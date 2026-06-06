L'arbitre italien Luca Zufferli a pris le temps d'analyser la situation avant d'expulser prématurément les deux protagonistes, Leao et Roman, en leur adressant un carton rouge. Même les tentatives de médiation de la star portugaise Cristiano Ronaldo n'ont rien changé. Leao a pour sa part accueilli la décision de Zufferli avec un sourire narquois avant de s'éloigner discrètement.

Si les Chiliens ne se sont de toute façon pas qualifiés pour la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, l’expulsion de Leao pourrait, dans le pire des cas, avoir des conséquences fâcheuses pour le tournoi mondial. En règle générale, un carton rouge reçu en match amical entraîne une suspension uniquement pour des rencontres non officielles. Ainsi, le milieu du Bayern Konrad Laimer, exclu cette semaine pour une main en tant que dernier défenseur lors de la victoire 1-0 de l’Autriche contre la Tunisie, n’avait rien à craindre pour la Coupe du monde.

Toutefois, le type d’exclusion subi par Leao pourrait lui porter préjudice : en cas de violence, la commission de discipline de la FIFA a coutume d’étendre la suspension aux compétitions officielles. Si l’instance suprême du football mondial opte pour cette sévérité, l’attaquant de 26 ans risquerait de manquer la phase finale du tournoi, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin.

C’est précisément ce qui a failli arriver à l’attaquant de Curaçao Jürgen Locadia, menacé de manquer le match d’ouverture de son équipe face à l’Allemagne le 14 juin, après avoir écopé d’un rouge pour violence lors de la rencontre amicale contre l’Écosse (1-4) fin mai. Finalement, la sanction s’est limitée à un match de suspension, ce qui lui permettra d’être aligné contre l’Allemagne, son équipe manquant uniquement la dernière rencontre amicale face à Aruba.