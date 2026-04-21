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Un « joueur exceptionnel » pourrait permettre à Liverpool de cocher deux cases sur le marché des transferts, estime Michael Owen, alors que les rumeurs d’un retour d’Anthony Gordon, supporter des Reds, à ses racines depuis Newcastle refont surface
Liverpool doit se renforcer : un remplaçant est recherché pour Salah, et une solution de backup est nécessaire pour Ekitike.
Après 78 matches sous le maillot des Toffees, Gordon a quitté le Merseyside pour rejoindre Tyneside lors d’un transfert estimé à 45 millions de livres sterling (61 millions de dollars) en janvier 2023. Sa valeur marchande a depuis augmenté, grâce à ses performances en Premier League et en Ligue des champions, ainsi qu’à ses 17 sélections avec l’équipe d’Angleterre, mais un retour sur ses terres du Merseyside est évoqué.
Liverpool cherche justement à se renforcer en attaque alors que le « Roi Égyptien » Mohamed Salah s’apprête à quitter les bords de la Mersey. L’international, double champion d’Angleterre, quadruple Soulier d’or et triple joueur de l’année de la PFA, sera libéré de la dernière année de son contrat en 2025-2026 et laissera un vide important à combler.
De plus, les Reds doivent composer avec l’indisponibilité d’Hugo Ekitike, l’attaquant français étant écarté des terrains pour au moins neuf mois en raison d’une rupture du tendon d’Achille. Le club pourrait donc être contraint de renforcer son secteur offensif central.
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Liverpool devrait-il s'activer pour recruter Gordon lors du prochain mercato ?
Polyvalent, Gordon correspond au profil susceptible de répondre à plusieurs besoins de Liverpool. Capable d’évoluer sur les ailes ou dans l’axe, il pourrait devenir la nouvelle recrue de luxe d’un club qui a battu son record de dépenses en 2025.
Interrogé à ce sujet, l’ancien buteur des Reds – désormais ambassadeur de Casino.org, plateforme de référence accompagnant les joueurs dans la découverte de marques de casino britanniques – a confié à GOAL : « Cela correspond davantage à ce dont Liverpool a besoin, selon moi : un joueur de couloir.
« Ils doivent combler le vide laissé par le départ de Salah. Sur l’aile gauche, Cody Gakpo, pourtant joueur confirmé, a connu une seconde partie de saison plus difficile, ce qui a permis au jeune Rio Ngumoha de se montrer. Son éventuelle titularisation régulière fait encore débat.
« Mais je pense qu’un attaquant droitier doit être une priorité pour remplacer Salah. C’est selon moi le premier poste à pourvoir. »
Interrogé sur la possibilité de recruter Gordon, Owen a ajouté : « C’est un joueur brillant. Le convaincre de quitter Newcastle est une autre paire de manches, mais sur le plan sportif, je suis un grand fan. Je suis convaincu qu’il aura un rôle clé lors de la Coupe du monde cette année. »
Comment Gordon a réagi aux rumeurs précédentes le liant à Liverpool
Ce n’est pas la première fois que l’on évoque un retour de Gordon dans le club de son enfance. Il y a deux ans, en 2024, les rumeurs le liant à Liverpool l’avaient fait fléchir, lors d’un été marqué également par sa première grande compétition en tant qu’international senior.
L’attaquant a depuis raconté au Daily Mail les coulisses de ce feuilleton, qui ne s’est pas conclu par un retour sur les bords de la Mersey : « C’était difficile. D’un côté, j’avais l’Euro, ce qui a été horrible mentalement. J’étais là-bas, mais je ne jouais pas.
Ensuite, il y a eu toute cette histoire de transfert. Avec les règles PSR [Profit and Sustainability Rules], je pensais partir à un moment donné pendant le mercato. Ça ne s’est pas produit. J’ai d’abord dû m’habituer à l’idée de rejoindre Liverpool, puis il a été difficile de m’y faire à nouveau quand le transfert a capoté. Je suis un être humain, et c’est vraiment éprouvant. »
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Le contrat de Gordon : pourquoi Newcastle peut exiger une somme colossale
Sous contrat à St James’ Park jusqu’en 2030, Gordon n’oblige pas Newcastle à le céder. Le club peut donc réclamer un montant record pour tout transfert, et la somme de 75 millions de livres (101 millions de dollars) serait déjà affichée.
Liverpool pourrait juger cet investissement justifié au regard de ses besoins en recrutement et, alors qu’il se rapproche de la qualification en Ligue des champions, serait en mesure d’offrir à Gordon une expérience européenne de haut niveau dont Newcastle sera vraisemblablement privé en 2026.