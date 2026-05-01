Selon la Münchner Abendzeitung, Arijon Ibrahimovic envisagerait un départ définitif du FC Bayern à l’issue de la saison, malgré un contrat courant jusqu’en 2027. L’attaquant polyvalent de 20 ans ne disposerait pas de perspectives de temps de jeu suffisantes à Munich. Son objectif ne serait pas de rester au 1. FC Heidenheim, où il est actuellement prêté, mais de s’engager définitivement avec un autre club.
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Un maintien est-il encore possible ? Le joueur prêté par le FC Bayern chercherait à obtenir un transfert définitif
Selon les dernières informations, plusieurs clubs de Bundesliga et de Serie A suivraient avec attention la situation d’Ibrahimovic. Le portail Transfermarkt évoque même des contacts avancés avec le Cagliari Calcio et l’AC Florence. L’attaquant suédois a par ailleurs déjà été associé au FC Villarreal en Espagne ainsi qu’à Brighton & Hove Albion en Angleterre.
« Je ne veux plus être prêté », avait déclaré Ibrahimovic au journal Abendzeitung en décembre dernier. « J’aimerais bien avoir un club fixe. »
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FC Bayern : Arijon Ibrahimovic a été prêté à trois reprises.
Formé au FC Bayern, Ibrahimovic n’a pas réussi à s’imposer à Munich et a été prêté à trois reprises consécutives. Après une saison correcte à Frosinone Calcio, il n’a pratiquement pas joué à la Lazio Rome la saison dernière, ne faisant que deux brèves apparitions.
Cette saison à Heidenheim, la tendance s’inverse : il est devenu titulaire et a déjà récolté trois points au classement. Samedi à 15h30, il retrouvera l’Allianz Arena et le FC Bayern, son club formateur, avec l’objectif de créer l’exploit.
Bien qu’il parte largement battu, un succès est presque obligatoire : Heidenheim occupe actuellement la dernière place de la Bundesliga et, à trois journées de la fin, compte quatre points de retard sur la place de barragiste, occupée par le FC St. Pauli.