Un « joueur exceptionnel » pourrait permettre à Liverpool de cocher deux cases sur le marché des transferts, estime Michael Owen, alors que les rumeurs d’un retour d’Anthony Gordon, supporter des Reds, à ses racines depuis Newcastle refont surface

Après 78 matches sous le maillot des Toffees, Gordon a quitté le Merseyside pour rejoindre Tyneside lors d’un transfert estimé à 45 millions de livres sterling (61 millions de dollars) en janvier 2023. Sa valeur marchande a depuis augmenté, grâce à ses performances en Premier League et en Ligue des champions, ainsi qu’à ses 17 sélections avec l’équipe d’Angleterre, mais un retour sur ses terres du Merseyside est évoqué.

Liverpool cherche justement à se renforcer en attaque alors que le « Roi Égyptien » Mohamed Salah s’apprête à quitter les bords de la Mersey. L’international, double champion d’Angleterre, quadruple Soulier d’or et triple joueur de l’année de la PFA, sera libéré de la dernière année de son contrat en 2025-2026 et laissera un vide important à combler.

De plus, les Reds doivent composer avec l’indisponibilité d’Hugo Ekitike, l’attaquant français étant écarté des terrains pour au moins neuf mois en raison d’une rupture du tendon d’Achille. Le club pourrait donc être contraint de renforcer son secteur offensif central.