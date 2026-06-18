Entré en jeu à la 72^e minute, jeudi, alors que le score était toujours de 0-0, Manzambi a immédiatement changé la donne pour des Suisses en quête d’une victoire cruciale dans leur deuxième match de Coupe du monde. Face à une défense bosniaque jusqu’alors imperméable, le joueur a débloqué la situation grâce à sa vision du jeu.

À peine deux minutes après son entrée en jeu, le Fribourgeois a ouvert le score d’une magnifique volée, libérant les favoris du groupe B. Presque toutes les attaques du dernier quart d’heure sont passées par lui, et il a ensuite participé à la construction du deuxième but, inscrit par Ruben Vargas, avant de conclure lui-même le festival offensif d’une troisième réalisation.

« On sent sa polyvalence et son insouciance. En même temps, on perçoit déjà dans ses actions une certaine maturité dans la prise de décision, et son éthique de travail est au rendez-vous. À Fribourg, il évolue d’ailleurs dans une équipe où l’on travaille vraiment dur. Je trouve que son évolution est très, très bonne », a déclaré Müller en faisant l’éloge du jeune Suisse.