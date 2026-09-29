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Florian Wirtz Liverpoolgetty
Moataz Elgammal
Traduit par

Un membre du conseil d’administration du Bayern Munich évoque les rumeurs d’un retour de Florian Wirtz au milieu de ses difficultés persistantes à Liverpool

F. Wirtz
Liverpool
Premier League

Karl-Heinz Rummenigge a évoqué ouvertement les difficultés que Florian Wirtz rencontre actuellement à Liverpool après son transfert très médiatisé en provenance du Bayer Leverkusen. Le dirigeant du Bayern Munich s’est dit sincèrement surpris par la manière dont la carrière du milieu offensif a marqué le pas en Angleterre, tout en évoquant les spéculations grandissantes autour d’un éventuel retour fracassant en Allemagne.

  • Wirtz rencontre des difficultés à Liverpool

    Wirtz a rejoint Liverpool pour la somme vertigineuse de 116 millions de livres sterling l’été dernier, mais l’international allemand traverse une période difficile sur les bords de la Mersey. Selon une interview accordée au média allemand AZ, Rummenigge suit la situation de près.

    Wirtz a inscrit sept buts et délivré huit passes décisives en 49 apparitions lors de sa première saison, alors que le club a fléchi sous les ordres d’Arne Slot. Désormais, sous la direction du nouvel entraîneur Andoni Iraola, il n’a enregistré qu’une seule passe décisive en six sorties. Cette chute brutale a suscité de vives interrogations sur sa forme, alimentant les rumeurs d’un départ rapide.

  • RummeniggeGetty Images

    Rummenigge surpris par les difficultés de Wirtz

    Rummenigge a admis sa stupéfaction quant à la tournure qu’a prise ce transfert, révélant que des promesses concernant son poste ont joué un rôle crucial dans l’opération. « Honnêtement, oui (je suis surpris) », a déclaré Rummenigge.

    « On nous a laissé entendre qu’il allait à Liverpool parce que l’entraîneur de l’époque, Arne Slot, lui avait promis le poste de numéro 10, qu’il avait également occupé à Leverkusen. Cela a été un facteur important dans sa décision de choisir Liverpool. Financièrement, il n’y avait pas de différences majeures. Il a pris sa décision, et nous l’avons acceptée. »

  • Le Bayern Munich dément un transfert imminent

    Malgré les spéculations grandissantes liant Wirtz à un retour dans son pays, Rummenigge a minimisé la perspective de voir le Bayern Munich lancer une opération de sauvetage immédiate, soulignant que le club dispose de nombreuses options.

    « Tout d'abord, ce n'est pas mon travail, a expliqué Rummenigge. Il ne faut pas oublier que Jamal Musiala et Serge Gnabry jouent à ce poste, et qu'il existe d'autres options comme Ismael Saibari. Il n'est pas nécessaire d'acheter un quatrième joueur pour le montant que Wirtz coûterait probablement. C'est pourquoi je dis : chaque étape qu'un joueur franchit est quelque chose qu'il doit soigneusement mûrir au préalable. »

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  • Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty

    Quelle suite pour Wirtz ?

    « Qu’autre chose puisse encore être possible à un moment donné ? Je ne sais pas », a ajouté Rummenigge, en laissant la porte légèrement entrouverte. La question reste de savoir si Wirtz est heureux à Anfield, une situation que le Bayern surveille après avoir auparavant respecté sa décision de les repousser. Les prochains matches pourraient déterminer s’il sauve sa carrière à Anfield ou s’il commence à chercher un départ prématuré.

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