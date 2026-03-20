Un mauvais choix ? Manuel Ugarte se voit conseiller de quitter Manchester United après avoir contrarié un compatriote emblématique en refusant un transfert à Chelsea

Ugarte s'est fait connaître au Portugal avec le Sporting, où il a passé deux ans aux côtés de Ruben Amorim. Ils se sont finalement retrouvés à Old Trafford, mais aucun des deux n'a connu ses meilleurs moments dans le football anglais.

Ugarte aurait pu relever le défi de la Premier League environ 12 mois avant son arrivée à Manchester. Il a toutefois choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain – plutôt que Stamford Bridge – lorsqu’il a quitté Lisbonne.

On lui a fait comprendre qu'il avait peut-être pris la mauvaise décision, sa carrière autrefois prometteuse risquant sérieusement de s'enliser. Ugarte n'a été titulaire que 29 fois sur ses 49 apparitions en Premier League avec United et a eu du mal à convaincre lors de plusieurs de ces rencontres.

Les Red Devils seraient en train de préparer un rajeunissement de leur milieu de terrain, et Ugarte devrait faire partie de ce processus, les offres étant encouragées et le joueur étant poussé vers la sortie.