Le problème de fond réside dans la nécessité pour Al Hilal d'améliorer sa relance depuis l'arrière, en particulier face à des adversaires qui pratiquent un pressing haut et ferment les espaces.

Et comme les deux défenseurs centraux ne disposent pas toujours des qualités suffisantes pour construire le jeu et adresser des longues passes précises vers le dernier tiers, il semble qu'Inzaghi ait recours à Neves pour aider à contourner le pressing depuis des zones reculées.

Mais cette solution a un coût tactique évident : lorsque Neves décroche aux côtés des défenseurs, Al Hilal perd un joueur capable de contrôler le rythme du milieu de terrain et d'orienter le jeu depuis la profondeur. Il s'éloigne également des zones où il peut transmettre le ballon aux attaquants et créer des occasions avec une plus grande efficacité, car le Portugais ne possède pas seulement de la précision dans la passe : il sait aussi lire les espaces et choisir le bon moment pour faire passer le ballon de la phase de construction à l'attaque.

Il est vrai que Neves est capable d'envoyer de longs ballons parfaitement dosés vers le dernier tiers, même depuis des positions reculées, mais sa présence au poste de sentinelle lui offre un éventail d'options plus large, que ce soit par la passe verticale entre les lignes, le changement d'orientation du jeu, ou la réception du ballon sous pression pour réorganiser l'attaque.

Dès lors, le problème ne tient pas à sa capacité à assumer des tâches défensives, mais à l'excès dans son utilisation loin de la zone qui lui permet d'avoir le plus grand impact possible.