Selon le journaliste turc bien informé Ali Naci Kücük, Galatasaray ne compterait pas, pour l’instant, lever l’option d’achat de Boey, prêté par le FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison.
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Un joueur sur le point d’être transféré pourrait finalement faire machine arrière. Le FC Bayern Munich devrait recevoir de mauvaises nouvelles concernant son prêt
Le champion turc juge ce montant trop élevé. Selon Ali Naci Kücük, Galatasaray serait prêt à débourser au maximum quatre ou cinq millions d’euros pour un transfert définitif. Problème : l’option d’achat, établie lors du prêt début février, s’élèverait selon certaines sources à environ 15 millions d’euros – un montant jugé trop élevé par le club stambouliote, qui a déjà versé 500 000 euros de frais de prêt pour le latéral droit.
Si le club stambouliote ne levait pas l’option, Boey retournerait au Bayern cet été, où il est sous contrat jusqu’en 2028. Le Bayern, qui ne compte plus sur le joueur de 25 ans arrivé en 2024 pour 30 millions d’euros, devrait alors chercher un autre club pour le latéral droit. Mi-avril, le journal Bild affirmait pourtant, contrairement à Ali Naci Kücük, que les Turcs l’activeraient.
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Souvent laissé sur la touche au FC Bayern, Sacha Boey espérait se relancer sous les feux des projecteurs de Galatasaray.
Jamais parvenu à s’imposer comme titulaire au Bayern Munich, Boey avait souvent déçu.
Prêté à son ancien club où il s’était révélé sur la scène internationale, le latéral droit espérait redonner un nouvel élan à sa carrière. Si le joueur a bien enchaîné les titularisations ces trois derniers mois, il n’a pas encore convaincu son entraîneur Okan Buruk dans les rencontres de haut niveau : en Coupe d’Europe comme en championnat, l’international turc a souvent cédé sa place à Roland Sallai ou à Wilfried Singo au poste d’arrière droit.
En Coupe d’Europe, il n’a été aligné d’entrée qu’à une reprise lors des quatre rencontres à élimination directe : au barrage face à la Juventus Turin et aux huitièmes contre Liverpool. En championnat, il est également resté sur le banc durant les 90 minutes des chocs contre Trabzonspor (défaite 1-2 début avril) et, plus récemment, lors du derby face à Fenerbahçe (victoire 3-0). Même constat début mars face à Besiktas (1-0) : il est resté sur le banc jusqu’à la 70e minute avant de rentrer pour les vingt dernières minutes.
Sacha Boey : ses stats depuis son retour à Galatasaray
Interventions
15
Onze de départ
8 buts
Buts
2 passes décisifs
Passes décisives
0