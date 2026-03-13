Un match à domicile pour l'Espagne ! La finale contre l'Argentine pourrait se jouer au Santiago Bernabeu après l'abandon du projet au Qatar en raison du conflit au Moyen-Orient

Le prestigieux affrontement entre les rois d'Europe et d'Amérique du Sud devait initialement avoir lieu à Doha. Cependant, l'escalade du conflit au Moyen-Orient, notamment les frappes iraniennes sur des bases situées dans le pays et l'intensification générale des tensions régionales, a rendu le projet initial irréalisable. À seulement deux semaines du coup d'envoi prévu, les organisateurs travaillent sans relâche pour trouver une alternative appropriée. La RFEF a obtenu l'accord du Real Madrid et des autorités locales pour accueillir le match au Santiago Bernabeu. Néanmoins, cette proposition se heurte à un obstacle de taille : l'Association argentine de football (AFA) serait opposée à l'idée de jouer dans ce qu'elle considère comme un environnement « favorable » à la Roja, craignant une perte potentielle de neutralité compétitive.