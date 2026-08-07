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« Un joueur spécial » : l'entraîneur de Monaco répond aux rumeurs de transfert concernant Folarin Balogun après sa prestation en Coupe du monde
Luis veut absolument conserver Balogun
L’entraîneur de Monaco, Luis, a publiquement affiché sa ferme volonté de conserver l’attaquant Balogun alors que l’intérêt sur le marché des transferts grandit. L’international américain de 25 ans devrait attirer de nombreux prétendants avant la fermeture du mercato. Balogun a réalisé une Coupe du monde remarquable, attirant l’attention grâce à ses performances marquantes sur la plus grande scène.
Ses prestations impressionnantes en club comme en sélection ont mis plusieurs équipes européennes en état d’alerte. Malgré les rumeurs de transfert qui se profilent, Monaco est déterminé à conserver son attaquant clé. Luis considère l’avant-centre américain comme un élément essentiel de son effectif pour la nouvelle saison.
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L’entraîneur de Monaco encense un attaquant « spécial »
S’adressant aux médias après la victoire 1-0 de Monaco contre Getafe en match amical de présaison jeudi, Luis a ouvertement fait l’éloge de l’ancien attaquant de Reims. L’entraîneur brésilien a admis qu’il était presque certain que des offres arrivent bientôt.
« C’est l’un de nos joueurs. Je sais qu’il va recevoir beaucoup d’offres au vu de sa dernière saison et de sa performance à la Coupe du monde », a expliqué Luis, comme le rapporte MaxiFoot. « C’est un joueur spécial. On ne trouve pas beaucoup de joueurs sur le marché avec ses qualités. S’il reste, je serai vraiment, vraiment heureux de l’avoir avec nous. »
Valeur marchande élevée et contrat de longue durée
La cote de Balogun a grimpé en flèche grâce à sa forme prolifique en Ligue 1 et à sa campagne de Coupe du monde qui a fait les gros titres. Son tournoi a été marqué par de nombreux faits marquants, dont un incident de carton rouge qui a été annulé à la surprise générale.
Heureusement pour Monaco, le club de la Principauté dispose d’un levier important dans toute négociation de transfert à venir. L’attaquant américain est lié par un contrat de longue durée au Stade Louis-II. Son contrat actuel avec Monaco court jusqu’en juin 2028. Cet engagement sur le long terme donne au club de Ligue 1 un contrôle total sur son avenir alors que l’intérêt continue de grandir.
- AFP
Monaco se prépare pour la nouvelle saison
Monaco va désormais chercher à capitaliser sur sa victoire en match amical contre Getafe jeudi. Luis reste déterminé à intégrer pleinement Balogun dans son dispositif tactique en vue des prochains matches. Les semaines à venir mettront la détermination de Monaco à l’épreuve, alors que des clubs rivaux envisagent de formuler des approches officielles pour l’attaquant de 25 ans. Si Monaco parvient à repousser cet intérêt, Luis disposera de l’un des talents offensifs les plus singuliers de l’élite française pour la saison à venir.
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