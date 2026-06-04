Serhou Guirassy a évité les phrases convenues et livré un constat sans détour. « Il n’y a pas eu de moments vraiment exceptionnels cette saison », avait récemment déclaré l’attaquant du Borussia Dortmund sur Sport1. Et d’ajouter, sans détour : « Parce que nous n’avons rien gagné. Quand on joue pour Dortmund, on veut remporter des titres. »
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Un manque d’engagement, des rumeurs persistantes et des déclarations révélatrices : pour Ole Book, le BVB pourrait bientôt se retrouver face au plus gros dossier de transfert de l’été
Ces déclarations laissent bien sûr une grande marge d’interprétation. Si l’on se base sur la motivation intrinsèque d’un sportif de haut niveau, Guirassy n’a rien dit d’extraordinaire. En effet, le fait que le joueur de 30 ans, tout comme sans doute la plupart de ses coéquipiers au BVB, ne se laisse pas emporter par l’euphorie après avoir décroché haut la main le titre de vice-champion ne devrait surprendre personne.
Cependant, des rumeurs de transfert persistantes entourent Guirassy depuis plusieurs mois, et ces spéculations se sont intensifiées ces derniers jours avec une régularité qui interpelle. Dès l’été dernier, après avoir inscrit 38 buts et délivré neuf passes décisives lors de sa première saison à Dortmund (Coupe du monde des clubs comprise), l’international guinéen avait été sacré meilleur buteur de la Ligue des champions.
À l’époque, on apprenait qu’il disposait d’une clause, valable jusqu’en 2028, lui permettant de rejoindre certains grands clubs contre un transfert fixe de 40 millions d’euros. Pourtant, aucun cador comme le Real Madrid ou Manchester City ne s’est encore manifesté.
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Le départ de Serhou Guirassy serait un véritable coup dur pour le BVB.
En réalité, c’est actuellement le club stambouliote de Fenerbaçhe qui se montre le plus actif pour obtenir les services de Guirassy, lequel, comme l’année passée, pourrait envisager un transfert. Cette hypothèse se renforce au vu de ses récentes déclarations.
Interrogé par la Funke Mediengruppe, le directeur sportif Lars Ricken a récemment tenu à rappeler la position officielle du club : « Nous n’avons reçu aucune offre pour Serhou. Nous n’envisageons pas de le laisser partir. Au cours des deux dernières saisons, il a démontré de manière impressionnante sa valeur pour le Borussia Dortmund. »
Avec 60 buts et 15 passes décisives en 96 matchs officiels, l’attaquant a largement prouvé son utilité au BVB. Son départ, même contre un transfert librement négociable et supérieur à 40 millions, constituerait un coup dur pour le club. Outre la perte d’un ratio buts/matchs parmi les meilleurs du championnat, le club rhénan disposerait de peu d’alternatives en cas de départ du Franco-Sénégalais.
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Serhou Guirassy n’a pas encore pris d’engagement envers le BVB.
Pour pallier le départ de Guirassy, le Borussia a recruté Fabio Silva l’année dernière pour 22,5 millions d’euros. Malgré un prix élevé, l’attaquant n’a pris part qu’à dix actions décisives (trois buts, sept passes) en 39 matchs, et n’a donc pas encore convaincu dans le rôle de finisseur. Maximilian Beier n’est pas un véritable numéro 9 et a récemment été de plus en plus souvent aligné sur le flanc gauche, tandis que l’avenir de Karim Adeyemi reste totalement incertain.
Comme Guirassy n’a jamais manifesté son intention de s’engager auprès du BVB, ni l’été dernier ni depuis, le nouveau directeur sportif Ole Book pourrait bientôt hériter du plus gros dossier transfert de l’été.
Book a récemment ouvert la porte à un départ du buteur : « Ses buts sont précieux, ce n’est donc pas notre intention de nous en séparer. Mais si une offre exceptionnelle arrive, nous pourrons y réfléchir. »
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Dès ses premiers pas à Elversberg, Ole Book doit démontrer toute sa créativité.
Pour son premier mercato à la tête du BVB, Book devra immédiatement faire preuve de la même créativité qu’à Elversberg, et il a du pain sur la planche dans les deux sens. Il est acquis que le Borussia va recruter deux profils prioritaires : un sentinelle capable de solidité défensive et d’impulsion offensive, ainsi qu’un meneur de jeu pour pallier le départ de Julian Brandt.
Le premier profil, qui pourrait être incarné par Kennet Eichhorn, jeune talent de 16 ans appartenant au Hertha BSC et déjà évoqué dans la presse, constituerait en théorie la priorité. Toutefois, d’après un récent article de Sport Bild, l’arrivée d’un nouvel attaquant serait aussi censée convaincre Guirassy de rester. Lors d’un entretien, les dirigeants lui auraient présenté leur projet sportif et assuré que le futur numéro 10 le mettrait encore plus en valeur.
Pour l’instant, l’avenir du joueur, qui compte 28 sélections en équipe nationale, reste très incertain. La situation pourrait d’ailleurs durer : le mercato est ouvert depuis trois mois et, comme le montre l’expérience, il n’atteint généralement son rythme de croisière qu’après la Coupe du monde. Il est donc probable que Guirassy attende encore avant de prendre sa décision.
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L’affaire Guirassy et l’énorme enjeu pour le BVB
Book s’est sans doute préparé, car les rumeurs concernant de nouveaux attaquants et les héritiers potentiels de Guirassy ne manquent pas. Mais la mission est à haut risque. Le directeur sportif ne peut se permettre le moindre faux pas ; statistiquement, le futur numéro 9 devra afficher des chiffres au moins équivalents à ceux de Guirassy.
Silva, éternel joker (29 apparitions en tant que remplaçant), surveillera la situation de près. Son statut au BVB l’a déjà privé de la Coupe du monde avec le Portugal. Si, en cas de départ de Guirassy, un nouveau concurrent venait immédiatement se présenter devant lui, cela risquerait d’occasionner un travail supplémentaire pour Book et le Borussia.