment pris en compte le fait qu’il n’y avait pas de besoin particulièrement urgent pour le poste de numéro 8 occupé par Wätjen à Bochum. Après moins de deux semaines de vacances, il a finalement rejoint l’entraînement du VfL, juste après avoir disputé l’Euro en Roumanie avec les U19 de la DFB.
- Getty Images Sport
Kjell Wätjen connaît un début délicat au VfL Bochum.
Ses débuts à Bochum se sont révélés désastreux. Sous les ordres de Dieter Hecking, le club a concédé sept défaites en huit matchs, et Wätjen était titulaire lors de la moitié de ces rencontres, souvent aligné sur l’aile offensive. La malchance a aussi joué : le jeune Cajetan Lenz, initialement prévu pour découvrir l’équipe durant la préparation, a immédiatement convaincu en sentinelle et a pris la place de Wätjen. Le n°8 Mats Pannewig disposait déjà d’une longueur d’avance, tandis que le capitaine Matus Bero était intouchable dans l’entrejeu et que, plus haut sur le terrain, Francis Onyeka se révélait indispensable.
La situation s’est toutefois améliorée sous l’ère Uwe Rösler : Wätjen a connu un bon automne et a inscrit son premier but lors de la victoire 2-0 contre Magdebourg. Entré en jeu comme remplaçant de Gerrit Holtmann, blessé, il a alors pu montrer ses qualités de coureur, même si sa pointe de vitesse reste inférieure à celle de son coéquipier.
La courte trêve hivernale ne lui a toutefois pas profité : Wätjen a connu un passage à vide, tandis que Holtmann revenait en forme pour le début de la phase retour. Plus de place donc pour Wätjen, d’autant que Rösler avait ajusté son système : des longs ballons en profondeur, la récupération des seconds ballons et des transmissions immédiates vers les ailiers rapides Holtmann et Farid Alfa-Ruprecht.
- Getty Images Sport
Une année 2026 décevante pour Kjell Wätjen
« Nous disposons de plusieurs alternatives à son poste et le principe du mérite s'applique à tous. Il a connu un léger passage à vide, ce qui est tout à fait normal chez les jeunes joueurs », a déclaré Rösler mi-février sur Sport1. L'entraîneur n'a toutefois pas remis en question l'ambition de Wätjen : « À l'entraînement, il est très investi. Je viens justement de m'entretenir longuement avec lui. Mentalement, il est en bonne forme. Je lui ai dit : “Continue comme ça, ta chance viendra”. Pour moi, c’est un joueur important avec lequel j’aimerais travailler au-delà de cette saison – si c’est possible. »
Néanmoins, ses deux seules titularisations en 2026 et ses sept matchs au total sans jouer une seule minute en disent long. Il est peu probable que le contrat de Wätjen, lié au BVB jusqu’en 2028, soit prolongé à la Castroper Straße.
La situation n’est pas due à Wätjen lui-même, qui a déjà exprimé son souhait de rester. Toutefois, Bochum ne peut pas assumer un transfert définitif, et un nouveau prêt contrarie la volonté du club de réduire le nombre de joueurs prêtés. À l’avenir, les jeunes talents internes devront bénéficier de davantage de temps de jeu afin de développer leur valeur sportive et financière.
- Getty Images Sport
Selon toute vraisemblance, le BVB va de nouveau prêter Kjell Wätjen.
C’est précisément ce qui vient de se produire avec le jeune prodige Lenz. Âgé de 19 ans, il s’engagera prochainement avec le TSG Hoffenheim, et le VfL percevra un peu plus de dix millions d’euros pour son transfert. Dans les couloirs du centre de formation, ses futurs concurrents – Moritz Göttlicher (18 ans), Lasse Isbruch (17 ans) et Tom Meyer (18 ans) – trépignent déjà : très jeunes, ils sont néanmoins promis à un rôle bientôt central dans l’équipe première.
Au final, le prêt lui a permis de gagner en expérience, mais il est resté en deçà des attentes de son club formateur. Le BVB porte une partie de la responsabilité et doit désormais trouver une solution plus adaptée avec Wätjen.
Si aucun club ne propose une indemnité de transfert satisfaisante, un nouveau prêt semble probable. Une certitude : tout futur employeur disposera en Wätjen d’un professionnel modèle, ambitieux et doué d’une intelligence de jeu rare, souvent sourire aux lèvres et dernier à quitter les terrains d’entraînement à Bochum.
À condition qu’on lui garantisse un temps de jeu régulier à son poste préféré de numéro 8, joueur et club devraient y gagner. Les offres ne manquent pas ; il s’agit simplement de faire le bon choix cette fois-ci.
Kjell Wätjen : un panorama complet de sa carrière à ce jour
Équipe Matchs officiels Buts Passes décisives Borussia Dortmund U17 29 8 12 Borussia Dortmund U19 43 14 11 Borussia Dortmund II 20 5 0 Borussia Dortmund 4 0 0 VfL Bochum 28 1 1