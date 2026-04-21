Après avoir subi deux interventions chirurgicales, son état est désormais stable. Djabi a été réveillé de son coma artificiel et se « porte bien dans les circonstances », d’après le communiqué officiel.

Passé par les équipes de jeunes du Benfica Lisbonne, il avait rejoint Midtjylland en 2023. De retour au Danemark à l’été 2025 après un prêt, le milieu de terrain bissau-guinéen n’a toutefois pas encore disputé le moindre match de championnat cette saison. Sous la houlette de l’ancien coach du BVB Mike Tullberg, Midtjylland, actuellement deuxième du classement, lutte pour le titre lors de la phase finale du championnat.