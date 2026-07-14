Un joyau de la DFB entre dans l'histoire de la Bundesliga : Lisa Baum rejoint Arsenal pour un montant record

Le précédent record s’établissait à 550 000 euros. Ce montant englobe un transfert garanti et des primes quasiment acquises. La durée du contrat n’a pas encore été divulguée.

« Je suis ravi de rejoindre Arsenal et j'ai hâte de commencer », a déclaré Baum. « Ce championnat est incroyablement compétitif et Arsenal est un grand club. Je me réjouis de relever ce défi et de me mesurer aux meilleurs. »