Un match à domicile pour l'Espagne ! La finale contre l'Argentine pourrait se jouer au Santiago Bernabeu après l'abandon du projet au Qatar en raison du conflit au Moyen-Orient
Une course contre la montre à Madrid
Le prestigieux affrontement entre les rois d'Europe et d'Amérique du Sud devait initialement avoir lieu à Doha. Cependant, l'escalade du conflit au Moyen-Orient, notamment les frappes iraniennes sur des bases situées dans le pays et l'intensification générale des tensions régionales, a rendu le projet initial irréalisable. À seulement deux semaines du coup d'envoi prévu, les organisateurs travaillent sans relâche pour trouver une alternative appropriée. La RFEF a obtenu l'accord du Real Madrid et des autorités locales pour accueillir le match au Santiago Bernabeu. Néanmoins, cette proposition se heurte à un obstacle de taille : l'Association argentine de football (AFA) serait opposée à l'idée de jouer dans ce qu'elle considère comme un environnement « favorable » à la Roja, craignant une perte potentielle de neutralité compétitive.
Négocier le récit du « visiteur »
Lors d'une émission sur El Larguero, le journaliste Esteban Edul a expliqué que l'AFA estime que jouer à Madrid désavantagerait injustement l'Albiceleste. Ce sentiment a conduit à une impasse entre l'UEFA et la CONMEBOL, un membre de la RFEF ajoutant qu'aucun accord n'a été conclu, ce qui risque d'entraîner l'annulation pure et simple du match.
Explorer le terrain neutre et les retards
La proposition du Bernabeu suscitant la controverse, trois options distinctes ont été envisagées pour sauver le match. La première consiste à le reporter à une date ultérieure dans l'année, mais le calendrier international très chargé rend cette option difficile. La deuxième option consiste à choisir un site neutre européen traditionnel, Londres, Lisbonne et Rome étant actuellement envisagées comme compromis potentiels. La troisième option, plus radicale, consiste en la contre-proposition de l'Argentine d'accueillir le match au Monumental de Buenos Aires, une initiative largement considérée comme une manœuvre tactique dans les négociations. L'Espagne a beaucoup à perdre : le sélectionneur Luis de la Fuente souhaite vivement que le match ait lieu afin de tester son équipe face aux champions du monde, d'autant plus que l'incertitude plane sur un deuxième match amical contre l'Égypte au Qatar.
Une décision déterminante pour De la Fuente
Si la Finalissima est officiellement reportée ou annulée, l'Espagne sera confrontée à un cauchemar logistique pour trouver des adversaires de haut niveau pour la prochaine trêve internationale. De la Fuente s'est vu promettre deux matchs, mais l'absence d'accord définitif avec l'Argentine ou l'Égypte laisse l'équipe dans l'incertitude. La priorité de l'Argentine reste de protéger l'intégrité du match tout en veillant à ce que ses joueurs vétérans ne soient pas soumis à des déplacements inutiles ou à des environnements hostiles.
