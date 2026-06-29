Avant le match des seizièmes de finale prévu lundi soir à 22 h 30, l’ancien international a mis en garde : il ne faut surtout pas sous-estimer les Sud-Américains.
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« Un joueur incroyablement doué » : Bastian Schweinsteiger met en garde l'équipe nationale allemande contre un joueur en particulier lors de la Coupe du monde
Il a lui-même échangé quelques mots avec son ancien coéquipier du FC Bayern Munich, Roque Santa Cruz, qui compte 112 sélections avec le Paraguay, et ce dernier lui a clairement vanté les atouts de son pays natal.
« J’ai échangé avec Roque Santa Cruz : ils seront agressifs, ils ont déjà le couteau entre les dents. On va encore vivre ce genre de situation », a prévenu Schweinsteiger sur la chaîne ARD.
La Nationalmannschaft devra surtout garder un œil sur Miguel Almiron, milieu de terrain d’Atlanta United en MLS. « Ils ont aussi des atouts footballistiques. Almiron, avec qui j’ai joué en MLS à la même époque, a été désigné joueur de l’année. C’est un talent exceptionnel, très à l’aise techniquement. Ce sera un vrai défi pour nous », a estimé le joueur de 41 ans.
- (C)Getty Images
Almiron a réalisé un exploit face à la Turquie
Almiron a été aligné d’entrée lors des deux premières rencontres du Paraguay dans la phase de groupes : face aux États-Unis (défaite 1-4) puis contre la Turquie (victoire 1-0). Contre les Turcs, il a même marqué l’histoire : il est devenu le premier joueur expulsé pour avoir couvert la bouche de Mert Müldür lors d’un accrochage. Il a donc manqué le dernier match de la phase de groupes face à l’Australie en raison de sa suspension.
Le Paraguay termine troisième du groupe D avec quatre points, parmi les meilleurs troisièmes. Après la défaite initiale contre les co-organisateurs américains et une victoire chanceuse face à la Turquie, la sélection paraguayenne a conclu la phase de groupes par un match nul et vierge contre l’Australie.
L’équipe allemande, elle, a terminé en tête de son groupe malgré sa défaite finale contre l’Équateur (1-2). Les six points glanés face à Curaçao (7-1) et la Côte d’Ivoire (2-1) ont suffi.