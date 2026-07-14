Les deux clubs l’ont officialisé mardi. D’après les informations du journal *Bild*, le montant du transfert s’élèverait à 600 000 euros, ce qui en ferait le transfert le plus élevé jamais enregistré pour une joueuse de Bundesliga féminine.
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Un joyau de la DFB entre dans l'histoire de la Bundesliga : Lisa Baum rejoint Arsenal pour un montant record
Le précédent record s’établissait à 550 000 euros. Ce montant englobe un transfert garanti et des primes quasiment acquises. La durée du contrat n’a pas encore été divulguée.
« Je suis ravi de rejoindre Arsenal et j'ai hâte de commencer », a déclaré Baum. « Ce championnat est incroyablement compétitif et Arsenal est un grand club. Je me réjouis de relever ce défi et de me mesurer aux meilleurs. »
Le transfert de Naum « atteste de sa progression remarquable ».
Viola Odebrecht, responsable du football féminin et de l’équipe féminine du RB Leipzig, a déclaré : « Le fait que Lisa puisse déjà franchir cette nouvelle étape témoigne de l’excellente progression qu’elle a réalisée ici en peu de temps. Son transfert est, à bien des égards, une bonne solution pour toutes les parties concernées. »
Arrivée en provenance du Hamburger SV à l’été 2025, la milieu de terrain s’était immédiatement imposée comme titulaire. Lors de son unique saison sous les couleurs du RB Leipzig, l’internationale allemande U23 (six sélections) a disputé 25 des 26 matchs de Bundesliga, inscrivant six buts et délivrant trois passes décisives.
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