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Un maillot pour la vie ! L’Argentine prépare un hommage spécial alors que Lionel Messi s’apprête à porter le n°10 pour la dernière fois
Le numéro emblématique reste inchangé
Dans une décision qui souligne l’impact sans égal de Lionel Messi sur le football argentin, l’Argentine laissera vacant l’emblématique maillot n°10 durant les fenêtres internationales de septembre et d’octobre, tandis que la légende se prépare à faire ses adieux avec la sélection nationale.
Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a confirmé cette décision en déclarant : « Jusqu’au match de Leo Messi, personne ne portera le 10. » En conséquence, la sélection n’aura pas de n°10 pour les prochains matches amicaux contre la Bolivie et le Burkina Faso, l’AFA devant seulement réfléchir à celui qui héritera de ce maillot emblématique après que Messi aura officiellement mis un terme à sa carrière internationale.
Cette décision a été prise pour rendre hommage au Ballon d’Or à huit reprises après son annonce, fin août 2026, qu’il se retirerait de la scène internationale après une carrière historique qui s’est achevée en menant son pays vers une domination mondiale.
- AFP
L’Argentine s’apprête à entrer dans une nouvelle ère sans numéro 10
L’expert du mercato Fabrizio Romano a confirmé la nouvelle, en précisant que cette vacance ouvrira sur une « nouvelle ère à partir de 2027 » pour l’Argentine. Alors que les règlements de la FIFA imposent généralement une numérotation consécutive lors des grands tournois, la souplesse des règles entourant les matches amicaux permet à l’Association du football argentin (AFA) de rendre cet hommage.
Cela s’inscrit dans la continuité de précédents propos tenus par le président de l’AFA, Claudio Tapia, qui avait suggéré en 2024 que le maillot devrait être retiré en l’honneur de Messi une fois que sa carrière avec la sélection nationale serait officiellement terminée. Les prochains matches amicaux contre la Bolivie et le Burkina Faso verront donc la liste du groupe passer directement du numéro neuf au onze, sans numéro dix.
Des adieux en or au Monumental
Le grand final du meilleur joueur de tous les temps est programmé pour le 6 octobre 2026, quand l’Argentine affrontera le Bénin dans l’emblématique Estadio Monumental de River Plate. Ce match marquera la 208e et dernière sélection de Messi, offrant à un public acquis à sa cause à Buenos Aires l’occasion de voir son héros à l’œuvre une dernière fois.
Cette dernière apparition est la pièce maîtresse d’une période de transition soigneusement planifiée. Bien que l’équipe ait d’autres matches programmés en amont, notamment une confrontation à Cordoba contre la Bolivie le 30 septembre et une rencontre à domicile face au Burkina Faso le 3 octobre, Messi ne participera pas à ces rendez-vous. L’AFA a décidé de le préserver pour le match contre le Bénin, afin que toute l’attention soit portée sur son ultime contribution à l’équipe.
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Transition des rôles de leadership
Alors que le monde du football se prépare aux adieux émouvants de Messi, le sélectionneur Scaloni a rapidement pris les devants afin d’assurer une transition en douceur au sein du groupe. Avec un brassard de capitaine bientôt vacant, le staff a identifié le noyau de joueurs qui mènera l’équipe vers le cycle de la Coupe du monde 2030.
Scaloni s’est montré transparent au sujet de la hiérarchie dans le vestiaire et des raisons pour lesquelles le défenseur central de 28 ans était le choix naturel pour ce rôle. Le sélectionneur a officiellement confirmé que Cuti Romero héritera du brassard de capitaine, marquant un changement important.
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