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Un maintien est-il encore possible ? Le joueur prêté par le FC Bayern chercherait à obtenir un transfert définitif

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En fin de prêt, Arijon Ibrahimovic devrait quitter définitivement le FC Bayern, sans pour autant rester au 1. FC Heidenheim.

Selon la Münchner Abendzeitung, Arijon Ibrahimovic envisagerait un départ définitif du FC Bayern à l’issue de la saison, malgré un contrat courant jusqu’en 2027. L’attaquant polyvalent de 20 ans ne disposerait pas de perspectives de temps de jeu suffisantes à Munich. Son objectif ne serait pas de rester au 1. FC Heidenheim, où il est actuellement prêté, mais de s’engager définitivement avec un autre club.

  • Selon les dernières informations, plusieurs clubs de Bundesliga et de Serie A suivraient avec attention la situation d’Ibrahimovic. Le portail Transfermarkt évoque même des contacts avancés avec le Cagliari Calcio et l’AC Florence. L’attaquant suédois a par ailleurs déjà été associé au FC Villarreal en Espagne ainsi qu’à Brighton & Hove Albion en Angleterre. 

    « Je ne veux plus être prêté », avait déclaré Ibrahimovic au journal Abendzeitung en décembre dernier. « J’aimerais bien avoir un club fixe. »

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    FC Bayern : Arijon Ibrahimovic a été prêté à trois reprises.

    Formé au FC Bayern, Ibrahimovic n’a pas réussi à s’imposer à Munich et a été prêté à trois reprises consécutives. Après une saison correcte à Frosinone Calcio, il n’a pratiquement pas joué à la Lazio Rome la saison dernière, ne faisant que deux brèves apparitions. 

    Cette saison à Heidenheim, la tendance s’inverse : il est devenu titulaire et a déjà récolté trois points au classement. Samedi à 15h30, il retrouvera l’Allianz Arena et le FC Bayern, son club formateur, avec l’objectif de créer l’exploit. 

    Bien qu’il parte largement battu, un succès est presque obligatoire : Heidenheim occupe actuellement la dernière place de la Bundesliga et, à trois journées de la fin, compte quatre points de retard sur la place de barragiste, occupée par le FC St. Pauli.

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