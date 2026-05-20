« Un lion ne peut pas rester au même endroit » : Endrick a adressé un au revoir émouvant aux supporters lyonnais, tandis que la star du Real Madrid estime que son prêt réussi « ferait un excellent film »

Endrick a officiellement annoncé son départ de Lyon à l'issue de son prêt de six mois en provenance du Real Madrid. Le jeune homme de 19 ans s’est exprimé sur les réseaux sociaux en partageant une vidéo émouvante, dans laquelle il revient sur son évolution en France après une période difficile en Espagne où il peinait à obtenir du temps de jeu régulier. Ses adieux font suite à l’ovation debout que lui a réservée le public du Groupama Stadium lors du dernier match de Lyon contre Lens, signe évident du lien qu’il a tissé avec les supporters en très peu de temps.

Dans son discours émouvant, Endrick a utilisé la métaphore de la mascotte de son club actuel pour décrire son parcours. « Au Brésil, quand quelqu’un traverse une période difficile, on dit souvent qu’il doit “tuer un lion chaque jour”. Pendant plusieurs mois, j’ai vécu une situation qu’aucun athlète ne devrait jamais avoir à affronter, mais j’ai décidé que je n’allais pas tuer un seul lion. J’ai décidé d’en devenir un. Et c’est ici que j’ai trouvé ce dont j’avais besoin pour reprendre des forces. Pour suivre mon instinct. Pour attaquer comme un lion. Pour défendre ma famille, qui m’a soutenu, et ceux qui m’ont si chaleureusement accueilli », a expliqué l’attaquant.







