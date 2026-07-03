Interrogé sur le sujet, Collymore, ancien attaquant de Forest, s’exprimant pour BetGoodwin, a confié à GOAL que l’ère actuelle sur les bords de la Trent s’inscrivait dans la durée : « Quand on travaille pour M. Marinakis, on évalue son mandat en mois, disons 24 mois, plutôt qu’en années.

Glasner s’est toujours exprimé très ouvertement à Crystal Palace sur ce qu’il attendait et ses attentes ; il serait donc contraire à leur nature à tous les deux de ne pas continuer sur cette lancée : Glasner en tant que franc-parler et Marinakis prêt à tirer la gâchette si les choses ne se passent pas comme il le souhaite.

Il suffit de se rappeler le cas Vitor Pereira : malgré les rumeurs annonçant un contrat à long terme et une satisfaction affichée, il a été limogé du jour au lendemain.

Je comprends pourquoi Forest l’a choisi : c’est un gagnant, il a remporté des titres partout où il est passé. Je comprends aussi pourquoi il a accepté : c’est un grand club, une vraie opportunité d’avancer et, peut-être, de offrir à Forest son premier trophée depuis longtemps.

Mais je ne donne pas cher de cette union au-delà de deux ans. Je donne deux ans maximum à cette collaboration, car s’il réussit et qu’il en est à sa deuxième année de contrat, il va vouloir – et je parle bien de Glasner – des garanties, des joueurs spécifiques, un certain contrôle, ce qui l’amènerait à se heurter à un éventuel directeur sportif ou au propriétaire.

Si les résultats ne suivent pas — comprenez une qualification européenne et un titre, comme à Crystal Palace —, il sera rapidement limogé.

« Ce n’est donc pas un mariage parfait et il reste à voir combien de temps il tiendra, mais c’est un très bon entraîneur et si on lui accorde le temps, les ressources et la confiance nécessaires pour qu’il reste plus longtemps que quelques mois, alors je pense qu’il pourrait vraiment réussir avec ce club. »