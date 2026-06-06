À la suite d’un accrochage impliquant plusieurs joueurs portugais et chiliens, l’attaquant de l’AC Milan a écopé d’un carton rouge en toute fin de première mi-temps, alors que le score était encore de 0-0. Le défenseur chilien Ivan Roman (Atlético Mineiro) a également été expulsé.
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Un match amical à l’approche de la Coupe du monde a complètement dégénéré. Une star portugaise a été expulsée pour agression et encourt désormais une lourde sanction
Tout a commencé par un duel, a priori banal, entre le latéral droit chilien Felipe Faundez et le Portugais Joao Cancelo, près du poteau de corner. Le Chilien remporte le duel et dégager le ballon, mais se relève selon Cancelo avec trop d’énergie, provoquant l’agacement du latéral, récemment prêté par Al-Hilal au FC Barcelone.
Une mêlée s’ensuit, à laquelle participent Leao et Roman, présents à proximité immédiate. Les deux joueurs se bousculent à plusieurs reprises, jusqu’à ce que le Portugais gifle finalement le Chilien. De nombreux coéquipiers interviennent alors pour séparer les protagonistes, et la situation se calme au bout de quelques secondes.
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Carton rouge en match amical : Rafael Leao risque-t-il désormais une suspension pour la Coupe du monde ?
L'arbitre italien Luca Zufferli a pris le temps de la réflexion avant d'expulser prématurément les deux protagonistes, Leao et Roman. Même les tentatives d'apaisement de la superstar portugaise Cristiano Ronaldo n'ont rien changé. Leao a quant à lui accueilli la décision de Zufferli avec un sourire narquois avant de s'éloigner discrètement.
Si les Chiliens ne se sont de toute façon pas qualifiés pour la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, l’expulsion de Leao pourrait, dans le pire des cas, avoir des conséquences lourdes pour le tournoi mondial. En règle générale, un carton rouge reçu en match amical entraîne une suspension pour des rencontres de préparation, mais pas pour les épreuves officielles. Ainsi, la star du Bayern Konrad Laimer, expulsé pour une main en tant que dernier défenseur lors de la victoire 1-0 de l’Autriche contre la Tunisie en début de semaine, n’avait rien à craindre pour la Coupe du monde.
Toutefois, le type d’expulsion subi par Leao pourrait lui être fatal : en cas de violence, la commission de discipline de la FIFA a coutume d’étendre la suspension aux matchs officiels. Si l’instance suprême du football mondial opte pour cette sévérité, l’attaquant de 26 ans risquerait de manquer la phase finale du tournoi, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin.
C’est précisément ce qui a failli arriver à l’attaquant de Curaçao Jürgen Locadia, menacé de manquer le match d’ouverture de son équipe contre l’Allemagne le 14 juin, après avoir écopé d’un rouge pour violence lors de la rencontre amicale face à l’Écosse (1-4) fin mai. Finalement, la sanction s’est limitée à un match de suspension, lui permettant de figurer pour l’entrée en lice de Curaçao contre l’Allemagne.
Rafael Leão souhaite quitter Milan : un transfert à Galatasaray ?
Leao espère que la FIFA appliquera la même logique et le sanctionnera uniquement pour la rencontre de préparation de la Coupe du monde du Portugal face au Nigeria, mercredi. Il serait ainsi à nouveau disponible pour le premier match de groupe contre la RD Congo, le 17 juin. Les autres adversaires de la phase de groupes sont l’Ouzbékistan et la Colombie.
Leao s’apprête par ailleurs à vivre un été mouvementé, et pas uniquement en raison de la Coupe du monde. L’attaquant a récemment annoncé son intention de quitter Milan après sept ans. « Je suis fier d’avoir écrit l’histoire à Milan, mais je souhaite ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière », a-t-il déclaré à la chaîne portugaise Sport TV.
Selon les observateurs, le club lombard serait disposé à le laisser partir contre un chèque d’au moins 50 millions d’euros, et l’attaquant pencherait en priorité pour Manchester United. Galatasaray suit également le dossier avec attention, tandis que Leao avait déjà été annoncé, l’an dernier, au FC Bayern Munich. Le champion d’Allemagne cherche toujours un avant-centre, mais il se dirigerait désormais vers Ismael Saibari, du PSV Eindhoven.
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Avec Rafael Leão ? Les matchs de poule du Portugal à la Coupe du monde 2026
Date
Coup d’envoi (heure allemande)
Match
Mercredi 17 juin
19 h
Portugal vs. RD Congo
Mardi 23 juin
19 h
Portugal vs Ouzbékistan
Dimanche 28 juin
1 h 30
Portugal vs Colombie