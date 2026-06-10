À seulement vingt ans, Ibrahim Maza se retrouve là où la plupart des joueurs rêvent d’être tout au long de leur carrière. Passé des rues et des centres de formation de Berlin aux pelouses de la Ligue des champions, il s’est frayé un chemin jusqu’à la Coupe du monde sous le maillot de l’Algérie.

Bien que l’Allemagne surveillât de près l’un de ses plus grands espoirs, le jeune homme – né d’un père algérien et d’une mère vietnamienne – a préféré revêtir le maillot des Guerriers du désert plutôt que celui du pays où il a grandi.

Après une progression constante, il aborde la Coupe du monde 2026 comme l’un des joueurs les plus prometteurs du football algérien, déterminé à transformer son talent, déjà remarqué en Europe, en une présence marquante sur la plus grande scène du football mondial.

Koora suit son parcours dans un nouveau volet de sa série « Attendez-les », qui présente les talents pressentis pour briller durant le Mondial qui débute ce jeudi.

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