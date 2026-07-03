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« Un mariage loin d’être idyllique » : le mandat d’Oliver Glasner à Nottingham Forest, sous l’ère Evangelos Marinakis, sera jugé à l’aune des résultats, tandis que Stan Collymore commente les derniers changements au City Ground
Nottingham Forest a changé quatre fois d’entraîneur au cours de la saison 2025-2026.
Forest a, comme on le sait, évolué sous la houlette de quatre entraîneurs principaux différents au cours de la saison 2025-2026. Nuno Espírito Santo a débuté la saison sur le banc, tandis que Vitor Pereira l’a terminée ; Ange Postecoglou n’est resté aux commandes que 39 jours et Sean Dyche n’a dirigé que 25 matchs.
Pereira a permis au club d'assurer son maintien en Premier League et d'atteindre les demi-finales de la Ligue Europa, mais une clause de résiliation de son contrat a été activée quelques minutes avant son expiration, le 30 juin.
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Glasner, ex-technicien de Crystal Palace, hérite du banc du City Ground.
À l’aube de la préparation estivale, Nottingham Forest presse de nommer un nouvel entraîneur. L’ancien coach de Crystal Palace, Glasner, devrait ainsi prendre les rênes. Il quitte Selhurst Park avec un palmarès solide : une FA Cup, un Community Shield et un titre en Conference.
Son départ de Selhurst Park avait suscité des rumeurs le liant à Manchester United et Chelsea, mais c’est finalement au City Ground qu’il a atterri. Considère-t-il Forest comme un tremplin, les Reds risquant de chercher un nouvel entraîneur d’ici peu, et saura-t-il répondre aux attentes de Marinakis ?
Combien de temps Glasner tiendra-t-il aux côtés de Marinakis ?
Interrogé sur le sujet, Collymore, ancien attaquant de Forest, s’exprimant pour BetGoodwin, a confié à GOAL que l’ère actuelle sur les bords de la Trent s’inscrivait dans la durée : « Quand on travaille pour M. Marinakis, on évalue son mandat en mois, disons 24 mois, plutôt qu’en années.
Glasner s’est toujours exprimé très ouvertement à Crystal Palace sur ce qu’il attendait et ses attentes ; il serait donc contraire à leur nature à tous les deux de ne pas continuer sur cette lancée : Glasner en tant que franc-parler et Marinakis prêt à tirer la gâchette si les choses ne se passent pas comme il le souhaite.
Il suffit de se rappeler le cas Vitor Pereira : malgré les rumeurs annonçant un contrat à long terme et une satisfaction affichée, il a été limogé du jour au lendemain.
Je comprends pourquoi Forest l’a choisi : c’est un gagnant, il a remporté des titres partout où il est passé. Je comprends aussi pourquoi il a accepté : c’est un grand club, une vraie opportunité d’avancer et, peut-être, de offrir à Forest son premier trophée depuis longtemps.
Mais je ne donne pas cher de cette union au-delà de deux ans. Je donne deux ans maximum à cette collaboration, car s’il réussit et qu’il en est à sa deuxième année de contrat, il va vouloir – et je parle bien de Glasner – des garanties, des joueurs spécifiques, un certain contrôle, ce qui l’amènerait à se heurter à un éventuel directeur sportif ou au propriétaire.
Si les résultats ne suivent pas — comprenez une qualification européenne et un titre, comme à Crystal Palace —, il sera rapidement limogé.
« Ce n’est donc pas un mariage parfait et il reste à voir combien de temps il tiendra, mais c’est un très bon entraîneur et si on lui accorde le temps, les ressources et la confiance nécessaires pour qu’il reste plus longtemps que quelques mois, alors je pense qu’il pourrait vraiment réussir avec ce club. »
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Marché des transferts : Forest dispose de fonds après la vente d'Anderson
Une fois installé dans le fauteuil chaud de Forest, Glasner disposera de fonds importants, le club ayant récemment encaissé le chèque record du transfert du milieu international anglais Elliot Anderson à Manchester City.
Des cibles sont déjà identifiées, et Evangelos Marinakis a toujours veillé à soutenir l’homme qui décide des tactiques depuis la ligne de touche. Des fonds seront donc injectés pour poursuivre le rêve collectif – alors que des projets ambitieux se dessinent sur et en dehors du terrain –, mais il reste à voir si cette collaboration, qui enthousiasme déjà les supporters de Forest, pourra transformer ce potentiel en quelque chose de plus concret.
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