« Pour moi, c'est un joueur que le FC Bayern devrait également suivre de plus près », a déclaré Müller, en tant que commentateur sur MagentaTV, après la prestation exceptionnelle de Manzambi sous les couleurs de la Suisse lors de la victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine en match de groupe de la Coupe du monde. Son partenaire lors du Mondial 2014, Mats Hummels, également consultant et figure emblématique de la défense du Borussia Dortmund, a aussitôt ajouté : « Ou le BVB. »
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« Un joueur que le FC Bayern devrait lui aussi suivre de près » : Thomas Müller recommande à son ancien club une nouvelle star de la Coupe du monde
Entré en jeu à la 72^e minute, jeudi, alors que le score était toujours de 0-0, Manzambi a immédiatement changé la donne pour des Suisses en quête d’une victoire cruciale dans leur deuxième match de Coupe du monde. Face à une défense bosniaque jusqu’alors imperméable, le joueur a débloqué la situation grâce à sa vision du jeu.
À peine deux minutes après son entrée en jeu, le Fribourgeois a ouvert le score d’une magnifique volée, libérant les favoris du groupe B. Presque toutes les attaques du dernier quart d’heure sont passées par lui, et il a ensuite participé à la construction du deuxième but, inscrit par Ruben Vargas, avant de conclure lui-même le festival offensif d’une troisième réalisation.
« On sent sa polyvalence et son insouciance. En même temps, on perçoit déjà dans ses actions une certaine maturité dans la prise de décision, et son éthique de travail est au rendez-vous. À Fribourg, il évolue d’ailleurs dans une équipe où l’on travaille vraiment dur. Je trouve que son évolution est très, très bonne », a déclaré Müller en faisant l’éloge du jeune Suisse.
- AFP
Selon les dernières rumeurs, la Bavière serait également sur les rangs : Johan Manzambi va-t-il rejoindre un grand club ?
Début 2023, Manzambi, alors âgé de 17 ans et issu du centre de formation du Servette Genève, avait rejoint le centre de formation de Fribourg. Vers la fin de la saison 2024/25, il s'est imposé dans l'équipe première des Breisgauers, avant de connaître sa véritable percée lors de la saison écoulée. Il a été l’un des acteurs clés de l’équipe finaliste de la Ligue Europa, compilant sept buts et neuf passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues.
Sa progression fulgurante attire depuis longtemps les regards des cadors européens. En mars, le journal suisse Blick évoquait un intérêt du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain. Le BVB le suivrait de près, tandis que le Real Madrid et Manchester United resteraient également à l’affût.
Fribourg n’est pas pressé de vendre celui qui est sans doute son meilleur joueur, son contrat avec Manzambi courant jusqu’en 2030, sans clause libératoire. Mais de nouvelles performances de haut niveau lors de la Coupe du monde risquent d’attirer encore davantage de prétendants.
Face à la Bosnie-Herzégovine, l’international suisse, qui avait fait ses débuts en juin 2025, a disputé son 14e match (5 buts). Après avoir récolté trois points et pris la direction des huitièmes de finale malgré un départ mitigé face au Qatar (1-1), Manzambi et ses coéquipiers défieront le Canada, coorganisateur de l’épreuve, mercredi prochain pour conclure la phase de groupes.
Une prestation exceptionnelle de Johan Manzambi : les chiffres clés du match Suisse - Bosnie-Herzégovine
Match
Suisse - Bosnie-Herzégovine
Résultat
4-1 (0-0)
Buts
1-0 Manzambi (74^e), 2-0 Vargas (84^e), 3-0 Manzambi (90^e), 3-1 Mahmic (90^e+3), 4-1 Xhaka (90^e+8, pen.)
Compétition
Coupe du monde 2026, phase de groupes, 2^e journée
Lieu
Los Angeles (États-Unis)