Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Un joyau au mauvais endroit : pourquoi Inzaghi est-il injuste envers Ruben Neves ?

FEATURES
Al Hilal
Saudi Pro League
R. Neves
S. Inzaghi
Arabie saoudite
Portugal
Italie

L'entraîneur italien ne sait pas utiliser la star portugaise comme il le faudrait !

Al Hilal possède l'un des meilleurs milieux de terrain capables de contrôler le rythme des matches et de créer des occasions grâce à des passes exceptionnelles. Paradoxalement, l'Italien Simone Inzaghi n'exploite pas le Portugais Ruben Neves à la hauteur de son potentiel, après l'avoir utilisé dans des rôles et à des postes variés, loin de sa position naturelle de milieu défensif, celle qui pourrait lui offrir une influence bien plus grande dans la construction du jeu et dans la conduite du système offensif du Zaïm.

Et même si Neves continue d'afficher un niveau remarquable depuis l'arrivée d'Inzaghi à la tête d'Al Hilal, la manière dont il est employé soulève des interrogations quant à la capacité de l'équipe à tirer profit de ses principales qualités. Au lieu de lui laisser la liberté de contrôler le milieu de terrain et de distribuer les passes qui brisent les lignes adverses, le joueur se retrouve parfois en dernière ligne, comme s'il devait compenser les problèmes de construction depuis la défense, au détriment de sa capacité à faire la différence dans les zones les plus décisives.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Neves en défense : solution à un problème ou gâchis de son potentiel ?

    Le problème de fond réside dans la nécessité pour Al Hilal d'améliorer sa relance depuis l'arrière, en particulier face à des adversaires qui pratiquent un pressing haut et ferment les espaces.

    Et comme les deux défenseurs centraux ne disposent pas toujours des qualités suffisantes pour construire le jeu et adresser des longues passes précises vers le dernier tiers, il semble qu'Inzaghi ait recours à Neves pour aider à contourner le pressing depuis des zones reculées.

    Mais cette solution a un coût tactique évident : lorsque Neves décroche aux côtés des défenseurs, Al Hilal perd un joueur capable de contrôler le rythme du milieu de terrain et d'orienter le jeu depuis la profondeur. Il s'éloigne également des zones où il peut transmettre le ballon aux attaquants et créer des occasions avec une plus grande efficacité, car le Portugais ne possède pas seulement de la précision dans la passe : il sait aussi lire les espaces et choisir le bon moment pour faire passer le ballon de la phase de construction à l'attaque.

    Il est vrai que Neves est capable d'envoyer de longs ballons parfaitement dosés vers le dernier tiers, même depuis des positions reculées, mais sa présence au poste de sentinelle lui offre un éventail d'options plus large, que ce soit par la passe verticale entre les lignes, le changement d'orientation du jeu, ou la réception du ballon sous pression pour réorganiser l'attaque.

    Dès lors, le problème ne tient pas à sa capacité à assumer des tâches défensives, mais à l'excès dans son utilisation loin de la zone qui lui permet d'avoir le plus grand impact possible.

  • Les chiffres de Neves révèlent le paradoxe

    Plus frappant encore, Neves maintient sa production offensive malgré ces rôles changeants, après avoir inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues cette saison, soit un total de 11 contributions décisives.

    Des chiffres remarquables pour un milieu de terrain, qui révèlent sa capacité à se projeter dans les zones de danger et à faire la différence, même lorsqu'il n'occupe pas toujours le rôle qui correspond pleinement à ses caractéristiques.

    La saison dernière, Neves avait également affiché de solides statistiques, en contribuant à 22 buts en 43 matches toutes compétitions confondues, confirmant que son influence ne se limite pas à la récupération du ballon ou à l'organisation du jeu, mais s'étend aussi à la finition et à la création d'occasions.

    Ce bilan rend légitime la question de savoir si Al Hilal exploite réellement l'ensemble de ses qualités, ou s'il s'appuie sur lui pour plusieurs missions au détriment de sa spécialité première.

    À lire aussi : Crise ou solution ? Saoud et Salem, un futur casse-tête pour Jorge Jesus !

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inzaghi doit-il replacer Ruben Neves à son poste naturel ?

    Cela ne signifie pas pour autant que l'utilisation de Neves dans l'arrière-garde soit une erreur dans tous les cas de figure, car il peut s'agir d'une solution adaptée face à certains adversaires, en particulier lorsque Al Hilal a besoin d'un joueur capable de transmettre le ballon sous pression.

    Mais transformer ce rôle en option récurrente risque de limiter la capacité de l'équipe à contrôler le milieu de terrain, et de rendre Neves responsable de la résolution des problèmes de construction du jeu, au lieu de l'utiliser pour créer une supériorité numérique et technique dans les zones avancées.

    Inzaghi doit trouver un meilleur équilibre entre la qualité de la construction depuis l'arrière et l'influence de Neves au milieu, soit en le repositionnant davantage dans son rôle de sentinelle, soit en offrant d'autres solutions permettant aux défenseurs d'amorcer les attaques sans attirer en permanence le Portugais vers la ligne arrière. La présence de Neves à son poste naturel pourrait donner à Al Hilal une plus grande capacité à briser les blocs défensifs et à maîtriser le tempo, tout en profitant de ses passes verticales et de son aptitude à créer des occasions.

    Par conséquent, on ne peut pas affirmer qu'Inzaghi ne tire pas profit de Neves, puisque les chiffres montrent un joueur qui apporte énormément à Al Hilal. Mais la véritable question est de savoir si l'entraîneur en extrait le maximum.

    Neves n'est pas seulement un joueur capable de faire circuler le ballon depuis l'arrière, c'est un pivot capable de contrôler une rencontre et de faire la différence depuis la profondeur. Et si Inzaghi parvient à mieux l'utiliser, le Portugais pourrait devenir une arme encore plus dangereuse dans le dispositif d'Al Hilal, au lieu de voir une partie de ses qualités dilapidée dans la résolution des problèmes de construction défensive.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
HIL

HIL

Saudi Pro League

19 oct. 2026

ALH

ALH