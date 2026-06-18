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Un joueur intouchable… Ronaldo est-il devenu le plus grand casse-tête tactique du Portugal ?

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Coupe du monde
Portugal
Arabie saoudite
Congo-Kinshasa
É.-U.

La star portugaise a surpris tout son monde en livrant une prestation bien en deçà de son niveau habituel lors de la première journée de la Coupe du monde 2026, aux États-Unis.

Le match nul du Portugal face à la République démocratique du Congo lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 n’était pas un simple faux pas passager, mais a remis sur le devant de la scène une question qui hante la sélection portugaise depuis de nombreuses années : comment une équipe comptant autant de stars peut-elle se montrer en deçà de son véritable potentiel ?

Sur le papier, le Portugal figure parmi les effectifs les plus complets de la planète, alignant des joueurs de l’envergure de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha et João Neves, capables d’offrir à leur entraîneur une multitude de solutions tactiques. mais, sur le terrain, la sélection semble entravée par des contraintes qui empêchent l’expression pleine de son potentiel.

À chaque nouveau revers, le débat revient au même point : le Portugal est-il otage de la présence de Cristiano Ronaldo ? Ou la crise réside-t-elle plutôt dans la gestion de Roberto Martínez, qui peine encore à trouver la formule permettant d’intégrer la légende sans que l’équipe n’en subisse les conséquences ?

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo : de la solution idéale au plus grand casse-tête.

    Pendant longtemps, la simple présence de Cristiano Ronaldo a conféré au Portugal un avantage psychologique et technique face à la plupart de ses adversaires. Le quintuple Ballon d’Or a porté à bout de bras l’équipe nationale lors de nombreux rendez-vous historiques, devenant le meilleur buteur de l’histoire des sélections et établissant des records encore inégalés.

    Pourtant, le football ne vit pas dans le passé. Le Ronaldo d’aujourd’hui n’est plus celui qui dévorait les espaces à la vitesse de l’éclair ou harcelait les défenseurs pendant 90 minutes ; l’âge a imposé une nouvelle réalité et ses fonctions sur le terrain ont évolué.

    Le problème ne réside pas dans cette évolution naturelle, mais dans le fait que le Portugal continue parfois à le considérer comme le pivot central de tout. L’équipe continue de se tourner vers lui lors de la plupart des attaques, et sa présence continue d’imposer un certain style de jeu, alors même que la nature même du joueur a changé.

    Pourtant, le groupe portugais possède aujourd’hui des atouts pour proposer un jeu plus varié, plus rapide et plus vertical, mais le système revient trop souvent à s’articuler autour de sa star.

    D’où une question délicate : la présence de la légende portugaise réduit-elle aujourd’hui les options de l’équipe au lieu de les multiplier ?

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  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Martínez… l’entraîneur qui redoute la décision cruciale

    Si Ronaldo est une partie du problème, l’autre partie concerne l’entraîneur Roberto Martiner. Le technicien espagnol dispose pourtant d’un des effectifs les plus solides du championnat, mais il ne semble pas prêt à prendre les décisions qui pourraient susciter la polémique.

    Jusqu’ici, la sélection portugaise traite encore Ronaldo comme un joueur intouchable, en lui réservant un statut de titulaire indiscutable et en le laissant le plus longtemps possible sur la pelouse.

    Or, les grands effectifs ne se gèrent pas sur la base de sentiments. Un entraîneur performant doit toujours privilégier l’intérêt collectif, fût-ce au détriment de la légende nationale.

    À lire aussi : Un séisme secoue Al-Dosari, Salah et Mahrez… L’ère de l’immunité footballistique est-elle révolue ?

    Plusieurs sélections ont su gérer la fin de carrière de leurs légendes en réinventant leur rôle sur le terrain.

    Le Portugal, en esquivant ce sujet sensible, se prive d’une partie de sa souplesse tactique, et l’on s’interroge toujours sur les raisons pour lesquelles le immense potentiel des autres joueurs ne se concrétise pas.

    Beaucoup estiment ainsi que le vrai problème n’est pas Ronaldo lui-même, mais l’incapacité de Martinez à trouver le bon équilibre entre le respect de l’histoire du joueur et les besoins actuels de l’équipe.

    Par ailleurs, le sélectionneur ne parvient pas à exploiter les atouts individuels dont il dispose et propose l’une des pires versions de la Seleção, à l’identité floue, prolongeant ainsi le passage à vide du « Brésil de l’Europe ».


  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    La « génération d'or » en paiera-t-elle le prix ?

    La plus grande ironie est peut-être que la véritable victime de cette crise n’est ni Ronaldo ni Martínez, mais l’ensemble de la génération portugaise actuelle.

    Le Portugal dispose pourtant d’un effectif peut-être plus profond et plus complet que jamais, avec, à chaque poste, un joueur capable de briller au plus haut niveau. Malgré cela, la sélection peine toujours à endosser le statut de favorite dans les grands tournois.

    Quand le système repose sur un seul joueur, les autres perdent une partie de leur liberté sur le terrain ; et quand l’entraîneur hésite à prendre des décisions audacieuses, l’équipe se transforme peu à peu en une version édulcorée de son potentiel réel.

    Il ne s’agit pas d’écarter Ronaldo, dont la valeur demeure incontestable, mais de l’utiliser autrement : un joueur de son calibre peut toujours faire la différence, juste pas de la même façon qu’il y a dix ans.

    Parallèlement, plusieurs cadres, à l’image de Bruno Fernandes, ne sont pas au niveau attendu, et il serait réducteur d’imputer tous les maux à Ronaldo.

    Au fond, le problème ne réside pas tant dans la présence de Cristiano Ronaldo que dans le fait de continuer à le traiter comme un « intouchable ».

    Entre une légende en quête d’un dernier feu de gloire et un sélectionneur qui hésite à prendre la décision la plus difficile, la génération dorée portugaise court un risque réel : celui de gâcher ses meilleures années dans un cercle vicieux de polémiques et d’échecs.