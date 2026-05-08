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« Un joueur très complet » : Julian Álvarez « s'intégrerait parfaitement » au FC Barcelone, affirme Sergio Agüero
Le Barça envisage Alvarez pour remplacer Lewandowski
Alvarez s’est imposé comme une cible de choix pour les grands clubs européens, Arsenal figurant parmi ceux qui envisageraient de recruter le vainqueur de la Coupe du monde. Ce intérêt des Gunners est notamment piloté par le directeur sportif Andrea Berta, déjà impliqué dans le transfert initial de l’attaquant de Manchester City vers l’Atlético. Mais le Barça voit en lui le successeur idéal de Lewandowski, dont le contrat expire cet été sans perspective de prolongation, poussant le Camp Nou à chercher d’urgence un nouveau leader.
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Agüero estime que l’Argentine est un « choix idéal ».
Agüero, qui a évolué à Manchester City, à l’Atlético et au Barça, affirme qu’Alvarez possède le profil idéal pour s’épanouir dans l’exigeant environnement catalan. Dans une interview accordée à Stake, il a salué la polyvalence et l’altruisme hors du commun de l’attaquant : « Julian serait aujourd’hui une excellente recrue pour n’importe quelle équipe. Pour le Barça, tout dépendra évidemment de son bien-être. Il y a la vision du joueur et celle du club. Si tout se passe bien, il sera un jour champion de la Ligue des champions.»
« Alvarez est une perle rare parmi les attaquants modernes », déclare Agüero
Agüero souligne qu’Alvarez apporte bien plus que des buts : ses contributions défensives le distinguent des autres attaquants modernes. Interrogé sur ce transfert potentiel, l’ancienne star de City déclare : « C’est très difficile pour le joueur là-bas, très compliqué. Mais si le Barça s’intéresse à lui et qu’il est performant, il s’intégrera parfaitement. Il adore le football et possède une qualité que peu d’attaquants ont : un engagement défensif sans faille. Julian est un joueur très complet. »
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Une décision se profile à l’horizon
Alvarez affiche actuellement un bilan impressionnant de 49 buts et 17 passes décisives en 106 matches disputés avec l’Atlético, mais son transfert dépendra de la situation financière complexe du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en 2030, l’international argentin ne partira que contre un chèque supérieur à 100 millions d’euros, somme à laquelle Diego Simeone consentirait à laisser filer son joueur phare. Alors que le mercato approche, l’attaquant doit donc décider : prolonger l’aventure madrilène ou tenter un nouveau défi en Premier League, à Arsenal.