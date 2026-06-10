« Lorsqu’on change de club, il est impossible de savoir comment les choses vont se dérouler ni combien de temps on restera en place », a expliqué Luke O’Nien à BBC Radio Newcastle. « Je crois qu’il est assez rare de nos jours qu’un joueur passe autant d’années dans un même club que moi. »
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Un joueur de troisième division qui s'est illustré en Premier League ! Comment Luke O'Nien, issu de la septième division, a réussi à se hisser en Coupe d'Europe et à devenir une légende de son club
Le joueur de 31 ans a raison : la saison à venir sera sa neuvième sous les couleurs de l’AFC Sunderland. Il disputera l’Europa League avec les Black Cats, une phrase qui résume à elle seule un véritable conte de fées moderne.
Sunderland sur la scène internationale, cela n’était plus arrivé depuis 53 ans. Promu et bien financé, le club a conclu la saison à la septième place, synonyme de qualification, grâce à une victoire 2-1 à domicile contre le FC Chelsea lors de la dernière journée de Premier League. O’Nien y a grandement contribué.
Le défenseur a délivré la passe décisive du 2-0, ses premiers points au compteur dans l’élite anglaise, alors qu’il avait pourtant déjà rejoint les Black Cats en 2018, quand ceux-ci évoluaient encore en troisième division et que le joueur n’était pas encore un élément clé.
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Arrivé au club en 2018, Luke O’Nien est devenu le véritable « M. Sunderland ».
O’Nien a désormais disputé 329 matchs officiels avec le club ; seuls deux joueurs, décédés avant le tournant du millénaire, le devancent au classement interne. Il ne lui manque plus que 23 rencontres pour prendre la tête de ce palmarès.
Mais les obtiendra-t-il ? La saison passée, l’entraîneur Régis Le Bris ne l’a aligné que douze fois en championnat. Il n’a fait ses débuts dans le onze de départ en Premier League qu’au début mars, en tant que capitaine et pour 90 minutes. Ce baptême était rendu possible par les blessures de ses concurrents, et cinq autres titularisations ont suivi jusqu’à la fin de la saison.
Titularisé d’entrée contre Leeds, il a logiquement été désigné homme du match, autant pour sa performance que pour son statut de « M. Sunderland » aux yeux des supporters et du club.
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Luke O'Nien : « Un véritable modèle dans tous les domaines du football »
O’Nien n’est pas un joueur de Premier League ; c’est un élément de haut niveau pour la troisième division. Vitesse, anticipation, vivacité d’esprit : il affiche des lacunes évidentes. Aligné comme demi-défenseur dans une arrière-garde à trois, il a parfois commis des erreurs flagrantes, ce qui en a fait la risée des supporters anglais sur les réseaux sociaux.
Pourtant, la valeur de l’Irlandais à Sunderland est tout autre. Unique survivant de l’effectif présenté en 2018 dans le documentaire acclamé « Sunderland 'til I Die », il est devenu le ciment du groupe et de son public, capable d’euphorie comme de résilience. Un leader émotionnel indispensable, dont le dévouement fait vibrer les cœurs supporters.
Pour lui, cette dimension humaine pèse davantage qu’un simple positionnement tactique. Finlay Holcroft, jeune joueur issu des U18 de Sunderland, témoigne : « Je suis fermement convaincu que Luke est un modèle dans tous les aspects du football. Que ce soit en tant que leader ou simplement quand on l’observe sur le terrain, on voit comment il gère le jeu, comment il parle aux autres et aide tout le monde. Beaucoup ne s’en rendent pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, surtout chez Luke. »
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Luke O’Nien : il y a douze ans, il jouait encore en septième division.
À l’époque où O’Nien avait l’âge de Holcroft, rien ne laissait présager qu’il atteindrait un jour le niveau qui est désormais le sien. « L’Europa League n’a jamais été mon rêve. Non pas que je ne la voulais pas, mais, pour être honnête, je n’avais jamais imaginé que cela pouvait devenir réalité », a-t-il récemment déclaré.
Formé au FC Watford, il se voit pourtant écarté des terrains après une simple conversation téléphonique avec le club, qui prévient son père qu’il n’a pas d’avenir chez les Hornets. Son père multiplie alors les e-mails vers d’autres clubs, mais une seule porte s’ouvre : celle du FC Wealdstone, en septième division.
C’était il y a douze ans. Même en 2015, trois ans avant son transfert à Sunderland, O’Nien jouait encore en sixième division. Il a ensuite gravi deux échelons pour rejoindre les Wycombe Wanderers. « Je vous serai toujours reconnaissant », a-t-il écrit à propos de ces deux clubs après la saison réussie avec Sunderland.
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Luke O’Nien est sur le point de devenir le joueur ayant disputé le plus de matchs sous les couleurs de Sunderland.
Après trois ans et 119 matchs officiels sous les couleurs de Wycombe, O’Nien a rejoint Sunderland, fraîchement relégué en troisième division. Là-bas, il a traversé toutes les palettes d’émotions : finale de promotion perdue contre Charlton Athletic lors de sa première saison, puis une huitième place historique l’année suivante, le pire classement de l’histoire du club.
Il faut attendre 2022 pour voir la situation s’inverser : O’Nien est alors titulaire, et les Black Cats retrouvent la Championship après une finale remportée contre Wycombe, l’ancien club du défenseur. Ils y restent jusqu’à ce que, l’an dernier, le retour tant attendu en Premier League devienne réalité. Il n’a certes disputé que huit minutes de la finale des barrages, remportée 2-1 contre Sheffield United à la cinquième minute des prolongations, mais il avait déjà à son actif 48 matchs officiels pour le club.
Alors que l’AFC a investi plus de 210 millions d’euros pour se renforcer en vue de la Premier League, le club a offert à son défenseur une récompense méritée : une prolongation de contrat jusqu’en 2027, assortie d’une option pour une année supplémentaire.
Il faudrait un véritable coup du sort pour qu’il ne connaisse pas aussi les joies de la coupe d’Europe. Conscient de ses axes de progression, il sait que son objectif de devenir le joueur le plus capé de l’histoire du club passe par une constante amélioration. « J’ai livré quelques bons matchs, quelques mauvais et tout ce qui se trouve entre les deux. Je me suis amélioré depuis ma première sortie », constate-t-il. « Si je veux atteindre les 350 matchs ou plus, je dois continuer à progresser pour ne pas rester le même joueur qu’aujourd’hui. »
Luke O'Nien : un panorama complet de sa carrière
Période Club Matchs officiels Buts Passes décisives 2013 - 2015 FC Watford 1 - - 2014-2015 FC Wealdstone (prêt) 36 4 - 2015-2018 Wycombe Wanderers 119 17 11 Depuis 2018, il évolue à l’AFC Sunderland. AFC Sunderland 329 23 17