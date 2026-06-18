Un joueur intouchable… Ronaldo est-il devenu le plus grand casse-tête tactique du Portugal ?

Le match nul du Portugal face à la République démocratique du Congo lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 n’était pas un simple faux pas passager, mais a remis sur le devant de la scène une question qui hante la sélection portugaise depuis de nombreuses années : comment une équipe comptant autant de stars peut-elle se montrer en deçà de son véritable potentiel ?

Sur le papier, le Portugal figure parmi les effectifs les plus complets de la planète, alignant des joueurs de l’envergure de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha et João Neves, capables d’offrir à leur entraîneur une multitude de solutions tactiques. mais, sur le terrain, la sélection semble entravée par des contraintes qui empêchent l’expression pleine de son potentiel.

À chaque nouveau revers, le débat revient au même point : le Portugal est-il otage de la présence de Cristiano Ronaldo ? Ou la crise réside-t-elle plutôt dans la gestion de Roberto Martínez, qui peine encore à trouver la formule permettant d’intégrer la légende sans que l’équipe n’en subisse les conséquences ?