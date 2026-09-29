Un membre du conseil d’administration du Bayern Munich évoque les rumeurs d’un retour de Florian Wirtz au milieu de ses difficultés persistantes à Liverpool

Wirtz a rejoint Liverpool pour la somme vertigineuse de 116 millions de livres sterling l’été dernier, mais l’international allemand traverse une période difficile sur les bords de la Mersey. Selon une interview accordée au média allemand AZ, Rummenigge suit la situation de près.

Wirtz a inscrit sept buts et délivré huit passes décisives en 49 apparitions lors de sa première saison, alors que le club a fléchi sous les ordres d’Arne Slot. Désormais, sous la direction du nouvel entraîneur Andoni Iraola, il n’a enregistré qu’une seule passe décisive en six sorties. Cette chute brutale a suscité de vives interrogations sur sa forme, alimentant les rumeurs d’un départ rapide.