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« Un joueur que Manchester United suit de près » - Les Red Devils devraient mettre à l'épreuve la « détermination » de Nottingham Forest pour tenter de débaucher le Joueur de l'année du City Ground
Carrick cherche à renforcer son effectif au poste d'arrière latéral
Les Red Devils, qui préparent leur retour en Ligue des champions, voient en Neco Williams, 25 ans, une solution polyvalente capable de renforcer les deux côtés de la défense. Selon l’ancien responsable du recrutement de Manchester United, Mick Brown, le club est désormais en position de formuler une offre concrète pour le joueur.
S’exprimant auprès de Football Insider, Brown a détaillé la réflexion du club : « Neco Williams est un joueur que Manchester United suit de près. C’est quelqu’un qu’ils admirent vraiment ; Michael Carrick est un grand fan, et je dois avouer que je partage cet avis, car j’ai été très impressionné par ce que j’ai vu de lui à Nottingham Forest.
Il possède désormais une solide expérience en Premier League, a brillé au plus haut niveau ainsi qu’en Europe, et peut évoluer des deux côtés de la défense. Plusieurs cases cochées pour Manchester United, donc je ne serais pas surpris qu’ils passent à l’action très prochainement. »
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Forest se prépare à l’arrivée d’Old Trafford
Malgré la volonté de Forest de conserver ses joueurs clés et les discussions en cours concernant une prolongation de contrat, l’hypothèse d’un recrutement du défenseur par Manchester United prend de plus en plus d’ampleur. La perspective d’évoluer au plus haut niveau du football européen pourrait s’avérer décisive dans la décision du joueur.
« Du point de vue du joueur, on pourrait lui proposer de faire le saut en Ligue des champions avec Manchester United, et cela peut être difficile à refuser », fait remarquer Brown.
« Nottingham Forest ne veut pas le perdre, et nous savons que ce club peut se montrer un négociateur coriace, mais Manchester United pourrait chercher à tester cette détermination et à voir ce qu’il faudrait pour l’emporter. »
Négociations contractuelles et calendrier des transferts
Selon plusieurs sources, Nottingham Forest aurait entamé des discussions pour prolonger le contrat de Williams et le conserver plus longtemps dans les Midlands. Toutefois, le défenseur pourrait attendre les derniers jours du mercato pour prendre sa décision, afin d’évaluer la solidité de l’intérêt manifesté par Manchester United.
« J’ai entendu dire qu’il était en pourparlers pour un nouveau contrat, mais je pense que s’il signe effectivement un nouvel accord, ce sera vers la fin du mercato, après avoir évalué toutes ses options. Il n’écartera aucune possibilité à ce stade précoce », a expliqué Brown.
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D’autres cibles dans le viseur des Red Devils
Si Williams demeure la cible principale, Manchester United explore parallèlement d’autres pistes pour renforcer son couloir défensif. Les Red Devils ont ainsi coché les noms de Lewis Hall (Newcastle) et d’Antonee Robinson (Fulham) afin de multiplier les options.
Cependant, un autre nom circule avec insistance dans les couloirs d’Old Trafford : celui de Djed Spence. La cote du latéral droit a grimpé en flèche après ses prestations avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde, et Tottenham pourrait le laisser partir afin de rééquilibrer ses finances après une période de dépenses importantes.
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