Après le match nul frustrant de l’Angleterre face au Ghana à Boston, le spiritiste Nana Kwaku Bonsam – surnommé le « Diable du mercredi » – a revendiqué la responsabilité du tir manqué par Harry Kane. Il affirme que son intervention surnaturelle est la seule raison pour laquelle le capitaine des Three Lions n’a pas trouvé le chemin des filets à un moment crucial.

Après la rencontre, le « Devil of Wednesday » a affirmé que sa mission était accomplie et qu’il allait désormais « libérer » la star du Bayern Munich afin qu’elle retrouve son instinct de buteur. « Je suis le spiritiste le plus puissant au monde. Je vais maintenant débloquer Harry Kane pour qu’il marque lors de son prochain match », a-t-il déclaré en réalisant un rituel et en s’adressant directement au capitaine anglais. Ne le prends pas mal. Nous sommes amis.»