Grâce à sa première saison prometteuse en Bundesliga, El Mala a attiré l’attention de plusieurs clubs, dont le FC Bayern, qui l’a surveillé pendant un certain temps. En réalité, c’est Brighton & Hove Albion, emmené par l’entraîneur allemand Fabian Hürzeler, qui a pris l’avantage dans la course à la signature du natif de Krefeld. Toutefois, les Seagulls n’auraient pas été prêts à débourser les 50 millions d’euros réclamés par l’Effzeh, leur offre maximale se limitant, selon certaines sources, à 35 millions.

Auteur d’une saison pleine (34 matchs, 13 buts, 5 passes décisives), il s’est révélé décisif dans la course au maintien du club rhénan. Toutefois, des frictions ont émaillé la saison concernant la gestion du joueur par l’entraîneur de l’époque, Lukas Kwasniok, qui l’a souvent utilisé comme joker, suscitant l’incompréhension générale. Après le départ de Kwasniok en mars, El Mala a célébré avec son partenaire Ragnar Ache.

Sous l’ère de son successeur, René Wagner, El Mala a été aligné d’entrée lors de chaque rencontre suivante en Bundesliga et a ajouté trois nouveaux buts à son compteur. Cette fin de saison prometteuse ne lui a toutefois pas ouvert les portes de la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft.

« Il a réalisé une excellente deuxième partie de saison, il a bien marqué », a reconnu le sélectionneur national Julian Nagelsmann lors de la conférence de presse de sélection fin mai. Mais il a aussitôt expliqué les raisons pour lesquelles il avait finalement décidé de ne pas retenir El Mala. « Il correspond bien sûr très bien au style de jeu de Cologne. La question était : est-il déjà prêt pour notre style de jeu à un autre niveau offensif ? Quand on regarde la carte thermique à Cologne, elle est proche de nos propres cages. »