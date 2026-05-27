Sous contrat avec le club londonien jusqu’au 30 juin 2030, le défenseur central devrait voir son salaire revalorisé afin de le fidéliser durablement aux Spurs et d’écarter toute velléité de départ.

Si un nouveau prêt était envisagé, le HSV entrerait alors dans la danse. Par le passé, tant le club hanovrien que Vuskovic ont laissé entendre qu’une prolongation de leur collaboration était possible.

Le joueur de 19 ans a d’ailleurs déjà exprimé à plusieurs reprises son souhait d’évoluer un jour au HSV aux côtés de son frère Mario, absent la saison passée en raison d’une suspension pour dopage.