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Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Un joueur fidèle à un seul club… Comment le hockey a-t-il façonné l’attaquant le plus redoutable d’Espagne ?

FEATURES
M. Oyarzabal
Espagne vs Autriche
Espagne
Autriche
Coupe du monde
Portugal vs Espagne
Portugal
Espagne
Autriche
É.-U.
Portugal

Touché par une blessure grave qui a failli briser son rêve, l’attaquant a finalement fait son retour sur les terrains. Depuis, il est devenu le cauchemar de toutes les défenses adverses.

À chaque match de l’Espagne dans la Coupe du monde 2026, tous les regards convergent vers la jeune pépite Lamine Yamal. Dès son entrée sur la pelouse, les caméras le collent, les supporters exhibent son maillot et les commentateurs saluent son talent hors norme, le présentant comme le fer de lance d’une nouvelle génération.

Pourtant, dans l’ombre de cette effervescence, un autre élément poursuit son travail avec efficacité et discrétion, influant de manière déterminante sur les performances de la sélection sans récolter la même lumière. Il s’agit de Mikel Oyarzabal, l’attaquant de la Real Sociedad, devenu l’arme la plus redoutable de l’effectif du sélectionneur espagnol et qui a prouvé une fois de plus que les grandes compétitions ne se décident pas toujours par le joueur le plus célèbre, mais par celui qui est le plus capable de saisir l’occasion.

Face à l’Autriche en seizièmes de finale, il a livré une performance exceptionnelle en inscrivant un doublé, permettant à l’Espagne de s’imposer 3-0 et d’enregistrer sa première victoire en phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis seize ans, preuve que le joueur vit actuellement la meilleure période de sa carrière.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    L’homme de l’ombre

    Malgré l'énorme popularité dont jouit Lamine Yamal, nombreux sont ceux qui, en Espagne, estiment qu'Oyarzabal est le maillon le plus discret et le plus influent du système offensif.

    Le journaliste espagnol Xim Balagí le qualifie d’« homme de l’ombre », soulignant sa capacité à se montrer décisif dans les grands rendez-vous, au point d’être devenu un spécialiste des buts en finale.

    Selon lui, si Yamal attire l’attention des adversaires et des supporters, Oyarzabal se distingue par son intelligence de jeu et sa capacité à faire basculer les rencontres quand l’Espagne a besoin d’un but.

    Ces qualités lui ont permis d’évoluer d’un profil polyvalent vers celui d’un attaquant sur lequel la sélection espagnole s’appuie pleinement pour conclure les actions, selon la BBC.

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  • FBL-ESP-CUP-REAL SOCIEDAD-REAL BETISAFP

    La blessure qui a changé le cours de sa carrière

    Mikel Oyarzabal a fait ses débuts internationaux avec la sélection espagnole il y a une dizaine d’années, alors qu’il était appelé en équipe nationale à seulement 19 ans.

    Son rêve de disputer la Coupe du monde a toutefois été brutalement repoussé : une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche l’a privé du Mondial 2022 au Qatar, l’une des épreuves les plus difficiles de sa carrière.

    Malgré la gravité de la blessure, le joueur est revenu plus fort ; nombreux sont les observateurs qui estiment que l’Oyarzabal d’aujourd’hui est le meilleur depuis ses débuts avec la Real Sociedad.

    Depuis son rétablissement, son niveau de jeu s’est nettement amélioré et il commence à récolter les fruits du long travail qu’il a accompli pour revenir sur les terrains, transformant la déception de ne pas avoir disputé la Coupe du monde en une nouvelle source de motivation pour briller.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les statistiques le prouvent : il traverse actuellement l’une de ses meilleures périodes.

    Les statistiques actuelles témoignent de l’ascension fulgurante de l’attaquant espagnol. Il a inscrit 12 buts lors de ses 12 derniers matchs internationaux, et son doublé contre l’Autriche a porté à 17 le nombre de ses réalisations en 16 titularisations avec la sélection, dont quatre dans cette édition de la Coupe du monde.

    Pour Balagí, les deux dernières saisons constituent le meilleur cru de la carrière d’Oyarzabal : plus décisif, plus mûr, l’attaquant a affiné sa capacité à conclure dans la surface et à convertir les occasions avec un maximum d’efficacité.

    Il est également devenu le premier Espagnol à inscrire un doublé en match à élimination directe de la Coupe du monde depuis Emilio Butragueño face au Danemark en 1986, un exploit qui souligne son poids dans l’équipe nationale.

    Sur la scène européenne, seul le Norvégien Erling Haaland, auteur de 22 buts depuis le début de l’année dernière, le devance au classement des buteurs internationaux, tandis qu’Oyarzabal continue de le talonner sans relâche.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal fait la différence… tandis qu’Oyarzabal exploite les espaces

    Même si c'est Oyarzabal qui trouve le chemin des filets, une grande partie de son succès est due à l'influence considérable qu'exerce Lamine Yamal.

    Le talent exceptionnel de l’ailier du FC Barcelone contraint les défenses à un marquage resserré, créant ainsi des espaces précieux dans le dernier tiers pour ses coéquipiers.

    Face à l’Autriche, Oyarzabal a tiré parti de cette configuration : il s’est déplacé avec intelligence derrière les défenseurs et a exploité les intervalles créés par Yamal pour conclure les actions avec une grande efficacité.

    L’ancien international allemand Thomas Hitzlsperger l’a souligné : la simple présence d’un joueur du calibre de Yamal suffit à polariser la défense, offrant ainsi à un attaquant comme Oyarzabal des espaces précieux dans la surface. Ce dernier, a-t-il ajouté, sait parfaitement exploiter ces intervalles et les transformer en buts.

  • Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un joueur fidèle à un seul club

    Oyarzabal n’a pas commencé sa carrière comme un attaquant pur et dur ; il a longtemps évolué sur les ailes, principalement comme ailier gauche. Avec le temps, les entraîneurs ont constaté qu’il était à son meilleur niveau lorsqu’il se rapprochait du but, ce qui a progressivement conduit à sa reconversion en pointe.

    L’ancien défenseur espagnol César Azpilicueta estime que cette évolution a permis à la sélection espagnole de disposer d’un attaquant complet, alors que des doutes subsistaient depuis des années quant à l’identité de l’avant-poste capable de mener l’attaque.

    Aujourd’hui, Oyarzabal incarne un attaquant à la fois traditionnel et moderne : il presse sans relâche, harcèle les défenseurs et conclut en une touche.

    À l’ère des transferts pharaoniques, Oyarzabal se distingue par sa fidélité à un seul club. Depuis ses débuts professionnels, il n’a porté que le maillot de la Real Sociedad, refusant plusieurs offres de départ pour rester fidèle au club qui l’a révélé.

    La saison passée, il a établi son meilleur total en Liga avec 15 buts, une efficacité qui s’est immédiatement traduite en sélection, où il devient incontournable dans les grands rendez-vous.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    Comment le hockey l’a-t-il aidé à « sentir le but » ?

    Oyarzabal attribue son instinct de buteur à sa pratique enfantine du hockey, qui lui a transmis une « odeur du but » et une mentalité de rebond après un raté.

    « Je jouais au hockey et je marquais beaucoup. Une petite voix me répétait qu’après un raté, une nouvelle occasion suivrait. J’avais l’impression de sentir le but arriver », explique-t-il.

    Il souligne que le rôle d’attaquant est unique : il s’agit d’anticiper la trajectoire du ballon avant tout le monde et d’occuper la bonne zone au moment précis où l’occasion se présente.

    Il insiste : l’attaquant n’a pas besoin de toucher beaucoup le ballon ; il doit avant tout posséder l’intuition nécessaire pour anticiper sa trajectoire, une habileté forgée au fil des années passées sur les terrains de hockey.

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    L’Espagne fait figure de favorite pour remporter le titre.

    L'optimisme des Espagnols ne repose pas uniquement sur les performances exceptionnelles d'Oyarzabal, mais aussi sur le niveau collectif affiché par la sélection tout au long du tournoi.

    Après des débuts timides et un match nul et vierge face au Cap-Vert en phase de groupes, la « Roja » a nettement élevé son niveau de jeu et aligné une série de 34 rencontres sans défaite, la deuxième plus longue de son histoire.

    En quatre rencontres, la sélection espagnole a inscrit huit buts sans en concéder, confirmant un équilibre offensif et défensif qui en fait l’une des principales favorites au titre.

    Prochain rendez-vous : un huitième de finale attendu face au Portugal ou à la Croatie, test majeur pour ses ambitions.

    L’ancien attaquant anglais Dion Dublin estime que la Roja n’a pas encore montré toute l’étendue de son potentiel, affirmant qu’elle a affronté l’Autriche en mode économique, ne se sentant pas réellement menacée.

    Il estime que la Roja est capable de bien mieux, ce qui la rendra encore plus redoutable au fur et à mesure que la compétition avancera.

    Si les projecteurs restent braqués sur Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal avance dans l’ombre, rappelant qu’un grand tournoi se gagne moins par les stars habituées aux Unes que par ceux capables de répondre présents quand leur pays les appelle.

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