« Un joueur incroyablement doué » : Bastian Schweinsteiger met en garde l'équipe nationale allemande contre un joueur en particulier lors de la Coupe du monde

Il a lui-même échangé quelques mots avec son ancien coéquipier du FC Bayern Munich, Roque Santa Cruz, qui compte 112 sélections avec le Paraguay, et ce dernier lui a clairement vanté les atouts de son pays natal.

« J’ai échangé avec Roque Santa Cruz : ils seront agressifs, ils ont déjà le couteau entre les dents. On va encore vivre ce genre de situation », a prévenu Schweinsteiger sur la chaîne ARD.

La Nationalmannschaft devra surtout garder un œil sur Miguel Almiron, milieu de terrain d’Atlanta United en MLS. « Ils ont aussi des atouts footballistiques. Almiron, avec qui j’ai joué en MLS à la même époque, a été désigné joueur de l’année. C’est un talent exceptionnel, très à l’aise techniquement. Ce sera un vrai défi pour nous », a estimé le joueur de 41 ans.