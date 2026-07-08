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Hadi Habibinejad [Exclusive interview] - هادي حبيبي نجاد (حوار خاص)Kooora.com
Loai Mohamed

Traduit par

Un joueur iranien déclare dans un entretien accordé à Koora : « Nous avons été éliminés de la Coupe du monde par un coup de main ! »

H. Habibinejad
Égypte vs Iran
Égypte
Iran
Coupe du monde
Belgique vs Iran
Belgique
Iran vs Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Algérie vs Autriche
Algérie
Autriche
A. Beiranvand
M. Shobeir
R. Mahrez
M. Taremi
Iran
Égypte
É.-U.
Belgique
Nouvelle-Zélande
Algérie
Autriche

Nous sommes l’équipe la plus malchanceuse de la Coupe du monde et nous avons été victimes d’une injustice

Nous avons subi les conséquences de la guerre avec les États-Unis, et la FIFA n’est pas intervenue pour régler nos problèmes.

La défaite face à l’Égypte nous laisse un goût d’inachevé, même si Shobier s’est révélé le meilleur élément des Pharaons.

Nous étions convaincus de figurer parmi les trois meilleurs troisièmes… et Mahrez a fait preuve d’un grand professionnalisme.

Dans chaque grand tournoi, certaines sélections quittent la compétition plus tôt que prévu, mais leur récit ne s’achève pas au coup de sifflet final. Parmi les dossiers les plus controversés de la Coupe du monde 2026, on retiendra le parcours de la sélection iranienne, éliminée dès la phase de poules sans avoir connu la défaite, après trois matches nuls contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte, et qui a vu ses espoirs de qualification parmi les meilleures troisièmes s’envoler in extremis.

Malgré la foi inébranlable des Iraniens jusqu’au coup de sifflet final, leur élimination a déclenché une polémique retentissante. Elle a commencé dès la phase de préparation, s’est poursuivie avec la crise des visas d’entrée aux États-Unis dans un contexte politique tendu, et s’est conclue par l’annulation d’un but face à l’Égypte, sans oublier le scénario dramatique qui a finalement exclu les Iraniens de la course aux meilleurs troisièmes.

Dans cet entretien exclusif accordé à Koora, Hadi Habibi Nejad, milieu offensif de la sélection iranienne qui faisait partie de la délégation malgré son exclusion de la liste finale au dernier moment, revient sur les coulisses de l’aventure de son équipe durant la compétition.

Âgé de 30 ans, Habibi Nejad est l’un des joueurs les plus connus du football iranien. Capable d’évoluer aussi bien au poste de meneur de jeu que sur les ailes, il se distingue par ses qualités techniques et sa capacité à créer des occasions avec son pied gauche. Il évolue actuellement au Jadramlo Ardakan, après plusieurs passages, notamment au Tractor.

L’international iranien analyse les raisons de cette élimination précoce et explique en quoi la sélection de son pays a été, selon lui, la plus malchanceuse du tournoi. Il décrit aussi les émotions des joueurs après avoir vu leur rêve de qualification s’envoler dans les dernières minutes et réagit aux déclarations de Riyad Mahrez.

Il aborde enfin l’influence des facteurs politiques et logistiques sur la campagne iranienne, offrant un témoignage précieux sur l’une des participations les plus controversées de l’histoire de la sélection. Voici l’intégralité de l’entretien.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pour la première fois de son histoire, l’équipe d’Iran a terminé la phase de groupes sans défaite, et pourtant elle n’a pas réussi à se qualifier. Selon vous, quelles sont les raisons de cette élimination prématurée ?

    Nous avons affiché un niveau de jeu convaincant durant la phase de groupes et nous n’avons pas démérité face à nos adversaires. Toutefois, le manque de matchs amicaux de préparation avant le coup d’envoi de la Coupe du monde nous a pénalisés, comme l’a montré notre prestation lors de la compétition.

    • Publicité

  • L’équipe nationale du Cap-Vert a enregistré trois matchs nuls avec le même écart de buts que vous, et elle a néanmoins terminé à la deuxième place de son groupe. Comment analysez-vous cette performance ?

    Chaque équipe évolue dans un contexte propre, rendant les comparaisons souvent injustes. Toutefois, si l’on doit pointer une cause majeure, la malchance a été le principal obstacle auquel nous avons été confrontés durant cette compétition.

  • Sur une échelle de 1 à 10, quelle note attribueriez-vous à la performance de l’équipe d’Iran lors de la Coupe du monde ?

    Restés invaincus après trois matchs, nous avons inscrit trois buts potentiellement décisifs, sans oublier une réalisation refusée pour hors-jeu face à l’Égypte. Notre prestation vaut, à mon avis, une note de 7/10.

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  • Le gardien Ali Reza Piranhvand a été le meilleur joueur iranien du tournoi. Partagez-vous cet avis ?

    Ali Reza Piranvand a été formidable et a livré une performance exceptionnelle, mais il n'était pas le seul. Tous les joueurs ont atteint un niveau remarquable et ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Estimez-vous avoir laissé échapper une victoire à votre portée face à la Belgique, après l’expulsion d’un de ses joueurs en seconde période ?

    Oui, c’était une occasion en or pour nous, surtout après l’expulsion d’un joueur adverse. Nous aurions dû exploiter cette supériorité numérique pour l’emporter, mais nous nous sommes malheureusement contentés d’un match nul.

  • Pourquoi l'équipe nationale iranienne n'a-t-elle pas réussi à battre l'Égypte malgré sa supériorité en deuxième mi-temps ?

    Je ne connais pas la véritable raison, et aujourd’hui encore, nous ressentons de la tristesse chaque fois que nous repensons à ce match. À mon avis, nous étions l’équipe la plus malchanceuse de la Coupe du monde.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un responsable iranien a saisi la justice pour contester la décision de la FIFA d’annuler un but face à l’Égypte, qu’il juge valable. Quel est votre avis sur cette affaire ?

    Honnêtement, je n’ai pas été informé de cette plainte et je ne peux donc pas m’exprimer à ce sujet.

  • Quel joueur de l’équipe nationale égyptienne a le plus retenu votre attention pendant le match ?

    L’ensemble des joueurs égyptiens a réalisé une prestation solide, mais si l’on doit désigner un homme clé, le gardien Mostafa Shubair se distingue comme le meilleur en lice.

  • Si l’on devait intituler la rencontre entre l’Égypte et l’Iran, que pourrait-on avancer ?

    Selon moi, le titre le plus approprié pour cette rencontre est « Le Clásico des frères » : un duel familial au sommet.

  • Vous avez vécu 24 heures mouvementées, entre l’annulation d’un but face à l’Égypte et le suspense insoutenable des dernières minutes du match Algérie-Autriche. Décrivez-nous les coulisses de ces deux temps forts au sein du camp de la sélection iranienne.

    Nous étions convaincus de notre qualification parmi les meilleurs troisièmes, jusqu’à ce que l’Autriche inscrit un troisième but contre l’Algérie, bouleversant la donne en quelques secondes. Un véritable choc, et une immense malchance.

  • Certains observateurs évoquent l’hypothèse d’un accord tacite entre l’Algérie et l’Autriche pour obtenir un match nul synonyme de qualification pour les deux équipes. Pensez-vous que l’Iran ait été éliminé de la Coupe du monde à la suite d’un complot ?

    Pas de commentaire.

  • Qu’avez-vous pensé des déclarations de Riyad Mahrez, la star algérienne, selon lesquelles il avait été « contraint » de marquer un troisième but parce qu’il s’était retrouvé face au but ?

    Son comportement a été irréprochable, digne d’un joueur professionnel. Riyad Mahrez est un grand joueur.

  • Que penses-tu du nouveau format de la Coupe du monde, désormais élargi à plus d'équipes ?

    Le nouveau format est une avancée majeure : il ouvre la porte à davantage de nations et offre à un public plus large la chance de soutenir son équipe lors de la Coupe du monde.

  • L'équipe a-t-elle été perturbée par la polémique autour d'un possible retrait du tournoi, alors que le conflit avec les États-Unis fait rage ?

    Oui, nous étions en période de guerre : dans un tel contexte, tous les scénarios sont possibles et il est donc logique que cela laisse des traces.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dans quelle mesure l'équipe nationale iranienne a-t-elle été affectée par le fait de n'avoir obtenu les visas d'entrée aux États-Unis que les jours des matchs ?

    Nous estimons n’avoir pas été traités avec le professionnalisme que mérite l’équipe nationale d’Iran, et la FIFA aurait dû intervenir dès l’origine pour résoudre ce problème.

  • Estimez-vous avoir subi un préjudice organisationnel par rapport aux autres sélections ?

    Oui, tout à fait.

  • Mehdi Taremi affirme que la FIFA et les autorités américaines ont cherché à exclure l’Iran. Avez-vous le sentiment d’avoir été éliminés de manière délibérée ?

    Oui, c’est exactement notre sentiment. Mehdi Taremi, le capitaine de l’équipe nationale iranienne, inspire confiance et je suis convaincu que ses déclarations sont exactes.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Avez-vous autre chose à ajouter ?

    J'espère simplement que la Coupe du monde restera toujours un tournoi riche en moments inoubliables, et qu'elle apportera bonheur et joie à tous les peuples du monde.