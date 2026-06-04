Le feuilleton autour du transfert de la jeune star allemande de la dernière saison de Bundesliga semblait toucher à sa fin jeudi. Selon le journal Bild, le 1. FC Cologne aurait décidé d'accepter l'offre du FC Brentford, d'un montant total de 50 millions d'euros, pour le jeune attaquant de 19 ans.
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Un méga-transfert historique aurait échoué ! Selon les dernières informations, Said El Mala mettrait un sérieux coup d’arrêt aux plans du 1. FC Cologne
Le montant initial du transfert devait s’élever à 45 millions d’euros, auxquels s’ajoutaient cinq millions de primes « faciles » à déclencher. L’offre comprenait également une clause de participation aux bénéfices de 15 % en cas de revente ultérieure. El Mala devait s’engager avec Brentford jusqu’en 2030 et percevoir quatre millions d’euros par an.
Un accord de principe devait être trouvé avant vendredi, date butoir fixée par les deux clubs. D’ici là, les Bees attendaient une réponse positive des Domstädter. Cependant, la situation a évolué côté joueur : c’est sa mère qui pilote désormais les discussions avec Brentford, lequel proposerait une commission très lucrative aux parents. Selon Sky, la famille aurait néanmoins fait capoter ce transfert record et refusé l’offre de Brentford. La raison : El Mala spéculerait peut-être sur une offre d’un club plus important. Son avenir serait désormais à nouveau « totalement incertain », selon les informations.
Pour le club rhénan comme pour les Bees, l’opération aurait représenté un record. Le joueur aurait ainsi détrôné Anthony Modeste, dont le départ en 2018 vers TJ Quanjian pour 29 millions d’euros détenait jusqu’alors le record de vente du club, tout en surpassant l’achat le plus cher de Brentford, Dango Ouattara, recruté 42,8 millions d’euros auprès de l’AFC Bournemouth.
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Said El Mala a rejeté l’offre du BVB pour son frère Malek.
L’avenir de Malek El Mala, frère de Said, a-t-il pesé sur l’échec des négociations ? Les deux frères, très proches, partagent le même toit et avaient rejoint le Viktoria Cologne en provenance de l’Effzeh dans le cadre d’un transfert groupé. Actuellement, Malek évolue avec l’équipe réserve du club rhénan en Regionalliga West. La saison passée, il a inscrit cinq buts en treize matchs, avant de manquer près de six mois en raison d’une déchirure musculaire.
Ce projet de carrière mené en tandem avait déjà coûté au BVB la signature de Said, qui avait rejeté en 2024 une offre du Borussia Dortmund parce que le club westphalien refusait de recruter son frère simultanément. « Pour moi, c’était fini », a-t-il coupé court lors d’une double interview accordée à 11Freunde. Pour Said, il ne fait aucun doute que son frère aîné de deux ans est lui aussi destiné à un grand avenir dans le football professionnel : « Je suis sûr à 100 % que Malek suivra le même chemin. »
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Said El Mala : polémique autour de Kwasniok et non-sélection pour la Coupe du monde
Grâce à sa première saison prometteuse en Bundesliga, El Mala a attiré l’attention de plusieurs clubs, dont le FC Bayern, qui l’a surveillé pendant un certain temps. En réalité, c’est Brighton & Hove Albion, emmené par l’entraîneur allemand Fabian Hürzeler, qui a pris l’avantage dans la course à la signature du natif de Krefeld. Toutefois, les Seagulls n’auraient pas été prêts à débourser les 50 millions d’euros réclamés par l’Effzeh, leur offre maximale se limitant, selon certaines sources, à 35 millions.
Auteur d’une saison pleine (34 matchs, 13 buts, 5 passes décisives), il s’est révélé décisif dans la course au maintien du club rhénan. Toutefois, des frictions ont émaillé la saison concernant la gestion du joueur par l’entraîneur de l’époque, Lukas Kwasniok, qui l’a souvent utilisé comme joker, suscitant l’incompréhension générale. Après le départ de Kwasniok en mars, El Mala a célébré avec son partenaire Ragnar Ache.
Sous l’ère de son successeur, René Wagner, El Mala a été aligné d’entrée lors de chaque rencontre suivante en Bundesliga et a ajouté trois nouveaux buts à son compteur. Cette fin de saison prometteuse ne lui a toutefois pas ouvert les portes de la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft.
« Il a réalisé une excellente deuxième partie de saison, il a bien marqué », a reconnu le sélectionneur national Julian Nagelsmann lors de la conférence de presse de sélection fin mai. Mais il a aussitôt expliqué les raisons pour lesquelles il avait finalement décidé de ne pas retenir El Mala. « Il correspond bien sûr très bien au style de jeu de Cologne. La question était : est-il déjà prêt pour notre style de jeu à un autre niveau offensif ? Quand on regarde la carte thermique à Cologne, elle est proche de nos propres cages. »