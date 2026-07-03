Un joueur fidèle à un seul club… Comment le hockey a-t-il façonné l’attaquant le plus redoutable d’Espagne ?

À chaque match de l’Espagne dans la Coupe du monde 2026, tous les regards convergent vers la jeune pépite Lamine Yamal. Dès son entrée sur la pelouse, les caméras le collent, les supporters exhibent son maillot et les commentateurs saluent son talent hors norme, le présentant comme le fer de lance d’une nouvelle génération.

Pourtant, dans l’ombre de cette effervescence, un autre élément poursuit son travail avec efficacité et discrétion, influant de manière déterminante sur les performances de la sélection sans récolter la même lumière. Il s’agit de Mikel Oyarzabal, l’attaquant de la Real Sociedad, devenu l’arme la plus redoutable de l’effectif du sélectionneur espagnol et qui a prouvé une fois de plus que les grandes compétitions ne se décident pas toujours par le joueur le plus célèbre, mais par celui qui est le plus capable de saisir l’occasion.

Face à l’Autriche en seizièmes de finale, il a livré une performance exceptionnelle en inscrivant un doublé, permettant à l’Espagne de s’imposer 3-0 et d’enregistrer sa première victoire en phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis seize ans, preuve que le joueur vit actuellement la meilleure période de sa carrière.