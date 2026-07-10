Newcastle United a déboursé 108 millions d’euros pour recruter Sandro Tonali, et près de 100 millions d’euros pour Mateus Fernandes, lequel, à seulement 21 ans, a connu la relégation avec deux clubs différents de Premier League en autant de saisons. S’y ajoutent environ 60 millions d’euros pour le défenseur central Jan Paul van Hecke, en provenance de Brighton, ainsi que le vétéran Andrew Robertson, recruté librement en provenance de Liverpool, dont le salaire ne devrait toutefois pas être modeste.
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Un mercato des transferts hors de contrôle : comment Tottenham Hotspur pousse actuellement la frénésie des achats à son paroxysme
Aucun club n’a dépensé autant en indemnités de transfert depuis l’ouverture de ce mercato que Tottenham Hotspur : selon transfermarkt.de, les Spurs totalisent déjà 267 millions d’euros, soit 167 millions de plus que Manchester City, deuxième du classement.
Contrairement aux Spurs, les Cityzens ont investi l’essentiel de leur enveloppe – 135 millions d’euros – dans un seul joueur, incontestablement « exceptionnel » : Elliot Anderson, aligné d’entrée lors des cinq matchs de Coupe du monde disputés par l’Angleterre.
Les Spurs, qui ont évité de justesse la relégation la saison passée, investissent massivement sur des joueurs très prometteurs, mais encore à confirmer. Une stratégie rare, même sur un marché anglais déjà en surchauffe.
Si les clubs de Premier League ont toujours été habitués à payer cher, la nouveauté réside dans la catégorie de joueurs pour lesquels les clubs vendeurs réclament désormais des sommes à huit chiffres.
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Tottenham Hotspur a déboursé plus de 200 millions d'euros pour deux joueurs absents de la Coupe du monde.
L’Italien Sandro Tonali s’est imposé à Newcastle comme un titulaire incontournable, constituant l’un des rares points positifs d’une équipe en difficulté. Le milieu de terrain a disputé 53 matchs la saison passée, inscrivant trois buts et délivrant sept passes décisives.
Des performances solides, mais qui, à première vue, ne justifient pas une valeur marchande dépassant les 100 millions d’euros. Tonali pointe désormais à la neuvième place du classement des transferts les plus onéreux de la Premier League.
Trois rangs plus bas figure son nouveau coéquipier Mateus Fernandes, arrivé en provenance de West Ham United. Le Portugais a d’abord été relégué en 2025 avec Southampton, avant de rejoindre West Ham pour environ 44 millions d’euros. Malgré une nouvelle descente en Championship un an plus tard, Tottenham a déboursé 99 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune milieu, sous contrat jusqu’en 2031.
Au total, ces deux milieux de terrain – qui ne participeront pas à la Coupe du monde et appartiennent tous deux à la catégorie « au-dessus de la moyenne, sans pour autant être des joueurs d’exception » – représentent donc un investissement supérieur à 200 millions d’euros.
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« J'aime ce que font les Spurs » : en Angleterre, la frénésie de transferts de Tottenham est bien accueillie
Le transfert de Paul van Hecke vers le nord de Londres s’inscrit dans cette dynamique. Avec Robertson, arrivé libre en provenance de Liverpool, Tottenham s’est ainsi doté, en l’espace de quelques semaines, d’un axe défensif presque entièrement renouvelé.
Après une saison précédente décevante, où les Spurs ont longtemps lutté contre la relégation, le renouveau s’annonce prometteur sous la houlette de l’entraîneur Roberto De Zerbi. L’Italien mise sur des recrutements précoces pour souder son effectif dès la préparation estivale.
Au Royaume-Uni, cette stratégie ne suscite aucune critique. Jamie Carragher, consultant pour Sky, l’a même saluée : « J’apprécie ce que font les Spurs, et j’apprécie ce que fait De Zerbi. »
Pendant des années, Tottenham a souvent repoussé ses transferts jusqu’à la fin du mercato. Aujourd’hui, le club adopte une approche inverse et offre à l’entraîneur une visibilité sur ses plans le plus tôt possible, selon Carragher.
Sportivement, la démarche se tient ; financièrement, elle pourrait toutefois peser, car chaque transfert fait bouger le marché.
L’ancien international Gary Neville a donc mis en avant non seulement les dépenses de Tottenham, mais aussi les recettes de cession d’autres clubs de Premier League. « Cela prouve que Tottenham est ambitieux. Mais ce qui m’a surtout frappé, c’est Newcastle : 130 millions de livres pour Isak, 69 millions pour Gordon, 100 millions pour Tonali. » Il faisait référence aux recettes que les Magpies ont générées lors des deux derniers étés grâce à ces départs.
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Quelles sont les conséquences de cette nouvelle flambée des prix des transferts pour le FC Bayern et les autres clubs ?
La Premier League n'est plus depuis longtemps seulement le championnat qui verse des sommes astronomiques. Elle vend désormais ses joueurs non seulement entre clubs, mais aussi à des prix autrefois réservés aux plus grandes stars. Ce cercle vertueux fait affluer encore plus d'argent dans les caisses des clubs anglais, qui réinvestissent ces sommes sur le marché des transferts et laissent les formations des championnats traditionnels sur le bord de la route.
La lutte pour Nick Woltemade l’été dernier a déjà illustré la vitesse à laquelle cette tendance se répercute sur l’ensemble du marché.
Le Bayern Munich pensait pouvoir s’offrir Nick Woltemade contre un chèque compris entre 60 et 65 millions d’euros. Mais, au dernier moment, Newcastle – fraîchement rentré d’une vente record d’Alexander Isak à Liverpool pour 145 millions d’euros – a surenchéri à 75 millions, expédiant ainsi le jeune attaquant outre-Manche.
Tottenham repousse désormais encore plus haut la barre des prix. Cela pourrait déclencher un effet domino : si deux bons milieux de terrain de Premier League coûtent à eux deux plus de 200 millions d’euros, les attentes des autres clubs concernant leurs propres prix de vente augmentent automatiquement.
Désormais, les clubs s’appuieront encore plus souvent sur ces précédents, les agents brandiront de nouveaux arguments en négociation et même les joueurs de second plan atteindront des indemnités de transfert autrefois inimaginables. Reste à savoir si l’investissement de Tottenham portera ses fruits sportivement : la réponse, au mieux, attendra la saison prochaine.
Quels sont les transferts les plus onéreux de l’histoire de la Premier League ?
Poste
Joueur
Indemnité de transfert (en millions d’euros)
Transfert de – vers
1
Alexander Isak
145
Newcastle – Liverpool
2
Elliot Anderson
135
Nottingham – Manchester City
3
Florian Wirtz
125
Leverkusen - Liverpool
4
Enzo Fernández
121
Benfica – Chelsea
5
Jack Grealish
117,5
Aston Villa - Manchester City
6
Declan Rice
116,6
West Ham United - Arsenal
7
Moisés Caicedo
116
Brighton – Chelsea FC
8
Romelu Lukaku
113
Inter - Chelsea FC
9
Sandro Tonali
108
Newcastle - Tottenham Hotspur
10
Paul Pogba
105
Juventus – Manchester United
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