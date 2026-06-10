Un joueur de troisième division qui s'est illustré en Premier League ! Comment Luke O'Nien, issu de la septième division, a réussi à se hisser en Coupe d'Europe et à devenir une légende de son club

Le joueur de 31 ans a raison : la saison à venir sera sa neuvième sous les couleurs de l’AFC Sunderland. Il disputera l’Europa League avec les Black Cats, une phrase qui résume à elle seule un véritable conte de fées moderne.

Sunderland sur la scène internationale, cela n’était plus arrivé depuis 53 ans. Promu et bien financé, le club a conclu la saison à la septième place, synonyme de qualification, grâce à une victoire 2-1 à domicile contre le FC Chelsea lors de la dernière journée de Premier League. O’Nien y a grandement contribué.

Le défenseur a délivré la passe décisive du 2-0, ses premiers points au compteur dans l’élite anglaise, alors qu’il avait pourtant déjà rejoint les Black Cats en 2018, quand ceux-ci évoluaient encore en troisième division et que le joueur n’était pas encore un élément clé.