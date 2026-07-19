Un match sans enjeu ? Michael Olise « en larmes » après avoir manqué des occasions décisives pour la France lors d’un match pour la troisième place haletant contre l’Angleterre, riche de 10 buts – mais la star du Bayern Munich bat le record de Pelé en Coupe du monde

Malgré son chagrin personnel, Olise a inscrit son nom dans les annales lors de cette rencontre haletante. En délivrant deux passes décisives à Kylian Mbappé, il a porté son total à sept pour le tournoi, dépassant officiellement le record de longue date détenu par la légende brésilienne Pelé. Le triple vainqueur de la Coupe du monde avait fixé la référence avec six passes décisives lors de l’édition 1970 au Mexique, mais Olise s’est désormais imposé en tête du classement historique des meilleurs passeurs en une seule édition.

Cet exploit souligne son ascension fulgurante depuis son arrivée en Bundesliga, où il a inscrit 42 buts et délivré 54 passes décisives en deux saisons. S’il reste encore loin du record absolu de Lionel Messi en Coupe du monde (12 passes décisives), sa capacité à créer des occasions a été une constante tout au long de la campagne française, le joueur ayant clairement privilégié la réussite collective aux honneurs individuels.



