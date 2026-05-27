Selon The Independent, Tottenham Hotspur, le club formateur du Croate de 19 ans, envisagerait de prolonger le contrat de Vuskovic avant de le prêter à nouveau.
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Un maintien est-il encore possible ? Le HSV aurait retrouvé un nouvel espoir grâce à Luka Vuskovic
Sous contrat avec le club londonien jusqu’au 30 juin 2030, le défenseur central devrait voir son salaire revalorisé afin de le fidéliser durablement aux Spurs et d’écarter toute velléité de départ.
Si un nouveau prêt était envisagé, le HSV entrerait alors dans la danse. Par le passé, tant le club hanovrien que Vuskovic ont laissé entendre qu’une prolongation de leur collaboration était possible.
Le joueur de 19 ans a d’ailleurs déjà exprimé à plusieurs reprises son souhait d’évoluer un jour au HSV aux côtés de son frère Mario, absent la saison passée en raison d’une suspension pour dopage.
Vuskovic est un titulaire indiscutable au HSV.
La saison dernière, Vuskovic s’est imposé comme l’une des grandes révélations de la Bundesliga. Sous les ordres de l’entraîneur Merlin Polzin, il était un titulaire indiscutable au sein de l’équipe de Hambourg et a disputé 30 matches officiels toutes compétitions confondues (six buts, une passe décisive).
Le défenseur central attire logiquement l’attention de plusieurs grands clubs. Le FC Bayern Munich figurerait parmi les formations intéressées par la jeune pépite de 19 ans.
Le FC Barcelone figurerait aussi parmi les prétendants et aurait même déjà entamé des pourparlers avec le joueur.