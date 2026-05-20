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« Un lion ne peut pas rester au même endroit » : Endrick a adressé un au revoir émouvant aux supporters lyonnais, tandis que la star du Real Madrid estime que son prêt réussi « ferait un excellent film »
Endrick adresse un message sincère aux supporters de l'OL
Endrick a officiellement annoncé son départ de Lyon à l'issue de son prêt de six mois en provenance du Real Madrid. Le jeune homme de 19 ans s’est exprimé sur les réseaux sociaux en partageant une vidéo émouvante, dans laquelle il revient sur son évolution en France après une période difficile en Espagne où il peinait à obtenir du temps de jeu régulier. Ses adieux font suite à l’ovation debout que lui a réservée le public du Groupama Stadium lors du dernier match de Lyon contre Lens, signe évident du lien qu’il a tissé avec les supporters en très peu de temps.
Dans son discours émouvant, Endrick a utilisé la métaphore de la mascotte de son club actuel pour décrire son parcours. « Au Brésil, quand quelqu’un traverse une période difficile, on dit souvent qu’il doit “tuer un lion chaque jour”. Pendant plusieurs mois, j’ai vécu une situation qu’aucun athlète ne devrait jamais avoir à affronter, mais j’ai décidé que je n’allais pas tuer un seul lion. J’ai décidé d’en devenir un. Et c’est ici que j’ai trouvé ce dont j’avais besoin pour reprendre des forces. Pour suivre mon instinct. Pour attaquer comme un lion. Pour défendre ma famille, qui m’a soutenu, et ceux qui m’ont si chaleureusement accueilli », a expliqué l’attaquant.
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Le succès en France suscite des rumeurs concernant un « film »
Ce prêt s’est révélé un coup de maître pour toutes les parties. Endrick a inscrit huit buts et délivré huit passes décisives en seulement 21 apparitions, des statistiques qui ont contribué à stabiliser la saison de Lyon et à lui assurer la quatrième place en Ligue 1. Le joueur a reconnu que cette expérience transformatrice pourrait aisément faire l’objet d’un film, tant il a savouré ces mois loin de la pression madrilène.
Endrick a résumé son aventure : « Des mois d’angoisse ont laissé place à des mois de joie, de victoires et d’apprentissage. J’ai noué de nouvelles amitiés, approfondi les anciennes et compris que notre place est là où nous sommes, avec ceux que nous aimons. Ce temps partagé avec eux et avec vous mériterait sans doute un film. »
Le Lion est de retour à Madrid.
Malgré son attachement à Lyon, les clauses de son contrat l’obligent à revenir dans son club formateur, où il devrait endosser un rôle clé la saison prochaine. Selon toute vraisemblance, il évoluera sous la houlette de José Mourinho, prêt à effectuer un retour retentissant sur le banc du Real Madrid. Endrick a reconnu que, si son cœur restera à Lyon, son parcours professionnel doit se poursuivre ailleurs ; il repart donc en Espagne avec bien plus d’expérience qu’à son départ.
« Malheureusement… un lion ne peut pas rester au même endroit », a ajouté Endrick. « Je dois maintenant prendre congé et entamer un voyage de retour qui sera bien plus long, car je pars avec bien plus de bagages que lorsque je suis arrivé. Et même lorsque ce voyage prendra fin, je porterai cette ville en moi, pour le reste de ma vie, dans mon cœur et dans ma mémoire. À chaque fois que je verrai le sourire de mon fils, que Dieu a donné à notre famille ici. Merci pour tout, Lyon, tu seras toujours dans mon cœur. »
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Tous les regards sont tournés vers la Coupe du monde et vers le Bernabéu.
Le retour d’Endrick à Madrid s’effectue à un moment idéal : Carlo Ancelotti vient en effet de le retenir dans la sélection brésilienne pour la prochaine Coupe du monde. Sa forme retrouvée en Ligue 1 en fait un choix incontournable pour la Seleção, et il entend maintenir cet élan lors du plus grand rendez-vous du football international avant de rejoindre la capitale espagnole pour la préparation d’avant-saison.
Lyon, qui se prépare pour les barrages de la Ligue des champions, va devoir compenser son apport offensif, tandis que les supporters du Real Madrid attendent avec impatience le retour d’un joueur prêt à enfin exploser sur les terrains de Liga. L’adolescent avait déclaré laisser son avenir entre les mains de Dieu, mais, pour l’instant, son chemin le ramène directement au Bernabéu, où il entend prouver qu’il est bel et bien le « lion » qu’il est devenu lors de son passage couronné de succès en France.