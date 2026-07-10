Aucun club n’a dépensé autant en indemnités de transfert depuis l’ouverture de ce mercato que Tottenham Hotspur : selon transfermarkt.de, les Spurs totalisent déjà 267 millions d’euros, soit 167 millions de plus que Manchester City, deuxième du classement.

Contrairement aux Spurs, les Cityzens ont investi l’essentiel de leur enveloppe – 135 millions d’euros – dans un seul joueur, incontestablement « exceptionnel » : Elliot Anderson, aligné d’entrée lors des cinq matchs de Coupe du monde disputés par l’Angleterre.

Les Spurs, qui ont évité de justesse la relégation la saison passée, investissent massivement sur des joueurs très prometteurs, mais encore à confirmer. Une stratégie rare, même sur un marché anglais déjà en surchauffe.

Si les clubs de Premier League ont toujours été habitués à payer cher, la nouveauté réside dans la catégorie de joueurs pour lesquels les clubs vendeurs réclament désormais des sommes à huit chiffres.



