Nous sommes l’équipe la plus malchanceuse de la Coupe du monde et nous avons été victimes d’une injustice

Nous avons subi les conséquences de la guerre avec les États-Unis, et la FIFA n’est pas intervenue pour régler nos problèmes.

La défaite face à l’Égypte nous laisse un goût d’inachevé, même si Shobier s’est révélé le meilleur élément des Pharaons.

Nous étions convaincus de figurer parmi les trois meilleurs troisièmes… et Mahrez a fait preuve d’un grand professionnalisme.

Dans chaque grand tournoi, certaines sélections quittent la compétition plus tôt que prévu, mais leur récit ne s’achève pas au coup de sifflet final. Parmi les dossiers les plus controversés de la Coupe du monde 2026, on retiendra le parcours de la sélection iranienne, éliminée dès la phase de poules sans avoir connu la défaite, après trois matches nuls contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte, et qui a vu ses espoirs de qualification parmi les meilleures troisièmes s’envoler in extremis.

Malgré la foi inébranlable des Iraniens jusqu’au coup de sifflet final, leur élimination a déclenché une polémique retentissante. Elle a commencé dès la phase de préparation, s’est poursuivie avec la crise des visas d’entrée aux États-Unis dans un contexte politique tendu, et s’est conclue par l’annulation d’un but face à l’Égypte, sans oublier le scénario dramatique qui a finalement exclu les Iraniens de la course aux meilleurs troisièmes.

Dans cet entretien exclusif accordé à Koora, Hadi Habibi Nejad, milieu offensif de la sélection iranienne qui faisait partie de la délégation malgré son exclusion de la liste finale au dernier moment, revient sur les coulisses de l’aventure de son équipe durant la compétition.

Âgé de 30 ans, Habibi Nejad est l’un des joueurs les plus connus du football iranien. Capable d’évoluer aussi bien au poste de meneur de jeu que sur les ailes, il se distingue par ses qualités techniques et sa capacité à créer des occasions avec son pied gauche. Il évolue actuellement au Jadramlo Ardakan, après plusieurs passages, notamment au Tractor.

L’international iranien analyse les raisons de cette élimination précoce et explique en quoi la sélection de son pays a été, selon lui, la plus malchanceuse du tournoi. Il décrit aussi les émotions des joueurs après avoir vu leur rêve de qualification s’envoler dans les dernières minutes et réagit aux déclarations de Riyad Mahrez.

Il aborde enfin l’influence des facteurs politiques et logistiques sur la campagne iranienne, offrant un témoignage précieux sur l’une des participations les plus controversées de l’histoire de la sélection. Voici l’intégralité de l’entretien.