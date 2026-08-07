L’entraîneur de Monaco, Luis, a publiquement affiché sa ferme volonté de conserver l’attaquant Balogun alors que l’intérêt sur le marché des transferts grandit. L’international américain de 25 ans devrait attirer de nombreux prétendants avant la fermeture du mercato. Balogun a réalisé une Coupe du monde remarquable, attirant l’attention grâce à ses performances marquantes sur la plus grande scène.

Ses prestations impressionnantes en club comme en sélection ont mis plusieurs équipes européennes en état d’alerte. Malgré les rumeurs de transfert qui se profilent, Monaco est déterminé à conserver son attaquant clé. Luis considère l’avant-centre américain comme un élément essentiel de son effectif pour la nouvelle saison.