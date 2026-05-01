Un maintien est-il encore possible ? Le joueur prêté par le FC Bayern chercherait à obtenir un transfert définitif

Formé au FC Bayern, Ibrahimovic n’a pas réussi à s’imposer à Munich et a été prêté à trois reprises consécutives. Après une saison correcte à Frosinone Calcio, il n’a pratiquement pas joué à la Lazio Rome la saison dernière, ne faisant que deux brèves apparitions.

Cette saison à Heidenheim, la tendance s’inverse : il est devenu titulaire et a déjà récolté trois points au classement. Samedi à 15h30, il retrouvera l’Allianz Arena et le FC Bayern, son club formateur, avec l’objectif de créer l’exploit.

Bien qu’il parte largement battu, un succès est presque obligatoire : Heidenheim occupe actuellement la dernière place de la Bundesliga et, à trois journées de la fin, compte quatre points de retard sur la place de barragiste, occupée par le FC St. Pauli.