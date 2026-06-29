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Bastian SchweinsteigerGetty Images
Christian Guinin

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« Un joueur incroyablement doué » : Bastian Schweinsteiger met en garde l'équipe nationale allemande contre un joueur en particulier lors de la Coupe du monde

Coupe du monde
Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay
M. Almiron
B. Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger a mis en garde la sélection allemande sur la qualité du Paraguay, prochain adversaire en Coupe du monde.

Avant le match des seizièmes de finale prévu lundi soir à 22 h 30, l’ancien international a mis en garde : il ne faut surtout pas sous-estimer les Sud-Américains.

  • Il a lui-même échangé quelques mots avec son ancien coéquipier du FC Bayern Munich, Roque Santa Cruz, qui compte 112 sélections avec le Paraguay, et ce dernier lui a clairement vanté les atouts de son pays natal.

    « J’ai échangé avec Roque Santa Cruz : ils seront agressifs, ils ont déjà le couteau entre les dents. On va encore vivre ce genre de situation », a prévenu Schweinsteiger sur la chaîne ARD.

    La Nationalmannschaft devra surtout garder un œil sur Miguel Almiron, milieu de terrain d’Atlanta United en MLS. « Ils ont aussi des atouts footballistiques. Almiron, avec qui j’ai joué en MLS à la même époque, a été désigné joueur de l’année. C’est un talent exceptionnel, très à l’aise techniquement. Ce sera un vrai défi pour nous », a estimé le joueur de 41 ans.

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  • almiron(C)Getty Images

    Almiron a réalisé un exploit face à la Turquie

    Almiron a été aligné d’entrée lors des deux premières rencontres du Paraguay dans la phase de groupes : face aux États-Unis (défaite 1-4) puis contre la Turquie (victoire 1-0). Contre les Turcs, il a même marqué l’histoire : il est devenu le premier joueur expulsé pour avoir couvert la bouche de Mert Müldür lors d’un accrochage. Il a donc manqué le dernier match de la phase de groupes face à l’Australie en raison de sa suspension.

    Le Paraguay termine troisième du groupe D avec quatre points, parmi les meilleurs troisièmes. Après la défaite initiale contre les co-organisateurs américains et une victoire chanceuse face à la Turquie, la sélection paraguayenne a conclu la phase de groupes par un match nul et vierge contre l’Australie.

    L’équipe allemande, elle, a terminé en tête de son groupe malgré sa défaite finale contre l’Équateur (1-2). Les six points glanés face à Curaçao (7-1) et la Côte d’Ivoire (2-1) ont suffi.

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