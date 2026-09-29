Un maillot pour la vie ! L’Argentine prépare un hommage spécial alors que Lionel Messi s’apprête à porter le n°10 pour la dernière fois

Dans une décision qui souligne l’impact sans égal de Lionel Messi sur le football argentin, l’Argentine laissera vacant l’emblématique maillot n°10 durant les fenêtres internationales de septembre et d’octobre, tandis que la légende se prépare à faire ses adieux avec la sélection nationale.

Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a confirmé cette décision en déclarant : « Jusqu’au match de Leo Messi, personne ne portera le 10. » En conséquence, la sélection n’aura pas de n°10 pour les prochains matches amicaux contre la Bolivie et le Burkina Faso, l’AFA devant seulement réfléchir à celui qui héritera de ce maillot emblématique après que Messi aura officiellement mis un terme à sa carrière internationale.

Cette décision a été prise pour rendre hommage au Ballon d’Or à huit reprises après son annonce, fin août 2026, qu’il se retirerait de la scène internationale après une carrière historique qui s’est achevée en menant son pays vers une domination mondiale.