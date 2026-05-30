Alexander Zverev a émergé à 1h30, en tongs, dans les entrailles du court Philippe-Chatrier, avec un discours clair et mesuré. Favori numéro un de Roland-Garros après les éliminations de Jannik Sinner et de Novak Djokovic ? L’Allemand, fraîchement qualifié aux dépens du Français Quentin Halys, préfère pour l’instant ne pas en entendre parler.
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Un lapsus amusant et une nouvelle pression : Alexander Zverev se voit soudain offrir une occasion unique à Roland-Garros
« Je dois me concentrer sur ce que je peux contrôler, c’est-à-dire mes matchs », a déclaré le numéro trois mondial originaire de Hambourg après sa victoire 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 face au favori local : « Je vais maintenant affronter Frenkie de Jong, le reste ne m’intéresse pas. »
Frenkie de Jong ? Ce petit lapsus, sans doute lié à l’heure tardive après près de trois heures d’effort, a échappé à l’Allemand. Bien sûr, Zverev sait qu’il n’affronte pas le milieu du FC Barcelone, mais bien Jesper de Jong, qui lui avait déjà pris un set l’an passé sur ces mêmes courts.
Actuellement 106e mondial, le Néerlandais réalise un parcours surprenant Porte d’Auteuil. Âgé de 25 ans, il avait perdu sa finale de qualification mais avait tout de même intégré le tableau principal en tant que « lucky loser ». Au premier tour, il a battu la légende suisse Stan Wawrinka, puis, au troisième, il a dominé le Russe Karen Khachanov en cinq sets ; or Khachanov était finaliste face à Zverev aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Bref, le Néerlandais sera un test de premier plan pour le Hambourgeois, qui devra être au meilleur de sa forme.
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Alexander Zverev : l'heure de la finale a sonné après l'élimination de Sinner à Roland-Garros
Le triple finaliste en Grand Chelem, dernier membre du top 5 mondial encore en course, en est bien conscient et se dit satisfait de son niveau de jeu. « Même si j’ai connu un petit passage à vide aujourd’hui, je sens que mon niveau est au rendez-vous », a déclaré Zverev. « Je vais tout faire pour continuer à bien jouer pendant la deuxième semaine et remporter tous mes matchs. »
Jusqu’ici, l’Allemand a traversé le tournoi avec autorité, répondant avec calme aux nombreuses interrogations sur son prétendu « moment de gloire », alors que ses rivaux de haut rang ont déjà trébuché à Paris.
Les experts estiment qu’il a les moyens de réussir. Après l’élimination dramatique de Sinner, Boris Becker l’a sans détour présenté comme le « grand favori » sur Eurosport, une analyse partagée par Mats Wilander. « Bien sûr, il se met lui-même énormément de pression, car il veut enfin remporter son premier titre du Grand Chelem », a déclaré le triple vainqueur de Roland-Garros : « Mais désormais, la pression vient aussi de l’extérieur – de nous tous. Tout le monde pense qu’il ne remportera probablement jamais ce titre s’il n’y parvient pas cette fois-ci », a ajouté le Suédois.
Wilander a toutefois immédiatement ajouté qu’il était convaincu que Zverev remporterait un Grand Chelem. À Paris, l’occasion est idéale.