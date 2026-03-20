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Un mauvais choix ? Manuel Ugarte se voit conseiller de quitter Manchester United après avoir contrarié un compatriote emblématique en refusant un transfert à Chelsea
Ugarte a laissé passer l'occasion de rejoindre Chelsea
Ugarte s'est fait connaître au Portugal avec le Sporting, où il a passé deux ans aux côtés de Ruben Amorim. Ils se sont finalement retrouvés à Old Trafford, mais aucun des deux n'a connu ses meilleurs moments dans le football anglais.
Ugarte aurait pu relever le défi de la Premier League environ 12 mois avant son arrivée à Manchester. Il a toutefois choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain – plutôt que Stamford Bridge – lorsqu’il a quitté Lisbonne.
On lui a fait comprendre qu'il avait peut-être pris la mauvaise décision, sa carrière autrefois prometteuse risquant sérieusement de s'enliser. Ugarte n'a été titulaire que 29 fois sur ses 49 apparitions en Premier League avec United et a eu du mal à convaincre lors de plusieurs de ces rencontres.
Les Red Devils seraient en train de préparer un rajeunissement de leur milieu de terrain, et Ugarte devrait faire partie de ce processus, les offres étant encouragées et le joueur étant poussé vers la sortie.
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Ugarte quittera-t-il Manchester United lors du mercato estival ?
Dans une interview exclusive accordée à GOAL en partenariat avec Thunderpick, l’ancienne star de Chelsea et de l’Uruguay, Poyet, a répondu ainsi lorsqu’on lui a demandé si Ugarte devait tourner la page sur son passage en Angleterre et repartir à zéro ailleurs : « Oui, et ça m’a beaucoup affecté parce qu’il est uruguayen et qu’avant qu’il ne rejoigne le Paris Saint-Germain, je voulais qu’il vienne à Chelsea. Quand les rumeurs ont commencé, Chelsea, le grand Chelsea, tu sais que tu veux venir, tu prends une décision, tu viens à Chelsea. Je ne le connais pas, donc je ne pouvais pas l’appeler ! Et il est allé au Paris Saint-Germain et j’étais un peu déçu parce que je pensais que c’était parfait à ce moment-là pour Chelsea. Mais après ça, il n’a pas vraiment décollé. Le Paris Saint-Germain et maintenant Man United.
« Il doit trouver le bon club. Je pense que c’est un joueur de haut niveau. Je pense que c’est un excellent milieu de terrain central. Je pense qu’il couvre bien le terrain. Il sait occuper les espaces. Il défend bien. Il sait jouer, créer des occasions. Mais il doit trouver l’équipe qui lui convient.
« Il doit trouver, je dirais, l’identité d’un club pour pouvoir jouer chaque semaine, car il a même perdu sa place de titulaire en équipe nationale, car en équipe nationale, tout le monde jouait et pensait à Ugarte, [Rodrigo] Bentancur, [Fede] Valverde. Et puis l’équipe nationale joue avec deux attaquants et un numéro 10 en retrait. Et c’est pour ça qu’il ne joue pas. Donc, oui, c’est un été important pour Ugarte et j’espère qu’il prendra une bonne décision pour lui et pour sa famille. »
Projets de transfert : Manchester United prêt à investir dans de nouveaux milieux de terrain
Ugarte a affirmé qu'il serait « au meilleur de sa forme » pour la Coupe du monde cet été, mais il lui manquera sans doute le rythme de compétition. Dans cette optique, Gary Neville, légende de Manchester United, est un autre à avoir laissé entendre qu'un changement de club pourrait bientôt se profiler.
Il a déclaré à propos de ce que le prochain mercato réserve aux Red Devils : « Casemiro s'en va et je pense que Manuel Ugarte partira aussi. Ils ont besoin de deux très bons milieux de terrain centraux. Probablement un qui soit plus positionnel, du genre de Michael Carrick, et un autre qui soit plutôt un destructeur. Je pense qu'il faut s'intéresser à la défense, mais le milieu de terrain sera la véritable priorité lors du mercato estival. »
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Quelle part de la somme colossale versée pour Ugarte Manchester United va-t-il récupérer ?
Ugarte a rejoint Manchester United dans le cadre d'un transfert de 50 millions d'euros (43 millions de livres sterling / 58 millions de dollars). Le club aura du mal à en tirer un montant proche de celui-ci lors d'une vente, compte tenu des performances de l'Uruguayen en Premier League, mais il est désormais évident qu'une séparation est la meilleure option pour toutes les parties concernées.
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