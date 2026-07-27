« Un joueur que Manchester United suit de près » - Les Red Devils devraient mettre à l'épreuve la « détermination » de Nottingham Forest pour tenter de débaucher le Joueur de l'année du City Ground

Les Red Devils, qui préparent leur retour en Ligue des champions, voient en Neco Williams, 25 ans, une solution polyvalente capable de renforcer les deux côtés de la défense. Selon l’ancien responsable du recrutement de Manchester United, Mick Brown, le club est désormais en position de formuler une offre concrète pour le joueur.

S’exprimant auprès de Football Insider, Brown a détaillé la réflexion du club : « Neco Williams est un joueur que Manchester United suit de près. C’est quelqu’un qu’ils admirent vraiment ; Michael Carrick est un grand fan, et je dois avouer que je partage cet avis, car j’ai été très impressionné par ce que j’ai vu de lui à Nottingham Forest.

Il possède désormais une solide expérience en Premier League, a brillé au plus haut niveau ainsi qu’en Europe, et peut évoluer des deux côtés de la défense. Plusieurs cases cochées pour Manchester United, donc je ne serais pas surpris qu’ils passent à l’action très prochainement. »











