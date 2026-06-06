À la suite d’un vif accrochage impliquant plusieurs joueurs portugais et chiliens, l’attaquant de l’AC Milan a été expulsé dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, alors que le score était encore de 0-0. Le défenseur chilien Ivan Roman (Atlético Mineiro) a à son tour reçu un carton rouge.
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Un match amical à la veille de la Coupe du monde a totalement dégénéré. Une star portugaise a été expulsée pour agression et encourt désormais une lourde sanction
Tout a commencé par un duel, a priori banal, entre le latéral droit chilien Felipe Faundez et le Portugais Joao Cancelo, près du poteau de corner. Le Chilien remporte le duel et dégager le ballon, mais se relève selon Cancelo avec trop d’énergie, ce qui provoque l’agacement du latéral, récemment prêté par Al-Hilal au FC Barcelone.
Une mêlée s’ensuit, à laquelle participent également Leao et Roman, présents à proximité : les deux hommes se bousculent à plusieurs reprises, jusqu’à ce que le Portugais repousse brutalement la tête du Chilien d’un geste de la main. Plusieurs autres joueurs interviennent alors, et la situation se calme au bout de quelques secondes.
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Carton rouge en match amical : Rafael Leao risque-t-il désormais une suspension pour la Coupe du monde ?
L'arbitre italien Luca Zufferli a pris le temps d'analyser la situation avant d'expulser prématurément les deux protagonistes, Leao et Roman, en leur adressant un carton rouge. Même les tentatives de médiation de la star portugaise Cristiano Ronaldo n'ont rien changé. Leao a pour sa part accueilli la décision de Zufferli avec un sourire narquois avant de s'éloigner discrètement.
Si les Chiliens ne se sont de toute façon pas qualifiés pour la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, l’expulsion de Leao pourrait, dans le pire des cas, avoir des conséquences fâcheuses pour le tournoi mondial. En règle générale, un carton rouge reçu en match amical entraîne une suspension uniquement pour des rencontres non officielles. Ainsi, le milieu du Bayern Konrad Laimer, exclu cette semaine pour une main en tant que dernier défenseur lors de la victoire 1-0 de l’Autriche contre la Tunisie, n’avait rien à craindre pour la Coupe du monde.
Toutefois, le type d’exclusion subi par Leao pourrait lui porter préjudice : en cas de violence, la commission de discipline de la FIFA a coutume d’étendre la suspension aux compétitions officielles. Si l’instance suprême du football mondial opte pour cette sévérité, l’attaquant de 26 ans risquerait de manquer la phase finale du tournoi, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin.
C’est précisément ce qui a failli arriver à l’attaquant de Curaçao Jürgen Locadia, menacé de manquer le match d’ouverture de son équipe face à l’Allemagne le 14 juin, après avoir écopé d’un rouge pour violence lors de la rencontre amicale contre l’Écosse (1-4) fin mai. Finalement, la sanction s’est limitée à un match de suspension, ce qui lui permettra d’être aligné contre l’Allemagne, son équipe manquant uniquement la dernière rencontre amicale face à Aruba.
Rafael Leão souhaite quitter Milan : un transfert à Galatasaray ?
Leao espère que la FIFA limitera sa suspension au match de préparation contre le Nigeria, mercredi, et qu’il sera donc rétabli pour le premier match du groupe face à la RD Congo, le 17 juin. Le Portugal affrontera ensuite l’Ouzbékistan et la Colombie dans cette phase de groupes.
Leao s’apprête par ailleurs à vivre un été mouvementé, et pas uniquement en raison de la Coupe du monde. L’attaquant a récemment annoncé son intention de quitter Milan après sept ans. « Je suis fier d’avoir écrit l’histoire à Milan, mais je souhaite ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière », a-t-il déclaré à la chaîne portugaise Sport TV.
Selon les observateurs, le club lombard serait disposé à le laisser partir contre un chèque d’au moins 50 millions d’euros, et sa destination privilégiée serait Manchester United. Galatasaray serait aussi sur les rangs, tandis que Leao avait été annoncé, la saison passée, au Bayern Munich. Le champion d’Allemagne cherche toujours un avant-centre, mais il semblerait désormais cibler Ismael Saibari, du PSV Eindhoven.
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Avec Rafael Leão ? Les matchs de poule du Portugal à la Coupe du monde 2026
Date
Coup d’envoi (heure allemande)
Match
Mercredi 17 juin
19 h
Portugal vs. RD Congo
Mardi 23 juin
19 h
Portugal vs Ouzbékistan
Dimanche 28 juin
à 1 h 30
Portugal - Colombie