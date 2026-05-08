Agüero, qui a évolué à Manchester City, à l’Atlético et au Barça, affirme qu’Alvarez possède le profil idéal pour s’épanouir dans l’exigeant environnement catalan. Dans une interview accordée à Stake, il a salué la polyvalence et l’altruisme hors du commun de l’attaquant : « Julian serait aujourd’hui une excellente recrue pour n’importe quelle équipe. Pour le Barça, tout dépendra évidemment de son bien-être. Il y a la vision du joueur et celle du club. Si tout se passe bien, il sera un jour champion de la Ligue des champions.»