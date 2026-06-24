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Un marabout affirme avoir « libéré » Harry Kane de la malédiction qui aurait pesé sur lui lors de la Coupe du monde, après son occasion manquée contre le Ghana
Le combat spirituel d'Harry Kane
Après le match nul frustrant de l’Angleterre face au Ghana à Boston, le spiritiste Nana Kwaku Bonsam – surnommé le « Diable du mercredi » – a revendiqué la responsabilité du tir manqué par Harry Kane. Il affirme que son intervention surnaturelle est la seule raison pour laquelle le capitaine des Three Lions n’a pas trouvé le chemin des filets à un moment crucial.
Après la rencontre, le « Devil of Wednesday » a affirmé que sa mission était accomplie et qu’il allait désormais « libérer » la star du Bayern Munich afin qu’elle retrouve son instinct de buteur. « Je suis le spiritiste le plus puissant au monde. Je vais maintenant débloquer Harry Kane pour qu’il marque lors de son prochain match », a-t-il déclaré en réalisant un rituel et en s’adressant directement au capitaine anglais. Ne le prends pas mal. Nous sommes amis.»
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Prédire la chute du capitaine de l'équipe d'Angleterre
Bonsam n’a pas attendu le coup d’envoi pour avertir : par ses rituels, il entendait priver le Ghana d’un revers en neutralisant l’un des avant-postes les plus redoutés de la planète.
À l’approche du match, il avait déclaré au Daily Star : « Je m’occupe d’Harry Kane. J’ai déjà montré de quoi j’étais capable, je sais donc ce que je dois faire pour l’arrêter. Je suis très connu pour mes prédictions. Je ne lui souhaite pas de blessure grave. Ce sera juste ce qu’il faut pour l’empêcher de marquer contre mon pays. Je ferai ce qu’il faut pour aider le Ghana. »
Le choc des médiums
Le récit surnaturel qui entoure ce match a attiré l’attention du célèbre illusionniste Uri Geller. Celui-ci, qui s’était attribué la responsabilité du penalty manqué par Gary McAllister lors de l’Euro 96, a entrepris de projeter un bouclier spirituel autour de Kane pour neutraliser les « vibrations négatives » émanant du Ghana.
Soucieux de protéger le talisman des Three Lions, Geller avait promis : « Avant le match, j’enverrai des vibrations. Je mobiliserai tous mes pouvoirs, toute mon énergie, tout mon savoir-faire pour empêcher ces vibrations négatives d’atteindre Harry Kane. » Néanmoins, lorsque Kane a manqué une occasion majeure durant la rencontre, Bonsam a estimé que sa magie avait neutralisé l’attaquant. Rappelons que Kane s’était auparavant illustré lors de la victoire 4-2 contre la Croatie en match d’ouverture, inscrivant un doublé qui lui a permis d’égaler Gary Lineker au rang de meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde.
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Une série de malédictions très médiatisées
Ce n’est pas la première fois que Bonsam s’en prend à une superstar mondiale sur la scène internationale. En 2014 déjà, il avait affirmé être à l’origine de la tendinite au genou de Cristiano Ronaldo avant la Coupe du monde au Brésil. À l’époque, le Portugal avait été tiré au sort dans un groupe avec le Ghana, et le spirite s’était attribué le mérite des problèmes physiques de la star d’Al-Nassr.
Si Ronaldo avait finalement pu jouer et marquer au Brésil, les deux sélections avaient été éliminées dès le premier tour. Kane étant désormais soi-disant « libéré » de ce dernier sortilège, Thomas Tuchel et les supporters anglais espèrent que leur meilleur buteur de tous les temps retrouvera son efficacité à l’approche des huitièmes de finale. Après ce partage, les Three Lions occupent la première place du groupe L avec quatre points, juste devant le Ghana (deuxième, même total, mais inférieure à la différence de buts). La Croatie pointe à la troisième place avec trois unités, tandis que le Panama ferme la marche, encore bloqué à zéro point. Prochain rendez-vous : Angleterre-Panama, dimanche prochain.