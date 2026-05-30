« Je dois me concentrer sur ce que je peux contrôler, c’est-à-dire mes matchs », a déclaré le numéro trois mondial originaire de Hambourg après sa victoire 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 face au favori local : « Je vais maintenant affronter Frenkie de Jong, le reste ne m’intéresse pas. »

Frenkie de Jong ? Ce petit lapsus, sans doute lié à l’heure tardive après près de trois heures d’effort, a échappé à l’Allemand. Bien sûr, Zverev sait qu’il n’affronte pas le milieu du FC Barcelone, mais bien Jesper de Jong, qui lui avait déjà pris un set l’an passé sur ces mêmes courts.

Actuellement 106e mondial, le Néerlandais réalise un parcours surprenant Porte d’Auteuil. Âgé de 25 ans, il avait perdu sa finale de qualification mais avait tout de même intégré le tableau principal en tant que « lucky loser ». Au premier tour, il a battu la légende suisse Stan Wawrinka, puis, au troisième, il a dominé le Russe Karen Khachanov en cinq sets ; or Khachanov était finaliste face à Zverev aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Bref, le Néerlandais sera un test de premier plan pour le Hambourgeois, qui devra être au meilleur de sa forme.