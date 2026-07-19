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Un match sans enjeu ? Michael Olise « en larmes » après avoir manqué des occasions décisives pour la France lors d’un match pour la troisième place haletant contre l’Angleterre, riche de 10 buts – mais la star du Bayern Munich bat le record de Pelé en Coupe du monde
Une soirée douce-amère à Miami
Selon L'Équipe, la star du Bayern Munich a fondu en larmes dans les vestiaires après avoir manqué deux occasions en or en seconde période. La France, qui avait renversé une première mi-temps catastrophique pour revenir à 4-3, s'était appuyée sur Olise pour orchestrer cette remontée. Cependant, l’attaquant londonien a manqué deux occasions en or aux 75^e et 81^e minutes, tirant deux fois à côté alors qu’il semblait certain de marquer. Ces ratés ont anéanti les espoirs de remontée des Bleus, et l’extraordinaire forme estivale de l’ailier bavarois a été momentanément oubliée, tant il se focalisait sur ces opportunités gâchées.
- AFP
Surpasser une légende du football
Malgré son chagrin personnel, Olise a inscrit son nom dans les annales lors de cette rencontre haletante. En délivrant deux passes décisives à Kylian Mbappé, il a porté son total à sept pour le tournoi, dépassant officiellement le record de longue date détenu par la légende brésilienne Pelé. Le triple vainqueur de la Coupe du monde avait fixé la référence avec six passes décisives lors de l’édition 1970 au Mexique, mais Olise s’est désormais imposé en tête du classement historique des meilleurs passeurs en une seule édition.
Cet exploit souligne son ascension fulgurante depuis son arrivée en Bundesliga, où il a inscrit 42 buts et délivré 54 passes décisives en deux saisons. S’il reste encore loin du record absolu de Lionel Messi en Coupe du monde (12 passes décisives), sa capacité à créer des occasions a été une constante tout au long de la campagne française, le joueur ayant clairement privilégié la réussite collective aux honneurs individuels.
Deschamps apporte son soutien à sa star
Le sélectionneur national Didier Deschamps a été vu en train d’étreindre sa star bouleversée sur le terrain, avant de confirmer qu’il avait eu un entretien en privé avec l’ailier pour lui remonter le moral. Deschamps, qui s’est toujours montré un fervent défenseur d’Olise tout au long de son intégration au sein de l’équipe senior, a reconnu le poids émotionnel que ce match avait fait peser sur le joueur.
Ce soutien intervient à un moment clé, alors qu’Olise tire le bilan d’un tournoi à la fois triomphal sur le plan individuel et décevant sur le plan collectif. La France, arrivée en grande favorite, a certes terminé à la quatrième place, un résultat honorable, mais la manière dont elle a perdu 6-4 face à ses rivaux laisse un goût amer.
- Getty/GOAL
Une saga de transfert se profile en toile de fond.
Malgré les larmes versées à Miami, la cote d’Olise n’a jamais été aussi haute, et son avenir en Bavière fait désormais l’objet d’une attention particulière de la part de l’élite européenne. Selon certaines informations, l’ailier serait « particulièrement déterminé » à forcer son transfert au Real Madrid afin de rejoindre son coéquipier en sélection nationale, Kylian Mbappé, dans la capitale espagnole.
Florentino Pérez verrait en lui la dernière pièce du puzzle des « Galacticos », un meneur capable d’apporter la créativité nécessaire pour permettre à l’attaque madrilène, déjà riche en stars, de s’épanouir pleinement. Le Paris Saint-Germain, autre géant européen, s’est déjà retiré de la course, refusant de s’aligner sur cette valeur de transfert astronomique, laissant ainsi les « Blancos » aux commandes.
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