L'arbitre italien Luca Zufferli a pris le temps de la réflexion avant d'expulser prématurément les deux protagonistes, Leao et Roman. Même les tentatives d'apaisement de la superstar portugaise Cristiano Ronaldo n'ont rien changé. Leao a quant à lui accueilli la décision de Zufferli avec un sourire narquois avant de s'éloigner discrètement.

Si les Chiliens ne se sont de toute façon pas qualifiés pour la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, l’expulsion de Leao pourrait, dans le pire des cas, avoir des conséquences lourdes pour le tournoi mondial. En règle générale, un carton rouge reçu en match amical entraîne une suspension pour des rencontres de préparation, mais pas pour les épreuves officielles. Ainsi, la star du Bayern Konrad Laimer, expulsé pour une main en tant que dernier défenseur lors de la victoire 1-0 de l’Autriche contre la Tunisie en début de semaine, n’avait rien à craindre pour la Coupe du monde.

Toutefois, le type d’expulsion subi par Leao pourrait lui être fatal : en cas de violence, la commission de discipline de la FIFA a coutume d’étendre la suspension aux matchs officiels. Si l’instance suprême du football mondial opte pour cette sévérité, l’attaquant de 26 ans risquerait de manquer la phase finale du tournoi, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin.

C’est précisément ce qui a failli arriver à l’attaquant de Curaçao Jürgen Locadia, menacé de manquer le match d’ouverture de son équipe contre l’Allemagne le 14 juin, après avoir écopé d’un rouge pour violence lors de la rencontre amicale face à l’Écosse (1-4) fin mai. Finalement, la sanction s’est limitée à un match de suspension, lui permettant de figurer pour l’entrée en lice de Curaçao contre l’Allemagne.