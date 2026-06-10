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Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

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Un maillot de Messi ? Attendez de voir : Maza rallume la flamme algérienne en vue de la Coupe du monde

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Les Verts peuvent-ils surpasser leur performance de 2014 ?

À seulement vingt ans, Ibrahim Maza se retrouve là où la plupart des joueurs rêvent d’être tout au long de leur carrière. Passé des rues et des centres de formation de Berlin aux pelouses de la Ligue des champions, il s’est frayé un chemin jusqu’à la Coupe du monde sous le maillot de l’Algérie.

Bien que l’Allemagne surveillât de près l’un de ses plus grands espoirs, le jeune homme – né d’un père algérien et d’une mère vietnamienne – a préféré revêtir le maillot des Guerriers du désert plutôt que celui du pays où il a grandi.

Après une progression constante, il aborde la Coupe du monde 2026 comme l’un des joueurs les plus prometteurs du football algérien, déterminé à transformer son talent, déjà remarqué en Europe, en une présence marquante sur la plus grande scène du football mondial.

Koora suit son parcours dans un nouveau volet de sa série « Attendez-les », qui présente les talents pressentis pour briller durant le Mondial qui débute ce jeudi.

Lire aussi : Attendez-les : un rêve sans télévision… Le successeur potentiel de Salah sous la loupe du Mondial.

  • Une première impression… Une entrée remarquée

    Formé au Hertha Berlin depuis 2018, Maza a mis fin à sept années de parcours allemand en 2024 pour prendre la décision majeure de sa carrière : il a décliné les sélections nationales outre-Rhin afin de porter les couleurs de l’Algérie.

    Bien qu’il ait déjà porté le maillot allemand en U18, U19 et U20, il a tranché sur son avenir international en affirmant son attachement à ses racines algériennes.

    Il a fait ses débuts en Bundesliga en avril 2023, en entrant en jeu lors de la défaite 2-0 de Hertha Berlin face au Bayern Munich.

    Il n’avait alors que 17 ans et 157 jours. Quatre mois plus tard, il inscrivait son premier but sous le maillot du Hertha en deuxième division, alors que le club tentait de se remettre de sa relégation. Ce but n’a pas changé le destin de l’équipe, mais il constituait déjà un aperçu prometteur d’un talent en plein essor.

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  • 12 millions d'euros : un investissement tourné vers l'avenir.

    La saison 2024-2025 a marqué un tournant dans la carrière d’Ibrahim Maza. Il a disputé 32 matchs en deuxième division, totalisant 2 572 minutes de jeu, marqué cinq buts et délivré trois passes décisives. Des statistiques qui, sans être étincelantes, ont convaincu le Bayer Leverkusen d’agir. Le club allemand a déboursé environ 12 millions d’euros pour un contrat de cinq ans, misant avant tout sur son potentiel plutôt que sur ses exploits passés.

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  • À la Coupe d’Afrique des nations, des statistiques hors norme.

    Sur la scène internationale, les événements se sont enchaînés à un rythme effréné. Depuis ses débuts avec l’Algérie en octobre 2024, Maza s’est rapidement imposé comme un pilier du système de l’entraîneur Vladimir Petković.

    Lors de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc, il ne s’est pas contenté de participer : il a inscrit son nom dans les annales en marquant deux buts en trois matchs, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire de l’Algérie à marquer en phase finale et le plus jeune à délivrer une passe décisive dans l’histoire de la CAN. Des statistiques exceptionnelles, difficiles à égaler.

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  • « L'un des jeunes attaquants les plus prometteurs »

    Avec Leverkusen, Maza a disputé les huit matches de son équipe en Ligue des champions lors de la saison 2025-2026. Parmi ces rencontres, la victoire 2-0 contre Manchester City en novembre dernier l’a propulsé sur le devant de la scène européenne.

    Le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, l’a d’ailleurs qualifié de « l’un des jeunes attaquants les plus intéressants du moment », mettant en avant ses qualités techniques, sa vision du jeu et son audace dans les duels individuels.

    Lire aussi : Le Brésil s'incline face au Maroc avant la Coupe du monde

  • Le maillot de Messi… Une icône au charisme exceptionnel et un graal tant attendu.

    En mai 2026, Maza comptait 15 sélections et deux buts avec l’Algérie. Des statistiques encore modestes, mais l’équipe d’Algérie aborde la Coupe du monde 2026 en misant sur un joueur dont l’influence pourrait transcender les schémas tactiques habituels. Le groupe espère ainsi concrétiser le rêve algérien, faire mieux que les huitièmes de finale de 2014 et atteindre enfin les quarts de finale.

    À quelques jours du coup d’envoi, il a été interrogé sur la possibilité d’obtenir le maillot de Lionel Messi après la rencontre face à l’Argentine tenante du titre. Il a répondu qu’il tenterait sa chance après la rencontre, avant d’ajouter une phrase qui en dit long sur sa personnalité et son ambition : « Mais il faut d’abord que nous gagnions. »

    Ibrahim Maza, 20 ans, pourrait bientôt poser ses valises en Amérique du Nord et y ajouter un nouveau chapitre à une carrière encore en devenir.

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