Le champion turc juge ce montant trop élevé. Selon Ali Naci Kücük, Galatasaray serait prêt à débourser au maximum quatre ou cinq millions d’euros pour un transfert définitif. Problème : l’option d’achat, établie lors du prêt début février, s’élèverait selon certaines sources à environ 15 millions d’euros – un montant jugé trop élevé par le club stambouliote, qui a déjà versé 500 000 euros de frais de prêt pour le latéral droit.

Si le club stambouliote ne levait pas l’option, Boey retournerait au Bayern cet été, où il est sous contrat jusqu’en 2028. Le Bayern, qui ne compte plus sur le joueur de 25 ans arrivé en 2024 pour 30 millions d’euros, devrait alors chercher un autre club pour le latéral droit. Mi-avril, le journal Bild affirmait pourtant, contrairement à Ali Naci Kücük, que les Turcs l’activeraient.



